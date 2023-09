«Soy de aquí de Bezanes. Nací en Oviedo, pero me crié aquí. La familia somos de la parroquia de Sobrecastiellu, de Bezanes y de Belerda. Mis padres y mis tíos se fueron a Oviedo y pusieron un restaurante, La Amistad, en la calle había Alonso Quintanilla. Hicieron el camino contrario al que hice yo. Eran años en los que había más posibilidades en la ciudad. Se fueron igual que otra mucha gente, aquí las cosas eran más difíciles. Nosotros somos tres hermanos y con nuestros dos primos, todos, crecimos alrededor de ese negocio. Pero teníamos un contacto muy próximo con Caso, porque los abuelos estaban aquí, eran jóvenes y trabajaban y nosotros veníamos a ayudarlos. Era una vida muy familiar».

«Hice Magisterio por la rama de Ciencias Naturales. Después hice el curso de puente para Biológicas, pero no lo terminé. Luego hubo por el medio algunos escarceos en el mercado laboral y al final, en agosto de 1998, decidí emprender una aventura empresarial que empezó con unos apartamentos aquí en Bezanes. Con los apartamentos empecé a organizar excursiones. La visita a Brañagallones era el buque insignia, pero teníamos muchos más destinos. Poco a poco fui centrándome en enseñar Brañagallones a la gente. No sólo llevarlos, enseñárselo. Ese formato fue el que al final triunfó».

«Empecé con un todo terreno de 9 plazas, ocho y el conductor. Era un taxi rural de montaña. Atendía a los turistas en verano y a los vecinos de invierno y hacía transporte escolar. Hace muchos años que llevo a los niños al colegio y al instituto. El tren ‘Taxi al Paraíso’ empezó hace cuatro años y medio, aproximadamente. Desde el 2016 el edificio de Brañagallones se convirtió en un refugio de montaña y eso fue un impulso. Por cubrir de esas necesidades de acceso, hicimos un vehículo de más capacidad, adaptado a las condiciones del trayecto. Fuimos buscando cosas y al ver que lo que había comercial no nos valía, encontramos la figura del tren turístico, que se podía adaptar a nuestro trabajo. El ‘Taxi al Paraíso’ es un tractor homologado de determinada manera, que es la cabeza tractora, y luego tiene un remolque. Creo que no hay otro igual en la Península. Hay uno en Panticosa pero de subida más suave, no es tan bravo como el nuestro. Ahora mismo es un producto turístico de éxito. Al año suben entre dos mil y tres mil personas. Son 11 kilómetros».

«Cuando nosotros éramos pequeños, la generación que andamos sobre los 50 años, los pueblos se veían de una manera peyorativa, eran una cosa como de segunda fila. La ciudad era lo que ponía. Lo que mandaba. Ahora mismo eso ya no es igual. Ahora la vida en los pueblos mejoró mucho, hay mucha calidad. Instalarse en los pueblos ya no es una vuelta atrás, sino que es un seguir el camino. Probablemente, de todos los que estudiamos en los Dominicos de Oviedo habrá gente que haya tenido éxito y que haya salido adelante, pero tan satisfactoriamente, con la vida como la llevo yo, igual no. Igual no son tantos los que pueden decir que tienen un trabajo agradable, con tu gente, desarrollando tu tierra y potenciándola. Igual son pocos los que pueden decir eso».

«Y se ha producido otro cambio. Cuando éramos pequeños, cuando estábamos estudiando, el objetivo de la gente era tener. Había que tener pisos, había que tener bajos comerciales, había que tener negocios, había que tener, tener, tener. Y ahora resulta que cuanto más tienes casi que más pobre eres, porque más cargas fiscales y de todo tipo tienes. Hoy tienes que tener lo que necesites y, después, vivir la vida. Nuestra generación era muy de tener y tener, pero la gente joven de hoy ya no tiene casi ni carné de conducir».

«Ese es un cambio grande. Y, después, la vida va dando vueltas. Lo que en un principio tenía mucho valor al final acaba no teniendo ninguno. La gente anterior a mí, mis abuelos y la gente anterior a mis abuelos, mataba por tener un trozo de tierra y ahora mismo nadie quiere praos, se regalan. Y eso va a pasar en las ciudades. La gente se mataba por comprar pisos y bajos, y tengo miedo de que al final acaben no valiendo tanto como uno se piensa. Es que en la ciudad, en las grandes ciudades, muchos viven una vida de perros. Tienen 8 horas de trabajo pero tienen muchas horas de estar en el transporte para adelante y para atrás. Y todo para ganar solo para pagar los gastos. No ganan más que para pagar los gastos, para pagar una renta altísima, para pagar la compra de un coche. Pagar, pagar, pagar, pagar, pagar. Yo ya voy viendo gente que se baja de eso. Dicen: ‘Yo no me voy a meter en una hipoteca que tenga que estar pagando como un cabrón, no, no, no’. Y te lo dicen: ‘Yo cambio de sistema’».

«Y está el tema de la seguridad, que también los escuchas hablar mucho de seguridad en las grandes ciudades. Que no se atreven a bajar la basura a las 9 de la noche porque viven en no sé dónde, que tienen miedo por sus hijas… Yo escucho a veces hablar y me quedo así un poco con a la boca abierta. Yo estoy súper satisfecho de la decisión que tomé de venir a Bezanes y del hijo que tengo aparte de la familia, que es mi negocio, que empecé y que va creciendo y va siendo ya un hombretón».

«Brañagallones es un motor que tira del alto Nalón y de Redes, pero tenemos muchas cosas más. Como el pantano de Tanes, que estamos ahí peleando por hacer algo en él, tenemos la ruta del Alba o la de los Arrudos y el puerto de Tarna, de lo más guapo de la Cordillera. Tenemos que potenciar todo eso, pero sin pasarse, con un desarrollo sostenible. También creo que ahora mismo necesitamos gente que se involucre, que apueste por estos negocios que en muchos casos sus dueños están llegando al final de la vida laboral. Necesitamos regenerar, gente nueva que coja el testigo. Es lo que más necesitamos en Redes, personas con ganas de trabajar y ganas de pelear por negocios que en su momento puso gente que ahora tiene cincuenta y cinco o sesenta años, y que ve que puede haber problemas de relevo».