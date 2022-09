Ana María Méndez Infanzón (Jarrio,1979) es la responsable de la Biblioteca Municipal Gonzalo Anes de Coaña. Estudió Educación Social en La Coruña, hizo un posgrado en gerontología social y luego un máster en bibliotecas. Confiesa que le hace ilusión trazar el perfil del concejo coañés, donde nació y donde reside, porque «a veces los servicios culturales están un poco menospreciados, no se ve la función tan importante que tienen como agente de desarrollo y por su trabajo por la promoción ciudadana. Somos agentes sociocomunitarios».

Donde hay niños

«La natalidad en Coaña, donde cada año nacen una veintena de niños, nos hace tener muchas esperanzas de futuro. Eso es posible porque Coaña ha tenido un excelente equilibrio inmobiliario que ha permitido a familias jóvenes asentarse y quedarse a vivir. Ellas han podido adquirir vivienda en algunos de sus pueblos y en núcleos como El Espín o Jarrio, próximos a la zona industrial y excelentemente comunicados, y a un precio módico».

«El desarrollo inmobiliario en nuestro municipio fue muy contenido, lo ideal para poder frenar la marcha de jóvenes a otros municipios colindantes permitiendo que Coaña también fuera una opción para sentarse, para quedarse, para frenar el envejecimiento poblacional del concejo que, a pesar de todo, sigue siendo acusado».

«Creo que en ese momento captamos población porque en Navia, económicamente, la vivienda estaba a un precio más elevado. Aquí, en cambio, el precio era un poquito más bajo en El Espín, que ya forma parte de Coaña. En la práctica, es lo mismo vivir en El Espín que vivir en Navia, pero había una diferencia de precio».

«También todas las zonas de la costa estaban muy demandadas y Ortiguera sí daba la posibilidad de tener suelos edificables, aunque a alto precio. Del mismo modo, en pueblos como Medal o Villacondide, que no son tan cotizados turísticamente pero sí que dan la oportunidad estar cerca de todo, fueron volviendo a tener vida con familias jóvenes que se instalaron allí. Eso fue muy interesante».

Más servicios

«También es positiva la conciencia y el compromiso local con equiparar las condiciones y los servicios de la localidad con las zonas urbanas. Es un compromiso que comparten muchas administraciones locales de la comarca. Y esto es importante si queremos que estos sean lugares para vivir. Y yo creo que eso Coaña lo deja muy subrayado. De hecho, los principales cambios que se han producido en Coaña en estas últimas décadas yo diría que tienen que ver con la cantidad de recursos que nos equiparan con los ciudadanos de las zonas urbanas. Lo más llamativo en los últimos años es esa expansión de servicios de apoyo a las familias, de guarderías, de escuelas de 0 a 3, de servicios de ayuda a domicilio para las personas mayores, de programas de teleasistencia, de tal manera que no quede ninguna programación en vacío tanto del área de la educación, en el tiempo libre, de ocio, convivencial. Está todo como cubierto y en ese sentido no tenemos nada que echar en falta».

El hospital y los profesionales

«El hospital de Jarrio es la primera industria al concejo y es importante que la gente quiera venir a trabajar a Jarrio. Creo que habría que intentar frenar la fuga de profesionales, sobre todo sanitarios pero también de la educación, que yo creo que todavía va a ir a más con la subida del precio del combustible».

«Hay que destacar como muy positivo del municipio la entrega de muchos profesionales que trabajan en Coaña, que aportan conocimientos y experiencia, pero que unen a ese conocimiento y experiencia el convencimiento y la voluntad de que es posible que este sitio sea un sitio para quedarse. Cuando aquí se queda un profesional de la medicina o de la educación, no solo tiene que demostrar una experiencia y una valía en su profesión. Tiene que tener vocación y tiene que tener un compromiso social, de hacer que todos los individuos de esta zona y la comunidad como colectivo tengan la oportunidad de generar desarrollo, tanto para si como para el medio. Y eso sí que está ocurriendo, aunque a veces pese la noticia negativa».

«También me parece muy interesante la labor de las asociaciones de vecinos y de las comisiones de las fiestas patronales pues ellos hacen una labor de mantener ese arraigo, esa parte tan importante que es la convivencial. Logran que las personas que viven en el pueblo tengan sentimientos de pertenencia y que los pueblos no pierdan su identidad cultural, que es lo que nos distingue en buena medida de las zonas más urbanas».

Tierra de empresas

«La idea de un polígono y sobre todo su creación y desarrollo en Río Pinto fue un gran impulso para el concejo y su zona. Supuso que se pudieran asentar empresas en un territorio muy demandado. Es un polígono que generó muchísimo empleo, mucha posibilidad de que la gente también encontrarse el suelo para poder dejar su empresa aquí y darle continuidad».

«Además de los emprendedores que llegan un día de verano y quedan maravillados por el sol, las vistas y el paisaje maravilloso y que piensan que todo el año es verano azul y aquí montan una empresa con mucho valor, también tiene mucho mérito que sean las propias personas de aquí las que luchen por mantener una trayectoria empresarial familiar o las que innoven y decidan montar su empresa en esta zona. Eso tiene doble de mérito porque aquí, cuando te enfrentas al hastío de la cotidianidad, es más difícil de ver los puntos fuertes que tenemos y creértelo. Muchas veces necesitas que el reconocimiento venga de fuera, para que los propios vecinos entiendan que sí vale tu trabajo».

«En ese sentido sí me asombra que tantas personas del municipio hayan conseguido abrirse camino de forma exitosa con premios, con galardones, con reconocimiento. Pienso que no somos un satélite de Navia, tenemos mucho empeño en ser de Coaña. Y eso se nota en que antes había empresas coañesas que ponían en sus rótulos o en sus camiones que estaban en Navia. Ahora no. Ahora somos conocidos, por ejemplo, por fabas La Estela, que está en Coaña, o por el queso de Abredo, que está aquí».

«Hay mucho empeño en ser del municipio. Es verdad que Navia comercialmente nos envuelve pero también es cierto que cada vez tenemos más servicios aquí que, muchos de ellos, son un reclamo para personas de toda la comarca».

La autovía

«En un momento dado, la ausencia de autovía sí que era positiva para Coaña. En el sentido de que la población que se desplazaba para trabajar aquí, como en el caso del hospital de Jarrio, tenía que quedarse, hacer vivienda aquí y educar a su familia aquí. Ahora, con las mejoras de las comunicaciones, existen dos alternativas: quedarse o irse a dormir todos los días a tu hogar urbano. Y eso nos jugó una mala pasada. A cambio, también tuvimos la ventaja de poder acercarnos a Oviedo con más facilidad y a otras zonas urbanas de Asturias, de las que antes sí que estábamos verdaderamente apartados».

La fala y la pertenencia con Asturias

«Para mí sigue existiendo esa lejanía con el centro de Asturias. Sigue habiendo ese desconocimiento sobre Coaña; no saben si somos de mar o de montaña. Yo creo que todo el mundo nos asocia a la montaña. Lo que sí noto es que antes éramos “los gallegos” y ahora hay un sentimiento de que no escapemos para Galicia. Yo creo que ahora nos consideran más como una parte más de la variedad cultural de Asturias, que somos asturianos frente a las tentativas de la comunidad próxima de que nuestra de que nuestra fala sea considerada gallega».

«Eu falo na casa. Penso que debemos defender a lengua como parte da cultura. Teño as mías reticencias en conto a oficialidá porque penso que nos vai dexar en desventaxa. Y pensó que tal vez se perda porque somos poucos os que falamos na casa a os nosos nenos, os que na escola escoyemos que estudien a fala. Eu teño duas fiyas, en casa falamos, na escola escoyen fala».

«Nun sabemos asturiano unde esta zona. Lo noso tampoco é galego con lo que, na comunidad vecía, tampouco podemos campar as nosas anchas. Entonces vamos quedar aquí en un vacío legal o lingüístico que nun nos vei favorecer nada de cara a topar trabayo. Vamos a tar en úa situación de desventaja clarísima porque nun falamos asturiano».

«Las lenguas oficiales también cierran puertas, y ya tenemos muchas cerradas laboralmente en la comunidad vecina sino acreditamos el conocimiento del gallego».

Dos propuestas

«Una de las cosas claves que le falta al Occidente es una formación profesional de verdad, una formación de oficios. La formación profesional que existe, está totalmente desvinculada de la práctica. Eso me parece caótico en un lugar con tanta industria, con tanto empleo, con tanto oficio. Y eso me parece un gran problema. El otro día hablaba Álvaro Platero (presidente de los Astilleros Gondán, de Figueras) de hacer una escuela de oficios. Yo creo que los alumnos de FP tendrían que salir aquí con una formación adaptada a la realidad. Y una formación general sin políticas de contratos de aprendizaje no tiene sentido. ¿Qué especialidades de formación profesional nos llegan? Aquí las que ya están saturadas, las que ya se implantaron en otros lugares».

«Otra cosa que me parecería importante para esta zona sería incentivar la rehabilitación de las viviendas abandonadas. Hay gente que quiere construir vivienda nueva mientras hay muchas viviendas cayéndose. Es más caro rehabilitar que construir una vivienda nueva, pero creo que, medioambientalmente, recuperar esas viviendas es un punto fuerte y, aparte, pienso que esas viviendas son las que de verdad encajan en el paisaje, en la cultura y en la forma de un pueblo. Eso es algo que que todavía no está abordado en el Occidente y en las zonas rurales».