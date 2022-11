"En mi casa, en Solís, vivimos tres generaciones. Mi abuela, mi abuelo, mi madre, mi tío, mi hermano y yo. La vida da muchas vueltas y a lo mejor tengo que seguir con la ganadería que llevan mi madre y mi tío, pero no es mi idea ahora mismo. El problema de este sector es que trabajas 365 días al año y 24 horas al día, sin una recompensa económica digna. En otro trabajo estás las horas que te toque, y cuando sales tienes tu vida. La ganadería tiene sus cosas buenas, ya que las explotaciones suelen estar cerca de las casas, y cuando hay personas mayores en casa, como en nuestro caso, puedes cuidarlas fácilmente. A cambio, en el campo no hay vacaciones, los animales tienen unos horarios, y las cosechas tienen unos tiempos de siembra, recogida, etcétera. Me gustaría vivir siempre en el medio rural, sin desvincularme de lo esto supone, aunque no tendría ganado de leche. Pero eso no quita que, si mi situación mañana cambiase, no tendría ningún problema en tener ganado o buscarme la vida con lo de casa para tener que comer. No me planteo vivir en un piso, ni dejar de vivir en Corvera, ya que estamos muy bien ubicados, estando en el centro de todo".

"Vivimos juntas tres generaciones y esto te acerca también a la perspectiva de lo que es la vida, de cómo avanza y de que todo llega al final. Adquieres valores como el respeto y la igualdad desde que naces. Ye verdad que los güelos nos cuentan siempre las mismas historias, sobre todo cosas de antes, pero llegará el día en que no nos las puedan contar, por eso hay que disfrutar de ellos. Cuando nos hacemos mayores somos igual que niños, considero que el final de la vida es muy similar al principio, y que, igual que mis padres o mis abuelos me cuidaron, yo tengo que cuidarlos a ellos. Ye lo que vi desde que nací. Esto no quiere decir que por eso tengas que dejar de vivir tu vida, pero creo que hay que hacer lo posible por cuidarlos y respetarlos, igual que ellos lo hicieron conmigo. Quizá esas relaciones en una ciudad nos las haya. Lo primero, ¿dónde metes a tres generaciones en un mismo piso?".

Caballos terapéuticos. "Trabajo en la Asociación Asturiana de Terapias Ecuestres, donde los usuarios son personas con diversidad funcional. Dependiendo del perfil de cada usuario, nos adaptamos a sus necesidades. Empecé a montar con 5 o 6 años, en El Asturcón, cuando estaba aquello en pleno auge, sobre el año 2001. Luego tuve caballo en casa varios años y seguí vinculada con ese mundo. Tras hacer las prácticas de Pedagogía con la Asociación Asturiana de Terapias Ecuestres, empecé a trabajar en Las Mestas (Gijón), donde se imparten las clases de terapia equina. El perfil de los usuarios es muy amplio. Atendemos desde niños de apenas dos años, hasta adultos de más de 60 años, con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, asperger, síndromes conocidos como raros (Rett, GNAO1, Smith-Magenis...), problemas de alimentación, de salud mental, de visión… La terapia con caballos es muy beneficiosa en muchos aspectos, no sólo en el de la psicomotricidad. Se crea una relación muy especial entre la persona y el caballo, y se rompen muchas barreras".

"Yo veo que todas las personas que acuden a esta terapia son felices, creas un gran vínculo con ellos. Ves cómo avanzan, cómo crecen, cómo mejoran. Es muy satisfactorio, no se puede explicar. Ves que tu trabajo llega a las personas y los ayudas, hay una recompensa. Es súper gratificante para ellos y para nosotros".

"La pandemia supuso un retroceso brutal, física y emocionalmente para estas personas con diversidad funcional. Se notó mucho porque, además, muchos de los centros a los que acuden se rigen por el régimen de las residencias y tardaron muchísimo en incorporarse a la actividad diaria. Era un riesgo: hay personas bastante vulnerables y no se la podían jugar. Se notó sobre todo en el tema de la socialización. Ellos habitualmente iban a equinoterapia, fisioterapia, logopedia, piscina, hacían excursiones… mil cosas. Y de repente métete en casa y quédate encerrado en un piso o en una casa solo con tu familia".

Caballos de metal. "Aunque no lo practico, soy una apasionada del motociclismo, me gusta la adrenalina, estar en las carreras y sentirlas. Empecé a organizar carreras de quad porque un grupo de amigos que corrían en esta modalidad tenían que desplazarse a Castilla y León para practicarla. Con ayuda del Moto Club Puch Asturias creamos un campeonato de quad y motocross clásico con varias pruebas en el Principado. Luego entré como delegada en la Federación de Motociclismo del Principado de Asturias (FMPA). Soy miembro de la junta directiva con Luis Molina Riera, actual presidente, en el año 2017, y poco a poco, he ido involucrándome en la organización de muchas pruebas. Normalmente acudo a las carreras como ‘cargo oficial’, que viene a ser como jueces que controlan la parte técnica y deportiva".

"Ahora soy la Directora Técnica de la FMPA y este año empecé a formar parte de la Real Federación Motociclista Española, dentro de la Comisión Femenina. En Asturias llevamos unos años organizando campeonatos España de prácticamente todas las modalidades posibles. Con mi trabajo durante estos años queda patente que el motociclismo también es un deporte de mujeres, donde tienes que ganarte el respeto y demostrar tu valía, como en todos los sitios. Cuando empecé podían decir: ‘¿Dónde va esta guaja?’. Pero ahora que llevo siete años organizando muchas pruebas, me respetan, creo que me lo gané a pulso".

"En Asturias, el tema del motociclismo está un poco bajo, porque apenas hay circuitos y zonas donde entrenar, y esto es un lastre ya que los pilotos no tienen donde practicar. Tienen que desplazarse a otras comunidades. Aun así, ahora mismo tenemos tres pilotos muy buenos. En trial, Pablo Suárez Jambrina, que se proclamó subcampeón del mundo recientemente; Pablo Gutiérrez Solís, en motocross, y Julio Pando Llana, en enduro".