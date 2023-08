"Trabajé en la minería de carbón de Degaña durante 26 años y estoy prejubilado desde 2011. Cerredo es mi segundo pueblo, yo nací en Omente, un pueblo del lado solano del río Ibias y vine aquí con 5 años, cuando mi padre dejó la agricultura y la ganadería en el pueblo y se vino a trabajar en la mina. De aquella, en el convenio decía que si tu padre o un familiar directo se jubilaba, tú podías entrar en su puesto. Y fue lo que me sucedió, allá por 1985. Iba a hacer los 19 años".

"La primera temporada estuve en el exterior y como tiene menos coeficiente reductor me prejubilé más tarde que los demás, tenía casi 46 años. Hubo mucha gente que se jubiló con 40 o 41 años. Durante un año o así fui el trabajador más antiguo de la empresa. Pero luego ya le pasé el título a otro, yo no lo quería para nada".

"El boom de la minería en Degaña fue de los años 80 a 1998, que fue cuando empezaron las prejubilaciones. Yo entré en Hullas de Coto Cortés, propiedad de Banco Pastor. Pedro Barrié de La Maza, el fundador de Banco Pastor, era el accionista mayoritario. Y luego estuvo su viuda, la condesa de Fenosa. En 2008, pasó a ser Coto Minero Cantábrico, ahí quedó en mano de Victorino Alonso. Eso fue un antes y un después. Teníamos claro lo que iba a pasar".

"En 1998, con las prejubilaciones, había marchado muchísima gente, ciento y pico personas. Entonces tuvieron que buscar mano de obra en otras minas que iban cerrando. Hubo unos años en los que se ganaba dinero, pero a base de mucho trabajo extraordinario. Ya era otro ritmo. Siempre hubo gente que hacía horas extras, mecánicos y demás, pero hasta que no vino Victorino no fue algo generalizado, que las hiciera el 90 por ciento de la plantilla. Para sacar la producción tenías que trabajar más y las condiciones de trabajo eran peores".

"En la mina se ganaba bien. Yo estaba en el exterior, era de los que menos ganaba, y podía mantener tranquilamente a mi familia sin problema ninguno. Aquello, digamos, era el lejano oeste (risas). Había perras y la vida estaba mucho más asequible. Hubo hasta 21 bares en el pueblo y todos con un ambiente de la hostia. Y la gente, nada de cerveza y vinos. La cerveza era por si tenías sed, pero luego era todo cacharros, tío. Todo dios tomando cacharros… Bueno, éramos todos más jóvenes. Aquello fue la culminación y luego vino el declive, que todos empezamos a conocer en 2008".

"Empezaron pasaron a venir los primeros impagos. Nunca nos había pasado. Nunca hubo un retraso desde que yo había empezado a trabajar en 1985. Comenzaron los impagos y luego las escaramuzas. La primera huelga algo potente fue en 2010, hicimos una marcha a pie a Oviedo. Pero nada. Al pájaro no se le melló de ninguna de las maneras. Y luego ya en 2012, hubo una huelga potentísima de la minería, con un seguimiento nacional. Era una huelga contra el Gobierno, con la marcha de Madrid. Pero nada, tampoco no se melló al Gobierno de turno del señor Rajoy".

"A partir del 2010 se hizo un plan de cierre. Vino otro empresario, que fue Cachero… Las condiciones ya eran pésimas. Más impagos. Hay gente por ahí a la que le deben un montón de pasta. Y ahora no hay nada de minería en Degaña. Ahora está Tragsa restaurado el cielo abierto, tanto el de Cerredo como el de Tormaleo Tragsa tiene aquí las oficinas y eso da algo de movimiento".

"Mi afición por la bici empezó así... Como todos, había empezado a andar en bici de guaje, con aquellas Torrots plegables. Pero, bueno, y de mayor te da un día por ir al Continente y comprar una bicicleta; un fierro de aquellos. Y empiezas a andar. Y luego, oye, como te gusta, compras una mejor. Entonces, cuando éramos un grupin, constituimos el club BTT El Rozón en 1996".

"La idea de la travesía en bicicleta Ibias-Degaña surgió cuando llevé a enseñarle Ibias a un compañero que era de Lugo de Llanera y que no lo conocía. Bajamos y ahí surgió la idea de hacer la travesía con bicicleta de montaña en dos días. Bajar, pernoctar en San Antolín el sábado y el domingo subir".

"Llevamos haciéndola desde 1998, este año (el 24 y 25 de junio pasados), se celebró la edición 24ª. Fue la mas numerosa hasta la fecha, tuvimos 135 participantes. La verdad es que nos lleva mucho trabajo. Nosotros intentamos que la gente esté a gusto, nos desvivimos, nos deslomamos ese fin de semana y creo que lo conseguimos. Además, desde el principio nos propusimos que toda la economía que generase la prueba se quedase en la zona. Todas las compras las hacemos en los negocio de la zona. Los sponsors tenemos que ir a buscarlos fuera, pero conocen nuestra seriedad y trayectoria y nos apoyan. La decana de este tipo de pruebas de BTT es la travesía de la Cordillera Cantábrica del club El Asturcon. Pero la segunda más veterana es la nuestra. Después de que nosotros comenzásemos surgieron otras pruebas, pero la nuestra sigue siendo cicloturista del todo. Aquí no hay premios. El mismo premio es para el primero que para el último. Y, bueno, la gente responde. Y este años, además, hubo un porcentaje mayor de gente nueva. La prueba creo que ayuda a que se conozca el concejo".

"El futuro de Degaña lo veo complicado. El censo va cayendo cada vez más. No sé dónde vamos a parar. Yo ahora aquí vivo muy bien porque, oye, tengo un sueldín curiosu y a mí lo que me gusta es esto del monte y la naturaleza. Pero dentro de unos años, no sé. Se va haciendo uno mayor y seguramente nos sigan recortando servicios. Así que a lo mejor hay que planteárselo en otro sitio, que al final ye lo que pretenden, que vayamos todos ahí al Centro y no tener que dar servicios a tanto territorio".

"No sé lo que haría falta aquí. Hay un par de proyectos. Uno de placas solares arriba en la restauración del cielo abierto y luego otro de bombeo reversible de las aguas que salen de la mina (para generar electricidad). Aquí lo que hace falta es algo de industria para que la gente se asiente, porque del turismo no va a vivir nadie. Aunque ahí hay un halo de esperanza, pero no sé si lo veremos nosotros. Yo creo que el turismo, con el cambio climático, va a dar un vuelco y va a venir al norte en masa".