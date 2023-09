"Nací aquí en Tanes, en el pueblo de arriba, pero la mujer mía era de abajo, de lo que quedó tapado totalmente por el agua del embalse. Vivo en Tanes pero cuando me preguntan digo que vivo en la antesala del Paraíso".

"Marché a Mieres, que tenía una hermana allí casada, a estudiar Maestría. Empecé en la Fábrica de Mieres y luego, entre Fábrica Mieres, Moreda de Gijón y Duro Felguera pusieron en Gijón lo que era Uninsa. Y entré allí. Estuve 32 años. Tenía el número de matrícula 64 de la empresa cuando me prejubilé en 1994. Desde entonces empezamos a venir más. Primero ocho días aquí y ocho día allá en Gijón. Ahora vamos una vez al mes o cada dos meses a Gijón".

"Yo soy un enamorado de las abejas porque creo que tengo motivos para ser enamorado de ellas. Porque las abejas producen miel, propóleo, jalea real… Sin todos esos productos pasamos perfectamente, pero sin las abejas, por la polinización que hacen, tú y yo no podríamos estar charlando ahora".

"Casu es parque natural y Reserva de la Biosfera por varios motivos. Primero, por la orografía que tenemos. El segundo porque las abejas se encargaron de cubrir toda la capa vegetal, por lo menos un 70 o 75%. Y en tercer lugar porque los casinos tenían colmenares en todas las caserías, que había muchas por todo el concejo, con lo cual había una polinización perfecta. Estaba muy distribuido. Hoy la polinización no es tan perfecta como antes. Con el desarrollo industrial la gente marchó a buscarse la vida con métodos de trabajo que aquí no había. Fueron a Oviedo, Gijón, Madrid. Muchos de esos caseríos marcharon y esos pequeños colmenares desaparecieron. Hay un refrán que dice que las abejas mueren con el dueño".

"Hoy, además, tenemos varios problemas con las abejas. La varroa, un parásito que los apicultores de aquí casi tenemos erradicada. Tenemos la avispilla del castaño, que es terrorífica. Y tenemos la velutina. El problema que tenemos en Asturias con la velutina es muy grande. Hace unos años, cuando empezó en la costa, decían que a la altura no subiría y ya subió. El año pasado a partir de mediados de septiembre fue un verdadero desastre, hubo gente que les llevó casi la totalidad de las colmenas, con bajas inmensas. Luego quedaron tan débiles las abejas que no podían trabajar, tenían tal miedo a la velutina cuando volaban por allí que estaban en la piquera y no se movían, no salían a trabajar. Quedaron débiles y no pudieron pasar el invierno, no tenían provisiones bastantes".

"Nosotros a las velutinas las estamos atacando bastante bien por mediación del Ayuntamiento que se porta muy bien y nos proporcionó dos carabinas para tirar a los nidos. Y trampeamos bastante. Tengo esperanza de que haya servido mucho el trampeo que hicimos porque, de momento, no vemos este año".

"El concejo de Casu cambió totalmente, no sé si para bien o para mal. Para los ganaderos fue para mal porque la inmensa mayoría de las fincas están abandonadas y los puertos están abandonados totalmente. Para el concejo el parque tiene que ser bueno porque aportó mucho dinero. Y para el turista tiene que ser precioso porque la capa vegetal, como veis, es maravillosa".

"Casu era un concejo totalmente ganadero. Se dedicaba alguna jornada a la madera cuando salían subastas, pero era ganadero al cien por cien. Y ahora se está abandonando la ganadería. Lo peor que pudieron hacer cuando entró el parque natural fue la prohibición total de hacer incendios. Recuerdo de cuando se iba al monte en el mes de febrero o marzo, pero más en febrero, se esperaba que a hubiese unos días helado para ir y quemar (para limpiar los pastos). Y jamás quemó un monte de castaño o de hayas, jamás quemó nada de arbolado. Había tan poca vegetación que pasaba la llama rápido. Y en cuantes caían cuatro gotas salía la hierba, que era bárbaro para el ganado. Les gustaba porque con las cenizas tienen muchas sales. Ahora con la prohibición de no prender hay tal cantidad de materia orgánica que cuando prende calcina la tierra y lleva árboles y lleva todo".

"Quemar ordenadamente es imprescindible. Por la maleza que hay está todo cerrado. Les mayaes que había en La Felguerina y por ahí, todos los puertos eran campera. Pero decidieron no quemar y desbrozar, que es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Porque la cotoya es un arbusto que cuanto más lo cortes más se esparce hacia los lados. No seca, esparce hacia los lados. Antes eran algo más altas y entre las árgomas pastaba el ganado. Pero ahora lo ves de lejos y dices: ‘Oye, vaya guapo que está allí todo aquello verdín’. Pero es todo árgoma a una altura de veinte centímetros y no puede pastar el ganado".

"Con el parque hay otras cosas que mejoraron. Mejoraron las pistas, hicieron traídas. No es todo malo, pero para el ganadero fatal. Y luego encima el lobo no te digo nada. Yo me recuerdo que conocí a tres señores que aquí, en Casu, estaban autorizados a ir con escopeta al monte todos los días del año que quisiesen. Se ponían matar los lobos, se ponían lazos, se ponían garduñas y se envenenaba cuando mataban un animal con estricnina, aunque eso último está muy mal porque entra en la cadena y luego sigue. Y no desaparecieron los lobos, hombre. Están ahí. El único depredador que tiene el lobo es el hombre y si el hombre no mata a ningún lobo eso mete miedo, cómete los terneros".

"El paisaje para el turista, está muy guapo. Es que te come la vegetación porque donde veías praos ahora es tou castaños. De llamar la atención. Pero se está abandonando, en Tanes no hay nadie que viva ya de la ganadería. Y tanta maleza en el monte… Antes había rebaños de ovejas y cabras. Que la cabra ramonea, que se dice, come el arbusto. Pero ya no las puedes tener, si las sueltas al monte al mes no tienes ni una por el lobo. Era todos senderos y controlao. Ahora no. El Casu de hoy no se parece nada al que yo conocí. Cuando subo a la collada de Tanes me da un pena... Era todo senderos, veías el monte y estaba controlado. Ahora es una selva".