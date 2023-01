"Yo ahora soy español. Es que prefería no ser parte de lo que ocurrió en Gran Bretaña con el brexit. Por eso me hice español. El brexit fue una barbaridad, fue un golpe de Estado de la ultraderecha que no quiere regulaciones, no quiere inmigrantes, no le interesan los intereses de la gente. Me pareció que si me ponían en situación de elegir entre Gran Bretaña y Europa, yo elegía Europa. Fue una reacción a todo aquello".

"Soy Roger Smith, tengo 77 años y llegué aquí, a Santolaya de Cabranes, con 60. Antes de venir a vivir a Cabranes ya había venido muchas veces a España. La primera vez, a la Universidad de Navarra, con 18 años, para aprender un poco de español. Después vine con un grupo de espeleólogos, conduciendo el autobús en el que viajaban. Fue el mismo año que se descubrió la cueva de Tito Bustillo en Asturias".

"La primera vez que vine a España aún había gente viajando en burro. España ha cambiado mucho. Este país se ha modernizado increíblemente, es parte de Europa, es un país civilizado e inteligente".

"Estudié Ciencias Políticas y, hasta que me jubilé, trabajé como experto en desarrollo comunitario. Es algo que apenas hay en España. Digamos que consiste en trabajar en barrios conflictivos para ayudar a la gente de estas zonas. Hay dos tipos de problemas. Problemas de la gente que no entiende cómo funcionan las maquinarias políticas, que no saben cómo representarse, cómo hablar con las autoridades sobre qué necesitan. Y luego también hay problemas con las autoridades, que no saben cómo se trabaja en esas zonas. Se trata de enseñar a ambas partes. Yo tenía mi propia agencia, participábamos en redes europeas y en España colaborábamos con la Federación de Universidades".

"Sheela, mi mujer, y yo habíamos venido muchas veces a España. Normalmente íbamos hacia el Sur o a las islas Canarias. Entonces llegó el momento en que pude jubilarme y mi mujer, que era economista, también se jubiló. Decidimos irnos a vivir a España. Decidimos que la vida era mejor en España que en Inglaterra. Habíamos encontrado una casa en Tuy, en Galicia, estábamos interesados en ella, fuimos a verla, y al volver decidimos regresar por la costa del norte de España y aquí nos que­damos".

"Fuimos a ver muchas aldeas. Pero nosotros estábamos buscando una aldea con bar-tienda. Mucha gente viene y busca una casa espléndida, nosotros estábamos buscando una casa en un pueblo con una tienda y un bar cerca para ir a poder a tomar café y hablar. Queríamos un pueblo social, no estar en una casa en la montaña hablando con las abejas. Yo hubiera elegido Avilés, me gusta, pero a Sheela le gustó más esto".

"Nosotros vimos en muchas aldeas que la gente estaba muy envejecida y triste y no había dónde poder socializar y hablar. Aquí también estaba la cosa un poco así. Pero ahora en Cabranes es muy diferente. Ahora ha venido mucha gente. Aquí, al lado nuestro, viven una argentina y un brasileño con un pequeño asturiano. Al lado, también dos españoles que vivieron mucho tiempo en Chequia. Arriba viven un colombiano y dos argentinos, hay dos familias inglesas más como nosotros y otra que vive en Bospolín. Hay mucha gente de muchos sitios diferentes. Estos jóvenes empezaron a venir, han puesto el mercadillo (El Tenderete, el segundo domingo de cada mes) y ahora hay otro ambiente. Cuando vinimos yo creo que la escuela estaba casi vacía y ahora están hablando de ampliar".

–¿Y ya ha logrado explicarse cómo fue posible que los británicos votasen por el brexit de 2016?

–Porque han mentido. Han contado muchas mentiras. Dijeron, por ejemplo, que si ejecutábamos el brexit podíamos poner más dinero en el Servicio Nacional de Salud. Pero eso no es lo que querían realmente. Lo que querían ellos era privatizar el Servicio Nacional de Salud y vender las partes a la sanidad privada. Jeremy Hunt, que ahora es el número dos en el Gobierno británico (ministro de Hacienda), cuando estaba él de ministro de Salud era el que tenía la política de empeorar y dañar al Servicio Nacional de Salud hasta el punto de que se podría vender. Se decía: degradar para poder privatizar.

"La gente no sabía qué estaba votando cuando el brexit. No entendían que esta gente quería cerrar los servicios públicos, pensaban que quería reparar, reenfocar, remozar. Han mentido y también han tenido mucho éxito al convertir todo esto en un asunto emocional. Las familias están divididas, los amigos se han separado. A mí me ha pasado, he tenido relaciones dañadas con amigos. Afortunadamente, no muchos; porque mis amigos no son tan estúpidos. Pero con algunos me ha pasado".

"Me parece que el Gobierno británico está tratando de hacer más pequeño el Estado. No quieren los servicios públicos, quieren un Estado muy pequeño y que la gente pobre sobreviva si puede. Hay un grupo de derechas que quiere destrozar el país. Pero creo que los conservadores ya han hecho demasiado. En inglés decimos que se han fusilado en un pie. No creo que vayan a ganar las elecciones, creo que ahora vamos a tener un periodo de socialismo".

"Los conservadores en doce años de gobierno en el Reino Unido han destrozado el Servicio Nacional de Salud, han destrozado el sistema de educación y los universitarios. Aquí vas al HUCA y es totalmente excelente. El equivalente en Londres o en Birmingham es horrible. Hay gente esperando en los corredores, colas... Gente que aguanta un montón de tiempo. Mi cuñada, que vive en Birmingham, cayó en su escalera en Inglaterra a las 3 de la madrugada y se rompió la cadera. Estuvo 24 horas antes de que llegase la ambulancia. Estuvo 24 horas en el suelo de su casa con la cadera rota esperando que se la llevasen. La razón que le dieron es que, como finalmente pudo llegar a su teléfono y llamar un vecino, que fue el que avisó, entonces le explicaron que si había alguien allí no era urgente. Y entonces no enviamos la ambulancia hasta un día después. Aquí, en España, eso es impensable y debería de ser impensable también allí".