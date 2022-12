Blanca Inés Fernández Quintana nació en Bimenes en el año 1994. Es autora de cuatro novelas del género de la fantasía, ciencia ficción y terror. Todas ellas en asturiano. Pasa por ser la autora más joven de la literatura en lengua asturiana. La última novela de Quintana acaba de publicarse hace menos de un mes en Trabe y lleva por título «No que cinca los seres de lleenda». Es la obra ganadora del premiu «Enriqueta González Rubín» de narrativa moza que convocó la Consejería de Cultura en 2021. Se trata de una novela juvenil del género fantástico donde el protagonista, Ale, descubre cómo distintos miembros de su familia llevan años manteniendo una larga relación con personajes mitológicos. Fernández Quintana es graduada en Estudios Clásicos y Románicos, con lengua asturiana, en la Universidad de Oviedo. Lleva dos años como profesora de Asturiano en el IES de Tineo. Amante de los cómics y de toda la cultura japonesa que rodea al mundo manga, también es autora de la novela «Cartafueyu de alquimia», último premio «Xosefa Canellada» de literatura infantil y juvenil, que se publicará en 2023. Así ve su oficio de escritora y el futuro de la llingua en la que ha decidido escribir:

"Naciendo en Bimenes (el primer y hasta ahora único concejo que, hace ahora 25 años, declaró la oficialidad del asturiano) ya el compromiso con el asturiano está en el ambiente. Aparte de que en mi casa tanto mi padre como mi madre como mis abuelos, y en mi familia en general, tienen muchísimo compromiso con el asturiano. Entonces, el uso del asturiano ya lo ves como algo normalizado totalmente que sirve para todo, y también para escribir. También obras de ciencia ficción, fantasía y terror, que es lo que yo escribo. Aunque como lectora me gusta leer novelas históricas".

"Al escribir en asturiano obras de ciencia ficción o fantasía en lo único que puede fallar el asturiano es en que puedes tener algún problema terminológico. Lo mismo pasa en el castellano. Vas a la RAE y ves que determinados términos no los tiene asumidos el diccionario. Pero en el castellano, como hay más literatura de ciencia ficción, normalizaron ciertas palabras como quisieron. Quizás en asturiano nos hace falta un poco más de vocabulario más específico, más técnico; o, si quieres, inventar alguna palabra o término. Igual que hicieron en castellano en su momento cuando tradujeron a Ursula K. Le Gin o a Asimov y los traductores se encontraron con algún palabro inventado".

"Para mí no hay diferencia entre escribir en castellano y en asturiano. Lo que podría escribir en asturiano podría escribirlo en castellano. Escribo obras de ciencia ficción, fantasía o terror en asturiano para que la llingua crezca, para que haya más opciones para todo tipo de gente. En los años 80 y 90 hubo escritores que hicieron ciencia ficción y fantasía en asturiano, pero eran una minoría, y ahora apenas puedes encontrar nada. No hay apenas ninguna edición actualizada. Si acaso, de segunda mano, puedas encontrar ‘Fontenebrosa’, de Vicente García Oliva".

"Yo pertenezco a una generación que ya nos tocó estudiar el Asturiano en el colegio. Entonces, ya lo vemos de otra manera. Yo diría que no hay complejo por usarlo entre la gente de nuestra edad, eso ya lo tenemos más superado. No tuvimos esa prohibición de utilizar el asturiano, como pasaba antes en las escuelas y con la lucha por la oficialidad sí que la gente joven renovó mucho esa reivindicación. Junto a los que empezaron a reivindicar el asturiano, que siguen vivos y siguen luchando por ello, se produjo una renovación generacional. Es gente joven que se preocupa por ello, que hace que el asturiano esté también en Youtube y en otras plataformas. La anterior generación, al usarlo, no había dado el salto fuera de lo que puede ser el ámbito académico o literario, que junto con el familiar, era donde más se usaba el asturiano. Nosotros ya pasamos a utilizarlo en todos los ámbitos. El salto a los medios digitales creo que ha sido muy importante. Contribuye a darle visibilidad porque estamos hablando de que en libros de texto de lengua castellana te dicen que el asturiano es un dialecto del castellano o que es un dialecto que ya no se habla. El hecho de que esa gente de otras provincias que tenga pensamiento crítico vea que hay alguien escribiendo en asturiano en las redes sociales pensará que igual no está muerto porque hay alguien que lo está usando para expresarse en Twitter".

"Siempre comparo la situación del asturiano con el caso de Galicia. El gallego se oficializó con un gobierno de derechas. Aquí el asunto del asturiano está muy politizado porque, en su momento, a un partido le convino decir que sí y a otro le vino bien decir que no. Deberían darse cuenta de que la lengua tendría que estar por encima de la ideología política. Es muy triste que tengas que estar obligatoriamente a favor o en contra del asturiano porque seas de un pensamiento político o de otro".

"En cualquier lugar del mundo que haya dos lenguas eso significa tener más cultura, por todo lo que va a asociado a cada una de ellas. Todo suma. Perder una lengua es un atentado cultural y contra el patrimonio intangible. Reconocer lo nuestro es muy importante. Lo mismo que vamos por ahí reivindicando la sidra o la mitología asturiana. Incluso algunos van citando al Rey Pelayo. Pero, vamos a ver, ¡que Pelayo no hablaba castellano, a ver qué estás diciendo tú!".

"Con un mínimo de conocimiento de lingüística que tengas, que se supone que te lo tienen que dar en clase de Lengua Castellana, sabes que hay una normativa en casi todas las lenguas. En todas tiene que haber una normativa, un estándar que unifique la lengua. Si no, hablaríamos todos como nos diera la gana, básicamente. Es un argumento prejuicioso criticar la normalización del asturiano. El castellano tiene una normativa, pero yo no hablo igual el castellano que uno de Andalucía o que otro de Latinoamérica. Si no hay un estándar, una adecuación, en 200 años no nos entenderíamos. En el castellano hay un estándar, pero vas a diferentes sitios de España y compruebas que no hablamos igual, tenemos palabras distintas, pronunciaciones distintas, formas verbales distintas, hay laísmo y leísmo, etcétera… Y eso habiendo una férrea normativa".