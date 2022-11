"Esta bahía tiene mucho encanto. Tenemos ahí la iglesia, La Ribera, el muelle viejo, la isla del Carmen.... Eso hace que sea bastante única. En toda Asturias tenemos una costa privilegiada. Los asturianos no nos podemos quejar. Pero sí que es cierto que aquí estamos muy al abrigo del oeste y eso nos da mucho juego. Es una bahía muy segura para hacer cualquier tipo de deporte náutico. Viene mucha gente aquí a nadar, es una bahía segura y cómoda. Es un privilegio".

"Mi nombre completo es José Secades Carrasco, pero todo el mundo me conoce por Pipo. Estoy al frente de la Escuela de Vela de Luanco. Tengo 34 años, siempre estuve vinculado a la mar, desde que nací. Toda la familia somos de mar. Mi padre, mi tío, mi abuelo por parte de madre; todos están relacionados con la mar, con la vela. Primero empecé con la pesca. Andaba por ahí por los pedreros, pero luego hice unos cursos de vela y me enganchó. Me divertía muchísimo. Con 17 años salíamos a navegar con niños que eran los amigos de mis padres y así fue convirtiéndose en una forma de vivir, empezando poco a poco a trabajar en esto, hasta formar la escuela de vela. Luego todo lo que estudié estuvo relacionado con los niños, con el deporte, con la salud. Soy diplomado en Educación Física, técnico en navegación, patrón de altura, tengo el título en animación físico-deportiva…".

"Esto es algo que disfruto muchísimo. Es un trabajo divertido. El problema es que es muy estacional. Como todos los negocios de hostelería de Luanco, aquí también pasamos de un volumen de trabajo muy alto a algo muy tranquilo. Hombre, si pudiese ser más repartido sería la bomba. Pero tampoco se puede pedir todo".

"Conmigo vienen críos desde los 4 años hasta los 16. Quieren pasarlo bien, quieren disfrutar. Aquí vienen y hacen pandillas enteras que luego salen todos juntos. Es una satisfacción que me llame un padre que me diga que quiere apuntar a su hijo a hacer deporte y que, sobre todo, quiere que haga amigos. Y yo les digo: ‘No te preocupes, que va a tener amigos y va a hacer deporte’. A los tres días doy un paseo por el pueblo y estás viendo los chavales en pandilla todos juntos jugando. Eso es algo que los padres a mí me lo dicen: ‘Pipo no sabes lo que es eso de que juntes a tantos niños y que pasen los años y los sigas viendo juntos’".

"Los padres saben que van a estar muy bien cuidados porque para mí, en el momento en que me los dejas, son como mis hijos. Yo soy muy niñero, disfruto mucho con los niños. Pero también es que es mucha responsabilidad porque, al final, el que juega en un campo de fútbol está en tierra, pero en la mar es más complicado. Tuve la suerte de que fue todo muy progresivo. Primero teníamos cinco niños, luego diez y así. Así vas viendo cómo lo controlas y eso te hace ir mejorando. Hoy, entre el sesenta y el ochenta por ciento de los monitores que están trabajando conmigo vinieron de niños conmigo a la escuela. Y hay muchos críos que ya saben cómo funciona todo. Incluso cuando viene un monitor que es un poco más novato los mismos niños de seis años les dicen: ‘Esto Pipo no lo hace así’. Te llegan con tres y medio y luego lo controlan todo perfectamente".

"Mi objetivo principal es que los niños socialicen y se apasionen, levantar esa pasión que siento yo por el mar, que lo primero que hago es mirar los partes a ver cómo está la mar. Los niños disfrutan. A ver, yo tengo padres, y es totalmente cierto que me dicen: ‘Pipo, nosotros tenemos que organizar las vacaciones en función de la escuela de vela’. Que te digan esto los padres a mí me llena me satisfacción".

"En verano hay turnos de entrada. Por la mañana suelen venir entre 80 y 100 niños y luego, por las tardes, otros 20 o así aproximadamente. Luego damos cobertura a otros campamentos de fútbol, baloncesto o balonmano; o campamentos de fuera incluso, gente que me vienen a hacer actividades de agua".

"También tenemos un albergue, el ‘Once nudos’, que se utiliza durante todo el año como hotel y la última semana de junio y en julio funciona como campamento. Allí vienen niños de toda España y hacen actividades por la mañana y por la tarde y luego tienen el alojamiento. Es todo completo. Eso es un paso más que dimos hace cuatro años y que la verdad es que es una experiencia increíble: yo estaba acostumbrado primero a esas tres horas de actividad por la mañana y tres horas por la tarde y luego, vamos a decir, acabar y a casa tranquilo. Pero ahora son 24 horas de responsabilidad continua, casi mes y medio de responsabilidad continua. Y encima me tocaron los años del covid, que fue durísimo. Te generaba muchas incertidumbres. Intentabas cumplir con todas las normas, pero siempre tenías ahí la duda y la responsabilidad. Pero, mira, tras el covid, cambié totalmente la organización de la escuela para adaptarme un poco a todas las normas y encontré un sistema de trabajo más cómodo y eficiente. Al final estoy mucho mejor organizado".

"El 80% de la gente que tenemos son niños. Es nuestro fuerte. Pero también tenemos una escuela de navegación donde preparamos a la gente para sacar títulos de embarcaciones de recreo. Luego le damos esa posibilidad de seguir practicando. Muchos se sacan el título y luego no vuelven más. Eso es supertípico y me da rabia. Nosotros intentamos salir aunque sea un día a la semana. Tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos a unos cuantos que sacaron los títulos con nosotros y organizamos salidas con el velero, el ‘Dente III’. También tenemos alquiler de material de tablas y kayaks. Entre eso y los que están haciendo actividad nosotros con los veleros y con los paddle surf está toda la bahía decorada, como digo yo".

"Ser empresario es duro, no nos vamos a engañar. Sí es cierto que nos tienen bastante machacados; pero bueno, hay que tirar para adelante a ver si mejora un poco la situación de los autónomos. Todo el tema de trámites es complicado. Va todo súper lento. Quieres hacer algo hoy en día y, madre mía, para poder desarrollar cualquier actividad pasa tiempo. Tú quieres montar cualquier cosa y la verdad es que no es que te faciliten las cosas. Pienso en la gente con motivación que al final se puede llegar a desesperar porque ve que pasa el tiempo y que va lento. Eso es algo que debería de mejorar".