«Nacer, nací en el hospital pero luego criéme en Casu con los abuelos hasta los 5 años. No conocí otra cosa que no fuera andar pol pueblu, polos praos y el ganao. Luego empecé a la escuela en Sotrondio, estuve estudiando hasta los 19, que volví para acá. En Luces hice un ciclo superior de perito agrícola. Tola familia somos de la zona de Gobezanes, Bueres y Nieves. Un güelu, de una parte, fue mineru y el otru, ganaderu. Con el que me crié fue con el ganaderu. Mi padre y mi madre, Antonio y María Jesús, son profesores. No fueron funcionarios nunca. Se estrenaron con una academia y hubiera años en los que en la Cuenca les coses funcionaron bien y tiraron p’alante con ella. Yo desde piquiñín anduve en bici y entonces conozco muchísima gente del mundo del ciclismo. Tuve unos cuantos años en un equipo. Primero éramos de Pola de Laviana, Hermanos Portal. Y luego cambiamos de patrocinador al Ayuntamiento de San Martín y a Extensiones Sabino».

«Nosotros nunca llegamos a marchar de Casu. Siempre tuvimos ganao, siempre se metió la hierba, los fines de semana a cerrar praos, a ir a por leña. Estabes fuera pero estabes aquí. De esto que marches por obligación el domingo y parez que te roben en el corazón; cagondiez, ya quieres que sea viernes pa volver pa Casu. Vacaciones, siempre aquí. Nunca tuvimos fuera, ni a Murcia ni a no sé onde. Y el últimu día de escuela, yo ya subía en bici. Y ya no esperaba ni a que me recogiera a mi padre. Cogía la bici y no miraba p’atrás».

«Cuando acabé de estudiar surgió la posibilidad que coger esti negociu, que habíen montao mi padre y otros cuatro socios. Decidimos hablar con el restu de socios y quedámonos con tou el negociu, llámase Hotel Restaurante Arniciu. Esto se abrió en el 1996. Nosotros lo cogimos sobre el 2000».

«Una vez que ya era cien por cien nuestru, pues a pagar lo que debíamos, lo primero. Y una vez que quites la deuda, ya te deja pensar. El primer mes sin letra no lo creía. Eso ye como cuando te tan dando pataes en culo todos los días pola mañana y el día que no te la dan, échesla en falta, ¿oíste?».

«En el 2012, cuando ya nos quedaba poco por pagar, fue cuando empecé a méteme por esti rollu de criar bueyes casinos para carne. Para vender en el restaurante. Quería diferenciame y hacer algo que yo lo disfrutara, por encima de todo. Esto empezó con un reportaje que vi en la tele. Salió el del Caprichu, este de León que ye muy famosu (especializado en carnes maduradas de buey). Me gustó la idea, entré en la página web suya y vi que estaba ofreciendo carne de buey casín. Y me dije: ‘Si este tío, que tien un nivel, que sabe mucho de carnes, va a ofrecer buey casín ye que esto vale’. Y empecé con la lucha, y ahí aprendiendo sin parar»

«La Cordillera Cantábrica marca la vida de un asturianu totalmente. Para ir a Madrid, cuando nieva, los aviones, la niebla... Eso márcanos a nosotros y marca también a los animales también. La raza Asturiana de los Valles ye tiene una raza que no se-y está sacando todo el potencial. A nivel europeo ye tope de gama. La casina, la otra raza que tenemos en Asturias,l a que lleva el nombre del municipiu nuestru, tiene una calidad suprema. Rinde muy poco a la canal. Pa pasar un buey casín de 500 kilos a la canal te ves negru, pero ye una carne muy sabrosa. La Cordillera tiene una calidad de pasto fuera de lo normal. El agua que beben los animales, lo que respiren, la hierba que comen, la tranquilidad de estos municipios, todo eso va marcando el resultado final».

«Pero veo que no estamos tirando mucho de ella. Yo lo hablo mucho con David (Castañón) el del libru ‘Les fartures’. Aquí tenemos un potencial terrible que no estamos aprovechando. Por ejemplo, el vacuno mayor, animales mayores de 48 meses, principalmente vaca, se nos está yendo fuera todo. Si andes algo polos bares mira a ver quién te ofrece un chuletón de una vaca asturiana. Ofrecen frisona, ofrecen rubia gallega, ofrecen una vaca de Polonia que no se sabe quién fue el güelu y ni quien fue la güela. Entonces, si los restaurantes no tiramos, los ganaderos no engorden; los mayoristas no lo quieren porque no se vende y entonces ¿qué hacen? Lo venden al mejor postor. Y el mejor postor hoy en día son los gallegos. Les vaques asturianes están yendo para Galicia y luego lo venden por rubia gallega. Ye un tema que hay que frenalu. Pero el que está al frente del restaurante tien que saber un poquitín. Alguien que esté involucrado en el mundillo de la carne, alguien que tenga una parrilla, o que ofrezca chuletones de angus, chaval, apuesto a que desde la ventana del restaurante estás viendo vaques. Salvo que estés en medio de una ciudad, estarás viendo vaques. No haz falta venir a Campu Casu, vesles en Latores y en Mareo. Asómeste y, hostia, hay vaques, tío. ¿Y tas trayendo esa carne a 3.500 kilómetros del restaurante?»

«Traen carnes comerciales, pero que no tienen personalidad. Tú comes un chuletón comprado en el mayorista equis, no digo nombres, y esi mismu un chuletón cómeslu en Albacete y en Asturias. Ye lo mismo. Como una hamburguesa de MacDonald’s, que la comes en Asturias o en Madrid. La carne ye una fotocopia una de otra».

«En cuanto a infraestructures, Casu cambió pa bien. Lógicamente, en uno de los mejores países que hay en Europa y en el mundo, Casu fue de la mano del país. Todo eso no vino por el parque natural de Redes. Hubiera habido mejoras de carreteras y de servicios igual. Lo que venden los políticos ye que un parque natural va traer turismo. ¿Y qué ye lo que vien detrás del turismo? El dinero. Los que lo hicieron en su día y los que lo están gestionando, la consejería de Medio Rural, tienen la idea de que el parque tien que reactivar la economía. El municipio ya tien que estar reactiváu de antes. Si compres a un ciclista una bici de 20.000 euros, pero el ciclista no entrena, no lleva la alimentación adecuada, tú compra-y una de 40.000 euros y ya verás. Va a andar lo mismo que con la de 20.000 o con la mía, que la tengo aquí delante y que me valió mil. Lo mismo, no va a andar nada».

«Con el tema del turismo al principio en Casu fue muy bien porque era la novedad, pero ahora estamos estancados y al p’atrás. Desde los organismos oficiales, que tampoco quiero nombrar de ninguno, no se está gestionando bien. La novedá ya pasó. Pero te digo que en ningún sitiu de Asturias hay esti paisaje. Esto ye la Cordillera en plena expresión. Sí, ye un casu llamativu que Casu no arranque mucho más de lo que está».