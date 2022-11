"Me llamo Erika Álvarez Viña. Estoy a punto de cumplir 45 años. Vivo en Nembro, en la parroquia de Santolaya. Profesionalmente regento la cafetería de la piscina de Antromero desde hace 20 años. La asociación ‘Fumañeda’ va a cumplir ahora cinco años desde su creamos en octubre de 2017. El nombre de la asociación viene de un manantial del que tenemos constancia desde el siglo XVIII. Estaba sepultado por la maleza. Prácticamente el 90% de los vecinos Santolaya no lo conocíen. Una de les primeras acciones que hicimos fue recuperar conjunto de fuentes, bebedero y lavadero. Lo que intenta hacer ‘Fumañeda’ es rescatar eses histories ocultes que no están escrites en ninguna parte pero que forman parte de la tradición y la cultura de un pueblu".

"Voy contate cómo surgió ‘Fumañeda’. Empezó con un grupo de madres que iben a la piscina y se nos ocurrió presentar a los rapacinos a un concurso de decoración de calabazas. Hicimos una con forma de hórreo y ganaron un premio y, a partir de ahí, les empezó a ellos la curiosidad. Cada vez que había un concurso así de buscar algo en la historia o les tradiciones de Gozón nos juntábamos. Y entonces nos dijimos que por qué no nos aventurábamos y hacíamos una asociación cultural pa sacar más coses a la luz".

"Y así, a poquitinos, llevamos heches unes cuantes coses. En el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, en 2019, tuvimos una exposición muy guapa que a la gente le gustó mucho. Recogíamos casi un centenar de historias de los gozoniegos que emigraron a América. Los vecinos se implicaron muchísimo dejando fotografías y recuerdos. La gente nos abrió sus puertas. Nos sacaron todo ese material que teníen guardao".

"Pues intentamos siempre hacer cosinas así. Luego recuperamos un camino medieval que encontramos citado en unos archivos del año 1200. Conseguimos ubicar ese camino y sacarlo a la luz. Lo que hacemos son rutas guiadas, algunas de ella teatralizadas por los críos de Fumañeda. Otras no tienen el teatro, pero sí que vamos contando un poquitín a lo largo de esa ruta los mil años de historia de ese camino. Historias que durante esos mil años fueron pasando en toda esta zona. A la gente le llama la atención conocer aquello que hay al lado de su casa y no hay nada más gratificante para nosotros que eso. Nosotros, además, vamos publicando en las redes sociales. Intentamos todos los días contar una historia relacionada con algo de Gozón y que la gente vaya descubriendo este pasado que había".

"Son coses que vamos investigando de la Edad Media para acá y vamos intercalando con costumbres tradiciones o con histories de gente que aparentemente son anónimes pero cuando tú empieces a contar, la gente empieza a decir: ‘¡Meca, yo conocíalo!’ ‘¡Pues a mi güela también y-pasó esto!’ ‘¡Mi tío también estuvo allí!’ Y se va creando ahí un poco de historia de esta que no viene en los libros pero que sí que conforma luego la identidad de un lugar".

"También llevamos ya dos ediciones de una muestra que se llama ‘Na casería’. La hacemos siempre por el verano en Luanco. Ahí lo que intentamos llevar ye la vida de una casería gozoniega. Les labores que se realizaben. Aunque la iniciativa ye de Fumañeda, ahí está muy involucrá mucha gente de Gozón, ye algo muy satisfactorio. ‘Na casería’ se monta con todos aquellos enseres, ferramienta y aperos de labranza que nos dejen les propies caseríes. Hay mucha gente que se implica. También recuperamos les fiestes del pueblo, que hacía más de 30 años que no se hacíen. Lo que hicimos fue haceles como eren haz cien años. Hicimos una verbena de fai cien años, vestidos de esa época; que hubiera pa comer pa beber y lo que se bailaba en los años veinte. Parez que quedaron contentos. Tuvimos un lleno absoluto. Son actividades que vamos haciendo de vez en cuando, procuramos tener dos o tres por estación".

"También recuperamos platos desaparecidos de la gastronomía de Gozón, con talleres con degustación. Por ejemplo, la bolla escaldada. Ye algo parecido a una empanada de harina de maíz, pero cocíase. Ye una masa de harina de maíz, agua y cebolla. Y llámase escaldada porque la cebolla hay que escaldála en agua hirviendo y después con agua ferviendo ye con lo que se amasa. Era la cena que tomaben en les caseríes de Gozón. La bolla rellenábase o de tocín o de sardines salones".

"Lo que toi notando ye que la gente joven de Gozón que antes de la pandemia estaba empezando la vida independiente, marchaben, aunque no fuera de Asturias, pero a la ciudad. Ahora toi notando, y a mí préstame mucho, que mucha gente joven se está quedando en la aldea. Que están haciendo vivienda cerca de la casa natal de ellos. Yo creo que hubo ahí a lo mejor unes décades que no parecía que hubiera rapacinos y ahora sí que parez que en la aldea, en la zona rural de Gozón, sí está volviendo a haber rapacinos".

"Yo creo que, con la pandemia, todos a prendimos a valorar más la zona rural. Los que no son de ella aprendieron a valorala. Empezó a despertales algo, a llamarles la atención. Que primero nun habíen mirao pa ella. Y los que llevamos toda la vida viviendo en la zona rural es verdad que desde la pandemia aprendimos a valoralo, incluso a presumir de ser aldeano. Sí que en tiempos atrás había una época en la que ser aldeano casi lo escondíes, no te gustaba tanto decilo. Pero ye verdad que a raíz del confinamiento ye pa estar muy orgulllosu, pa presumir de que pasamos el confinamiento con una calidad de vida muy superior a la gente que vive en la ciudad".

"Aunque ahora ya pasó la pandemia y haya otras libertaes, creo que la gente aprendió a valorar la aldea. Y ya no hay retroceso en ese sentido. Por la gente con la que últimamente yo haya tenido contacto veo que cada vez les gusta más la aldea y, home, a ver, vivir en Gozón ye un privilegio. Tienes esa tranquilidad de la aldea y luego tienes Luanco y puedes ir a Avilés, Gijón, Oviedo y a una superficie comercial, que no nos lleva más de veinte minutos. Gozón ye muy privilegiado en eso. Y si quies ir a la playa, puedes. Y si quies disfrutar de unes sendes por el interior de Gozón y de la naturaleza, tiéneslo".