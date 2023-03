Rosa Monjardín López preside desde 2012 la Asociación Cultural "El Carpio", de Grandas de Salime. Nació en Trabada en 1958, "en un mundo sin prisa", cerca del castro del Chao Samartín, un yacimiento arqueológico que aún no se había descubierto, pero que ya era "un lugar mágico". Rosa se expresa en fala entre los suyos y aún recuerda una cierta vergüenza –"y los castigos"– por hablar en su lengua materna en el colegio, en Gijón y luego en Oviedo, adonde fue a estudiar con 11 años. Hoy es profesora de asturiano en el colegio de Cangas del Narcea, pero reside en la villa grandalesa. Va y viene a trabajar por el puerto del Palo. Hace años trabajó como guía los dos grandes recursos culturales y turísticos de Grandas, un lujo que para sí quisieran otros municipios: el espectacular museo etnográfico que fundó José Naveiras, Pepe el Ferreiro, y también en el castro del Chao Samartín, cuyos primeros restos también descubrió el Ferreiro. Así ve Rosa la evolución y el futuro de Grandas, con sus luces y sombras. Entre estas últimas está, sin duda, "sus comunicaciones tercermundistas" que dejan este territorio literalmente lejos del alcance del resto de Asturias.

Después del salto

"Uno de los acontecimientos decisivos en la sangría demográfica en el concejo fue la construcción de la gran presa, el embalse de Salime, que comienza a levantarse en 1945 y finaliza en 1954. Este dato puede parecer contradictorio porque es precisamente en estos años de la construcción cuando Grandas alcanza el mayor número de personas censadas y tiene un gran desarrollo. Se construyen casas-barracones, auténticos poblados para albergar a aquella masa obrera procedente de toda la geografía española e incluso del extranjero. Al término de la obra se fueron igual que llegaron. También se fueron muchas familias grandalesas, unas con aquellas mismas empresas, otras buscando otra manera de vida".

"Por otra parte, y quizá la más sangrante, fue la pérdida de espacio geográfico que causó la construcción del salto. Terrenos con sus casas, grandes caseríos que quedaron anegados y para siempre bajo las aguas; grandaleses y grandalesas que fueron obligados a irse. Allí, bajo las aguas del río Grande, quedaban sus casas y unas tierras extraordinariamente ricas que fueron incluso la despensa de la villa".

"Los años 50 y 60 fueron años de mucha emigración hacia las zonas industriales, Gijón, Avilés o las Cuencas. En los años 70 y 80 hubo un pequeño resurgimiento en Grandas. En 1970 se creó la fábrica de queso Tres Oscos, Industrias Lácteas Monteverde. Fue la empresa que más empleo generó y genera en nuestro concejo. Coincidiendo con esta época también se crea una empresa de Pizarras. Desafortunadamente, su funcionamiento fue muy efímero".

"A principios de los 80 se inauguró el colegio público El Salvador y también empiezan las concentraciones escolares. Esto supuso un fuerte crecimiento para la villa pero fue muy negativo para los pueblos del concejo. Se cerraron sus escuelas y un pueblo sin niños se muere. En este aspecto también contribuyeron, y contribuimos, los padres que educaron, y educamos, a nuestros hijos para que estudien y se vayan buscando otras maneras de vivir menos duras que las del campo".

"En estos años y sobre todo la villa de Grandas creció en población y en espacio urbano. Posiblemente y ligado a este resurgimiento fueron apareciendo pequeñas pymes, autónomos de distintas profesiones. Pero a partir de mediados de la primera década de los 2000, los pequeños trabajos que hacían estos profesionales para la Administración local se les empezó a adjudicar a medianas y grandes empresas con lo que desgraciadamente su desaparición solo era cuestión de tiempo".

La gran obra del Ferreiro

"Un acontecimiento muy importante para Grandas fue la creación del Museo Etnográfico, hoy llamado ‘Pepe el Ferreiro’. No podía ser de otra manera porque fue Pepe, José María Naveiras Escanlar, el que lo creó. Se inauguró en 1984 en los bajos del Ayuntamiento. En 1989 pasó para la Casa Rectoral, su actual ubicación, después de su recuperación y adaptación a museo. Esto fue y es tan importante para nuestro concejo que, además de poner a Grandas en el mapa, llegó a recibir más de 20.000 visitantes al año con todo lo que esto conlleva para la economía del concejo".

"En esta misma línea también fue muy positivo el comienzo, en 1990, de las excavaciones del Castro del Chao Samartín, con todo lo que conllevó de empleo de operarios, arqueólogos, estudiantes y visitantes para Grandas. En el 2007 y en pleno apogeo de la excavación se inauguró el Museo del Castro. Fueron momentos de crecimiento y esperanzas para nuestro concejo".

"Pero Grandas, desgraciadamente, vivió en 2010 uno de los momentos más bochornosos e incomprensibles de su historia, cuando se destituyó y de muy malas maneras a la persona que en su día puso a Grandas en el mapa, al creador, fundador, alma del Museo Etnográfico y que siempre será un grandalés ejemplar e ilustre, José María Naveiras, "Pepe el Ferreiro". Fueron años en que las visitas al Museo mengüen notablemente. También fue muy negativo el cese de las excavaciones en el yacimiento del Castro Chao Samartín en 2009, perdimos empleo y visitantes".

(La destitución del Ferreiro por parte del Gobierno regional de Álvarez Areces y su enfrentamiento con el aún alcalde, el socialista Eustaquio Revilla, que luego también se enfrentaría a Ángel Villa, el arqueólogo que dirigía las excavaciones del castro, abrió una auténtica guerra civil en Grandas y tensó extraordinariamente las relaciones en el concejo).

Ecos de un conflicto

"Desde el punto de vista de la convivencia entre vecinos hoy no hay ningún problema, eso está totalmente superado. Pero, económicamente, aquello fue tremendo. Porque en aquellos años posteriores a la destitución de Pepe el Ferreiro, el museo entró en declive en visitas. Y que se parasen las excavaciones del castro también tuvo su impacto".

"En 1990 comenzaron las campañas de excavación y a partir de que 1995 se incrementan. Yo trabajaba entonces de guía y cada año veías algo nuevo, un castro en constante crecimiento. Todos los años recibimos las mismas visitas de la misma gente que volvía. Aquello era increíble. Venían universitarios que estaban trabajando allí de prácticas. Luego estaban los arqueólogos, que alquilaban en Grandas y algunos compraron aquí; venían sus amigos y traían visitantes. Y, por otra parte, que es lo que nos más nos concierne a los grandaleses, había operarios y eran todos de Grandas. A día de hoy hay mucha gente que está jubilada gracias al castro. Había diez o doce operarios todos los años. Había un movimiento tremendo y ahora todo eso desapareció. No es ser tendenciosa, es la realidad. Las visitas hoy en el Castro no tienen nada que ver con aquellos tiempos. No vuelves a visitar un sitio que ya viste. Pero si tú vas a ese sitio y sabes que aquello irá creciendo, pues vuelves. Arqueológicamente sigue teniendo potencial. Prácticamente la mitad del castro está sin descubrir. Los dineros tienen que venir del Principado, pero hay que pedirlos. Que yo sepa no hay ninguna denegación de excavación, pero tampoco conozco ninguna solicitud".

El arte de los Vaquero y el Camino Primitivo

"Potenciar las visitas a la central (con un impresionante conjunto artístico-industrial obra de Vaquero Turcios y Vaquero Palacios), es otro recurso importante de Grandas. Yo creo que es un tema que nunca se trató de impulsar desde la Administración local realmente en serio. No será fácil, no lo sé. Y tenemos también otro recurso tremendo que es el propio embalse. Desde la Asociación Cultural "El Carpio", antes de la pandemia, nos pusimos en contacto con la empresa Kalyaventura, y organizamos una jornada de mucho éxito con rutas en piragua. Tuvo un éxito excepcional. Se pueden hacer cosas en el embalse, pero está todo quieto parado".

"Con el Camino de Santiago, esto en verano es la ONU. O quizás en otoño y primavera, que es cuando más viajan los extranjeros. Es increíble el crecimiento que en los últimos años ha tenido el Camino Primitivo, que es el que pasa por Grandas. Para el concejo es un motor dinamizador y económico, eso está claro. Pero creo que todavía falta mucha infraestructura y a veces el camino está regular de señalizado. Creo que hay poca conciencia de la importancia del Camino. Pero no podemos todo achacarlo a la Administración pública, también la iniciativa privada tiene que poner más de su parte, o tenemos que hacerlo todos. Pero, bueno, tampoco queremos un Camino Francés, masificado. Que esté bien, pero que sea un camino de calidad. Tenemos ahí un gran potencial que no solamente lo es de este municipio, es de toda la comarca, tenemos que potenciar esa marca comarcal".

Carreteras tercermundistas

"Algo positivo para Grandas y para toda la comarca fue la apertura del Hospital Comarcal de Jarrio en 1989. Pero la carretera que nos comunica con nuestro hospital de referencia es totalmente tercermundista. Hay que pensar que desde Grandas nos lleva una hora y media llegar. Y eso, en los tiempos que estamos, no es de recibo. Estos días me tuve que mover por ella y hay balsas de agua, ramas de árboles, las cunetas sin limpiar y cada vez hay más baches… Es tremendo. Llevamos luchando por una nueva carretera desde hace unos años desde la Asociación Cultural. También nos pusimos al frente con la gente de Valles del Navia. Teníamos unas promesas electorales buenísimas del señor Fernando Lastra cuando era todavía consejero de Infraestructuras, pero aquello todo se quedó en agua de borrajas porque después, según el Principado, si hacían esa carretera era como que el Ministerio de Hacienda iba a hacer desaparecer al Principado de Asturias, más o menos".

"Y otra cosa. El puente majestuoso que se hizo en Navia para pasar la autovía me parece muy bien. Pero fue muy lamentable que no quedase un acceso directo para poder entrar para la AS-12 hacia el valle del Navia, hacia Boal, Illano, Pesoz y Grandas…. Ahí somos todos un poco culpables. Nos faltaron nuestros representantes políticos, evidentemente. Pero también faltó una movilización vecinal para que nos hicieran un enlace directo. Ahora, para coger la autovía tienes que ir hasta Coaña o, por el otro lado, hasta La Colorada".

"Navia ahora mismo es el único municipio de toda esta comarca que crece. Si hubiera una buena carretera podría haber gente que viviera en Boal, o en Grandas, y que bajase a trabajar a Navia. Pero con esta carretera no lo puedes hacer. Además, aquí tenemos muchísimos visitantes al Museo Etnográfico que vienen de los Oscos, de Taramundi, incluso de Cudillero. Vienen a hacer la visita a Grandas porque quieren ver el museográfico y pronto se vuelven a marchar porque, claro, hay que volver a pasar por esa carretera. Con esta carretera, Grandas no es un destino atrayente, porque se tarda mucho en llegar".

"Luego tenemos la otra carretera, que es la que nos une a Oviedo, también por el puerto del Palo, la AS-14, que cada vez está peor. Te lleva a enlazar con el Corredor del Narcea. Y ya sabes el movimiento de SOS Occidente, que luchan reparar esa vía. Ya sabemos que el Palo es un puerto, no pedimos que nos hagan un túnel, pero pedimos que la carretera esté decente, por lo menos".

"Si no ponemos remedio a esta situación en las carreteras, el concejo de Grandas se ve abocado a la desaparición y aun contando con grandes recursos naturales, histórico-artísticos, culturales, gastronómicos... Y el paso del Camino Primitivo, que a día de hoy es un gran motor".

"En Grandas de Salime se tira mucho para Lugo y Fonsagrada. A Fonsagrada llegas en veintipico minutos y en una hora estás en Lugo, aunque hay tramos un poco regular, pero tiene buen firme. La carretera a Lugo es la mejor que tenemos. Lo terrible es que no tengamos una buena comunicación con Asturias".

Los eólicos

"Supongo que los parques eólicos darán dinero al Ayuntamiento. Pero nada más, hablando positivamente. Reconozco que tiene que haber una energía limpia, ¿pero esos molinos hay que colocarlos todos en el Occidente? No puede ser que todo lo malo sea para el Occidente. Porque resulta que solo se acuerdan de nosotros para ponernos aquí los molinos. Y ahora, además, estamos preocupados porque en el pueblo de Santa María quieren poner una balsa para bombear agua del embalse para producir energía. Y el pueblo, que está muy bien conservado y donde hay casas de turismo rural, está movilizándose para que no se haga. Ves molinos por todas partes, estamos machacados por los parques eólicos y por las eléctricas, pero nosotros seguimos pagando la luz igual que los demás".