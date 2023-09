"Yo me llamo Ana María Lobeto Álvarez, pero todo el mundo me conoce como Anuska, sobre todo en Caso. Nací en 1967 en Alemania, en Stolberg, una ciudad de Renania del Norte, a la que habían emigrado tanto mis abuelos paternos como maternos. Allí se conocieron mi padre y mi madre, allí se casaron y allí nacimos las tres hermanas mayores de las cuatro hermanas que somos".

"Mi padre, José Luis, que falleció en 2005 con 58 años, es de Campo de Caso y la familia de mi madre, Marigel, es de Oviedo, aunque ella nació en Mieres. Nuestros abuelos, tanto paternos como maternos, emigraron a principios de los 60, cuando el grueso de la emigración a Alemania desde Asturias. Allí trabajaban en la siderurgia. La comunidad española se reunía, así se conocieron mis padres. Mi padre era muy amigo de uno de los hermanos de mi madre. De ahí nací yo, la primera de las cuatro".

«Me crié en Alemania hasta los seis años. Estaba a punto de cumplir siete, en 1974, cuando vinimos a España. Mi hermana, mi primo y yo, vinimos primero con mis abuelos Pepe y Marina. Mis padres tardaron en venir todavía bastantes meses. Lo hicieron así porque mi abuelo estaba construyendo la casa familiar en Campo de Caso y querían que pudiéramos entrar en el colegio lo más pronto posible».

«Cuando llegué aquí, estuve mucho tiempo sin hablar alemán. Un poco como mi padre, que tampoco quería hablar alemán, ni quería saber nada ya de Alemania cuando volvió a Caso. Yo luego interpreté como que había tenido un pequeño shock. No negativo, no traumático. Pero, no sé, algo me hizo olvidar todo lo que había vivido antes».

«Cuando los críos míos ya se hicieron un poquitín mayores, hace unos años, me matriculé en la escuela de idiomas para estudiar alemán. Siempre sentí esa necesidad. Me llamaba muchísimo. De hecho, volví en varias ocasiones a Alemania porque me crié allí y hay muchas cosas que comparto, que me gustan. Y, mira, estudiando alemán recuperé muchos recuerdos y sensaciones que tenía de cuando era pequeña».

«España era un mundo completamente distinto a lo que yo conocía en Alemania. Era 1974, en otoño en Campo de Caso. ¿Y cómo eran los años 70 en Asturias? Todavía estaba la dictadura. Me acuerdo que estábamos en la cocina y yo dije que Franco era malo. Era lo que oía en Alemania. Estaba la ventana abierta y la cerraron. Y me dijeron: ‘No digas eso nunca más, eso no se puede decir’. Lo oía con naturalidad en Alemania. Pero aquí no se podía decir».

«Mi familia volvió a España en los años 70 porque había empezado la reconversión en Alemania. Y, además, porque se suponía que ya estaba cercana la muerte de Franco. Fue cuando retornaron muchos emigrantes. En los años anteriores habían hecho el dinero suficiente para poder comprar aquí y empezar de nuevo y hacerlo bien. Unos compraron pisos en Gijón, otros en Oviedo. Mi abuelo paterno construyó la casa en Campo de Caso y puso un negocio, un bar restaurante llamado La Campa. Lo hizo pensando en que trabajase mi padre con su mujer y mi tía con su marido y toda la familia. Mi padre después abrió un taller, porque él era mecánico de profesión y, sobre el año noventa, mi madre puso la quesería (la primera profesional dedicada a la producción de quesu casín). El sello característico del queso, que ya no podía ser de madera, se lo hizo mi tío, Luis Álvarez, que dirigía una fábrica del metal en Alemania. Ya está jubilado. Fue el único de la familia que permaneció en Alemania».

«Cuando llegamos, las maestras se volcaron para que estuviéramos lo mejor posible. Pero el mundo era tan distinto de Alemania… Recuerdo tres cosas. Recuerdo una farola, la típica farola de los pueblos de antes. La veía desde la cocina de casa. Era un trozo de madera y una luz arriba, pero tan probe, tan probe, que casi no alumbraba. Recuerdo también un olor especial en la cocina, que se conservaba de la primera cocina que tuvieron en la casa, en la planta baja. Una cocina donde se hacía la matanza. Un olor raro, a madera quemada, a la leña de ahumar los chorizos. Ese olor apenas lo conocía. Y recuerdo los caminos, el olor de la hierba y de los montones de cuchu. Porque, claro, antes habíamos venido en el verano 15 días y era distinto».

«Y la escuela, una escuela franquista todavía … En Alemania íbamos a una escuela súper moderna. Nos enseñaban Geometría con trozos de fieltros de colores que íbamos pegando. Yo tenía una maleta maravillosa, naranja fluorescente, porque salíamos de noche de casa… Y de repente pasamos a la escuela del Campu, que se estaba cayendo a trozos. Pero cayendo. Y aulas pequeñísimas y frías. Y unas maestras que eran unas campeonas, no tan modernas quizás como las alemanas en el sentido del vestuario, pero allí convivíamos niños de distintas capacidades y edades y las maestras podían con todo. El cambio fue drástico hasta en la forma de vestir. Traíamos unos zapatos que eran como muy grandes y los niños de la escuela los llamaban los zapatos de Fofó».

La Arcadia feliz

«De todas formas, el primer Campo de Caso que yo tengo en la cabeza no es el que yo vi, es el que nos contaba mi padre. Él había idealizado el pueblo. Nos hablaba de Caso como una arcadia. Lo idealizaba todo: las montañas, las vacas…. Él quería mucho a su abuela Martina, que había vivido mucho con él. Creo que todo lo que nos contaba lo hacía para tuviéramos ese recuerdo desde pequeñas y, a la vez, para motivarnos a regresar. Él siempre intentó que nos gustara mucho el mundo rural y los trabajos del campo. Mi padre quería que aprendiera a manejar el tractor, y yo no quería de ninguna manera. Tengo que reconocer que a mí los trabajos del campo no me gustan».

«En la evolución de Caso yo puedo decirte que veo tres hitos muy claros. El primero fue en los años 70. En las casas se hicieron cocinas nuevas y se construyeron baños. Aquí es muy típico que haya baños en las galerías de las casas. Era donde había hueco para hacerlos. Se mejoraron las carreteras y los caminos, se masificó el consumo de la tele...Y luego se produjo otro cambio muy importante, formativo. Algunos estudiábamos Secundaria, pero muchos empezaron a estudiar FP y eso provocó muchos cambios».

«En los años 80, no estaba claro todavía el potencial turístico del concejo. Pero sí recuerdo que mi padre, que fue teniente de alcalde, que era un hombre como muy intenso y tenía un carácter fuerte, que sufría mucho por lo que veía que no estaba bien hecho, ya consideraba que Caso tenía mucho que ofrecer. Una vez nos dijo que un domingo nos íbamos a poner en la terraza a contar los coches que pasaban por Campo de Caso. Que eso era señal del interés que tenía la gente por venir al concejo. Él ya lo veía, aunque yo también pienso que quizás no le gustará mucho lo que se puede ver ahora. Por lo que te voy a contar más adelante».

«El segundo cambio grande comenzó con la entrada de España en la Unión Europea (1986), con el impacto de la implantación de la cuota de leche a los ganaderos. Y, sobre todo, ya después, con la Declaración de Parque Natural de Redes, en 1996. Implicó un cambio de filosofía total. Primero, una interacción con el concejo limítrofe, Sobrescobio. Y, segundo, la aparición de nuevas instituciones y una normativa distinta que implica, entre otras cosas, restricciones. Algo que antes era muy normal, como poner trampas para la caza en el monte o pescar libremente en el río, cosas que eran tan habituales de la vida diaria, luego ya desaparecieron».

El cambio

«Ahí empezó a cambiar todo y se comenzó a plantear el turismo como una actividad a tener en cuenta. Pero el turismo que se plantea con la declaración del Parque es una actividad complementaria. Porque la actividad principal siempre tiene que ser la ganadería, que es la que está más en consonancia con los valores naturales y culturales de Caso. El problema es que, desde mi punto de vista, cuando cae el número de ganaderos, por las razones que sean, desciende la población de los pueblos y gana en importancia o en interés la posibilidad de la actividad turística. Y eso nos lleva al tercer hito, a la tercera fase de esa evolución, que es la que estamos viviendo ahora».

«Que es la llegada masiva de los visitantes y la posibilidad que algunos ven de utilizar el turismo como actividad económica principal. Creo que es eso muy peligroso. Eso puede transformar nuestra identidad cultural por completo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la imagen que se traslada a través de las redes sociales de nuestro concejo. Una imagen que se utiliza como reclamo, como elemento de comunicación, de propaganda para captar al visitante. Pero, dada la importancia que tiene internet en la vida actual, acabamos creyendo que la realidad es la imagen que se traslada a través de las redes. De ahí vienen luego los problemas: el turista o visitante protesta porque canta el gallo, por la vaca o que hay olores. Cuando, realmente, la esencia del consejo es ésa: la naturaleza, los animales y no la atención a los visitantes. Y esa esencia se está perdiendo. En el paisaje se está notando. Cae la actividad ganadera y esa actividad implica un cuidado del monte, unos trabajos anuales. Y en el momento en el que no hay ganaderos, no se limpian los caminos como se deben limpiar y la naturaleza avanza. Por una parte, aumenta la superficie de arboleda, aumenta la selva, digamos, eso tampoco tiene por qué ser malo. Pero de cara a los pueblos hay repercusiones que no son buenas: los pueblos están muy sucios y abandonados. Antes existía un cuidado natural. El que más y el que menos, limpiaba el camino, la huerta… Pero ahora esos caminos dejan de estar tan cuidados, son pasto de la suciedad o de la maleza. Culpa de todos y de nadie porque yo entiendo que el Ayuntamiento no lo puede limpiar todo, porque el consejo es enorme».

«La ganadería y de las actividades del campo implican un sacrifico que hoy en día no estamos dispuestos a asumir. El modo de vida urbano se implanta en el campo, y es un modo de vida que implica fines de semana y días de descanso, y un mes de vacación. Y eso es incompatible con la vida en el campo. Porque la vida en el campo sobre todo en concejos de montañas como Caso es una lucha constante para mantener la naturaleza a raya. Si no, te come. Porque la naturaleza avanza».

Prioridades

«Pienso que se debería priorizar, por parte de la administración, la atención a los que viven de esos recursos tradicionales: la ganadería, la artesanía, la quesería. Son actividades en consonancia con nuestra cultura tradicional. El turismo es importante pero siempre como un elemento de actividad complementaria, no la actividad principal. Porque, de lo contrario, estaremos mancillando lo que tenemos, porque el turismo es una actividad esquilmadora. Por suerte, tenemos una ley del parque que limita el número de establecimientos hoteleros. Pero, por ejemplo, estamos teniendo un problema muy grave con los aparcamientos. En Campo de Caso es horrible. No existen plazas suficientes y están aparcando en muchos sitios del pueblo. Están estropeándose la estética del pueblo. Un ejemplo: en el praín que tenemos delante de la iglesia, un praín que era verde y precioso, ahora está hecho un asco porque se aparca ahí de forma arbitraria y no existe control por parte de nadie».

«Entiendo que gestionar todos estos aspectos es dificilísimo: los pueblos, la actividad ganadera, todo. Pero creo que hay cosas en las que sí podríamos caminar. Por ejemplo, en perfilar el producto turístico y apostar por la calidad y no por la cantidad. Estamos a tiempo de evitar los eventos masivos, ruidosos, de evitar las aglomeraciones y cuidar el producto que nosotros tenemos que ofrecer. Y cuidar también el patrimonio histórico y cultural que tenemos, que es muy importante y no se cuida. En ese sentido hay asociaciones que están haciendo un gran trabajo, como la Asociación de Amigos de la Iglesia de Caleao, una iglesia que es una maravilla».

«Y entiendo que también es necesario que se implique la comunidad vecinal porque la administración no puede cubrir todo. Es importante también que los vecinos hagamos algo más para cuidar esos principios de sostenibilidad que se aplican en la ecología. Y lo mismo también tanto nuestra cultura material como inmaterial. Pienso que hay que tener cuidado porque nos puede ocurrir lo que ocurrió en otros sitios. ¿Qué pasó en Cangas de Onís? Aquí puede ocurrir porque, claro, Caso es precioso, yo estoy allí con mi madre en el hotel, llega la gente de Madrid, sale del coche y queda impresionada cuando siente el aire fresco y ve ese paisaje. Les cambia la cara. Pues eso hay que valorarlo y cuidarlo y promocionarlo como lo que realmente es: un producto de lujo».