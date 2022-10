Fue un pregonero muy aplaudido y querido de las fiestas del Socorro de Luanco de 2019 y ésta es su historia:

"Me llamo Luis Ignacio García González. Soy de 1956, de cuándo empezó la Televisión Española y cuando se descubrieron los neutrinos. Tengo 66 años. Soy profesor jubilado de Física y Química. Fui al instituto de Luanco. Siempre estudié en la pública. Primero, en las escuelas de Luanco y después en el instituto cuando era instituto laboral todavía, una mezcla de enseñanza secundaria y formación profesional. Estudié Químicas en la Universidad de Oviedo. Luego, como profesor, anduve por ahí, como todo el mundo. Mi primer destino definitivo fue en Zaragoza, luego estuve en el Jovellanos de Gijón, volví al instituto de Luanco y fui director durante dos cursos. Fue cuando nos tocó derribar el antiguo edificio que había hacia la plaza de La Solana, adecentar todo el edificio noble y restaurarlo. No me quiero acordar de ello. Imagínate lo que puede ser una mudanza de una casa, pues ahora piensa en mudar un instituto entero. Me jubilé como profesor de Física y Química en el instituto de La Magdalena, en Avilés. Estuve allí encantado y fue una de las etapas más felices de mi vida".

"Yo residí en Luanco hasta que me casé, hasta los 28 años. Ahora vivo en Avilés, pero sigo muy vinculado a Luanco, porque tengo allí las raíces. Cuando voy a Luanco mi mujer me dice: ‘Es que no vuelvo aquí contigo, cada dos pasos te paras a hablar con fulanito y con menganito’. (risas) Además, yo soy muy aficionáu a nadar, tengo un neopreno y estoy todo el día por ahí tiráu, nadando en Luanco. Cuando era más joven, hacía triatlones y ahora que ya soy más vieyu ya no me apetez porque lo de correr ye muy violento, acabes con les articulaciones. De la bici cogí miedo por la carretera, porque eso es tremendo y dedícome a nadar. Nado 1.500 o 2000 metros. Cada dos días descanso, paso de lesioname. No hay nada como Luanco pa nadar. Incluso con mar, en la zona del Gayo puedes estar nadando todo el añu. Y además de la playa, tienes la oferta gastronómica... Tiéneslo todo. Oye, si yo tuviera dinero tendría una casa en Luanco. Pero no tengo perres, chico. Yo dedíqueme a la enseñanza".

La ferretería del capitán

"Mi padre tenía una ferretería que se llamaba La Fabiana. Mi padre era Luis de la Fabiana. Ellos venían de una familia que tenía alguna casería aquí por la parte de Moniello. Según me contó Ignacio Pando (bibliotecario y estudioso del concejo), lo de Fabiana puede ser un patronímico romano de Fabio. Podría ser".

"Mi padre había estudiado aquí en el instituto cuando se podía estudiar perito mercantil y, además, náutica. Después iban a examinarse a Gijón. Mi padre nació hacia en 1905. De aquella había muchos de Luanco en la marina mercante y mi padre fue uno de aquellos capitanes. Estuvo navegando varios años, cuando se navegaba con un sextante y un cronómetro, que todavía tenemos. Después tuvo un accidente bastante grave en El Musel. Rompió la tibia. Tuvo muchos problemas después de curar la fractura porque tenía infecciones recurrentes y le tenían que traer penicilina de Londres. Tuvo infecciones durante muchos años hasta que le descubrieron una pequeña esquirla. Se le quitaron y curó. La tenía metida en una caja de Vicks VapoRup y siempre nos la enseñaba".

"Bueno, a consecuencia de todas esas historias dejó la mar y montó la ferretería en Luanco. Nosotros vivíamos en la trastienda de la ferretería, era una casina pequeña. Recuerdo perfectamente estar los amigos comiendo y que la gente llamaba: pon-pón, Luiiiis, necesiiito tal cooosa. Era una ferretería en la que había platos, loza, pintura, aceite, conserves, azúcar… Estaba en la Avenida del Gayo en el número 49".

"De aquella ferretería tengo dos mil anécdotes. Una dejóme impresionáu. Había un señor que era un transportista. Llamábase Pesetina. Ponía: ‘Transportes Pesetina’. Era yo un rapacín que casi no llegaba al mostrador. Acuérdome una vez que llegó Pesetina, ya era de noche, y empezó a hablar con mi padre y siempre recuerdo a Pesetina diciendo: ‘¡Luis, Jehová es el verdadero diooooos! ¡Lo dice la Bibliaaaa!’ Aquel paisano, en una España en los años sesenta, donde todo el mundo era católico ortodoxo, andaba diciendo que Jehová era el verdadero dios. Este señor, después, andando el tiempo, fue obispo de los Testigos de Jehová".

Cien años de soledad

"Cuando yo leí ‘Cien años de soledad’ les coses de la ferretería recordáronme mucho a esa novela, que pa mí ye lo máximo. Ye lo que pasaba en la ferretería. Por ejemplo, había otra paisana de Bañugues que recuerdo que siempre llegaba a la ferretería y, si tenía que esperar, nun se sentaba ni esperaba de pie. Acluclillábase, nun sé cómo te voy a decir. Poníase allí en cuclilles, en la parte de atrás hasta que llegaba el turno. Pasaba mucha gente y allí estaba mi padre. Cuando había gente, despachaba y cuando no había gente, mariachi: hablábamos. En la ferretería pasé muches hores, sobre todo en los veranos y les vacaciones. Mi padre teníame allí sujeto. No me dejaben ir a bañame antes de la una y los amigos desde las doce en la punta del Gayo. Cago en diez, no me dejaba marchame de allí. Por la tarde, si había chocolatades o chorizades, o no sé qué, yo siempre aparecía a la mitad. Pero no se lo agradezco suficientemente a mi padre, fíjate bien. Porque la ferretería era una escuela, todo ese trato con la gente que llegaba allí, les histories que te contaben... Yo hoy recuerdo mucho más y con más cariño todo aquello que cualquier chocolatada o chorizada, o pijades de eses que pude hacer".

El laboratorio

"Entonces les pintures se hacíen, no veníen enlataes. Teníamos un cuartu atrás donde mi padre la mezclaba. El cuarto de la pintura fue para mí un lugar de experimentación, un laboratorio. La profesora de Física y Química nos contó de Lavoisier había obtenido el oxígeno calentando un óxido de mercurio de color rojo. Yo, que tenía doce o trece años, me acordé de que mi padre tenía allí un color que se llama bermellón, así que me hice con un tubo de ensayo, me fui al cuarto de la pintura y eché alcohol que había por allí, cogí un poco de bermellón, metilo en el tubo y empecé a calentar y, ¡ay amigo!, el oxígeno no lo ví por ningún lado, porque el oxígeno no tien ni color ni olor ni sabor, pero yo observé que en la parte de arriba del tubo empezaron poco a poco a condensase unes gotines como de plata líquida. De aquella, cuando rompía el termómetro, todos los guajes jugábamos con les bolines. Dije: ‘Esto ye mercurio’. Y efectivamente, amigo, el bermellón era cinabrio, un sulfuro de mercurio. Entós, al calentalo, se descompuso y el mercurio salió en un estado vapor. Yo siempre contaba esto a los guajes en clase pero advertíalos de que esto no se puede hacer en casa porque el vapor de mercurio ye muy tóxico. Pero aquel cuarto de la pintura era mágico y yo me decía: Cago en diez, esto es química".

"Siempre traté de hacer experimentos con los guajes en clase. Siempre di clase en el laboratorio y era una cosa muy experimental. La diferencia entre leer un libro y hacelo tú va como del cielo a la tierra. Puede velo en un vídeo precioso y tal, pero si lo haces tú, ye como cuando coges un telescopio y mires la Luna, Júpiter, o Saturno, y de repente ves los anillos. Es igual que haya vídeo o fotografías del Hubble donde se muestre la discontinuidad de Cassini. Ye igual: lo que tú mires por el telescopio, ye tuyo, vístelo tú".

Luanco marinero

"El ambiente de aquellos años en Luanco era muy íntimo, muy amigable, todo el mundo se conocía. Luanco, entonces, era marinero y el concejo, agrícola. Antes ibes por Santolaya o por San Jorge y había les típiques caseríes pintaes de blanco con una pila de cuchu y unes gallines. Ahora ves unos casoplones de miedo con unos cierres… Los marineros desaparecieron, desaparecieron muchas coses. También era cuando ya se empezaba a trabajar en Ensidesa. Ensidesa empezó en el 56, cuando yo nací y había mucha gente Luanco que trabajaba en Ensidesa. Recuerdo aquel día angustioso cuando la gente fue allí a la parada de Roces a esperar porque había estallado un gasómetro de Ensidesa y no se sabía muy bien como había ido la cosa, quién había muerto".

"En Luanco creo que hubo un punto de inflexión y fue la reforma de la playa. Antes, era una playina pequeña que en pleamar desaparecía prácticamente. Luego se rellenó toda la playa y ahora hay un playón de miedo. Si ya entonces había bastante gente, ahora ya es tremendo. Este año el día del Carmen no se podía andar por les calles, una barbaridad de gente. Entonces, pues, bueno, eso genera una problemática que ya creo que ye mundial: hasta dónde se va a llegar con el turismo y hasta dónde esto es sostenible y dónde no. En fin, ahí habría un debate muy profundu que yo no puedo entrar en él".

Veraneo de toda la vida

"El veraneo cambió mucho. En mi época para los que eran veraneantes usábamos la típica frase: eren ‘veraneantes de toda la vida’ de Luanco. Veníen todos los veranos, eren casi como de Luanco, había alguna familia de Madrid pero poques. Ahora es una mezcolanza de gente de toda Asturias y toda España. Antes eran las típicas familias señoriales, ya me entiendes, de toda la vida, que iben allí. Don Fulano y Don Citano y que también eran fuerzas vivas del pueblo porque también influían poderosamente en el urbanismo y en cosas. No era una cosa neutra. Evidentemente interveníen para preservar su paraíso. Esta gente era bastante respetuosa pero, vamos a ver, era gente pudiente, económicamente con poder y el alcalde de Luanco, si venía fulano de tal que era coronel de no sé donde o citano que era cirujano hombre, no era como si venía el paisano de Bañugues".

"Ahora el veraneo se democratizó en el sentido de que estas familias prácticamente están incluso desapareciendo, vendiendo cases y demás. Ya sabes lo que pasa con el patrimonio. Cuando es de dos personas está bien, pero luego vienen los hijos y hay que repartirlo. Cosas de estas que tiene la vida.

Lo mejor que hay

"Toda la ladera mirando para la playa, a la izquierda, todo eso, está lleno de chalés. Evidentemente gentrificación, gente que no ye de Luanco. Pero, bueno, es el mercado, como diría el otro. Aquí el que tiene perres, hace lo que le dejan, no hay más. Si tienes perres, tienes una buena casa. Y, si no, vives en un piso de treinta metros cuadrados. Evidentemente, la gente que tien perres va a los sitios buenos y pa mí luanco ye de lo mejor que hay. Ahora la gente quier chalés y coses con praos. Los pisos quedaron pa los proletarios de antes".

"La cosa cambió mucho. ¿Para mal? Cambió. Esto ye una cosa viva. Ya sabes tú que les sociedades cambien. Cambió todo mucho con internet, con Facebook, con Twitter y estes coses. Porque eso ye otra cosa: antes les babayaes quedaben en la barra del bar, eh. Y ahora, claro, expándense por ahí. Bueno, en fin, vivimos en otra sociedad. Todo el mundo tuvo sus desafíos. Probablemente la generación mía tuvimos la cosa de luchar un poco por devolver la democracia, que entonces no existía. Yo fui presidente, con veintipocos años, de una asociación de vecinos que abarcaba todo Gozón y recuerdo que pa hacer asamblees tenemos que pedir permiso en Oviedo. Hicimos una manifestación pidiendo un polideportivo pa Gozón y aunque era permitida y todo y al final los responsables tuvimos que ir al cuartel de la Guarda Civil. Yo era un rapazucu de veintidós o veititrés años, iba yo cagáu de miedo".

"Luanco tiene más calidad de vida hoy que haz cincuenta años. No tien nada que ver. Hoy la calidad de vida, en Luanco y en el concejo, es infinitamente superior. Antes había unes caseríes con cuatro gallines y ahora hay unos casoplones qu e meten miedo. Luanco tien una playa extraordinadoa para todo, para pescar, para nadar, para hacer todo. El paisaje es increíble, la oferta gastronómica es para aburrir. Tienes interior, tienes Cabo Peñes, tiéneslo todo. Pero no lo pongas en el periódico, que no venga mucha más gente (risas)".

Luis Ignacio García, que es todo sentido del humor, termina de hablar y al rato vuelve:

"Oye. se me olvidó decir una última cosa. ¡Les marañueles son de Luanco!".