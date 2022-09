Cudillero es uno de los pocos concejos de Asturias que figuran en el mapa mental básico que cualquier turista. La postal del anfiteatro pixueto no puede faltar entre la cosecha de fotos reglamentaria para subir a las redes sociales. Pese a ello, el tirón turístico no ha bastado pasa sostener la economía local y, en consecuencia, frenar el despoblamiento. El municipio ha perdido el 19% de los vecinos que tenia cuando comenzó el siglo XXI. Hoy cuenta con 4.968 habitantes. En estas dos décadas, como en toda la economía asturiana, ha engordado el sector servicios de Cudillero y, en concreto, la hostelería del concejo ha crecido notablemente. De hecho supone el 15% del empleo local, el doble de lo que representa en el resto de los municipios de la rasa costera occidental. Aún así no ha servido para frenar la pérdida total de puestos de trabajo en el municipio, que ha pasado de 1.923 empleos a 1.725 trabajadores. En Cudillero, el turismo no basta.