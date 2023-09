"Laviana tien una microsociedad propia. Ye maravilloso y terrible a la vez. Voy a explicátelo, pero quiero que insistas mucho en que mi marido y yo estamos encantados aquí. Tanto que estábamos de alquiler y compramos la primera vivienda aquí en Laviana. Y pretendemos jubilanos aquí. No digo de no ir a pasar tres meses al Sur para asoleyar y secar, pero vamos a vivir y vamos a jubilanos aquí y, probablemente, morrer en Laviana. Porque estamos encantados. Pero, mira, la gente de Laviana ye muy de Laviana. Si pue comprar aquí, nun va fuera. Si pue tomar aquí la botella sidra, nun va fuera. Si pue organizar el evento familiar familiar aquí, sea macro o micro, nun va fuera. Yo eso solamente lo vi aquí. Yo soy de Langreo y los de Langreo echamos a correr pa Gijón, pa Oviedo, pa Galiana. Ye verdá, tiendes a pensar que lo de p'allá ye mejor que lo tuyo. La gente de Laviana tien una estima sobre el su pueblu y el su concejo que yo no encontré ni en Taramundi, voy decite. Y cuidao con los taramundeses, que son muy de lo suyo".

"Por eso funciona la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav), porque los que somos de aquí o tenemos negocios aquí, somos conscientes de esta maravilla que tien la población de Laviana. Y esto voy a enlazátelo con lo siguiente. Como estamos todos superconcienciaos, la gente aquí ye muy cañera. Y párate por la calle. Párate por la calle pa decite ‘Enhorabuena, Rocío por el Antroxu’, pero también pa decite: ‘Oye, el otro día ahí metisteis la pata’. Siéntense con esi derechu y hay que asumilo. Yo ya al principio mosqueábame, pero te digo que no ye por mal. Ye porque son tan fieles a esti municipiu y tan fieles al comerciu y a la hostelería, y tan fieles a todo que se fai aquí, que te lo dicen. Aquí salimos tocando una pandereta y tenemos 500 detrás, que no ye broma. Detrás de cualquier cosa que se haga desde la asociación, desde las diferentes concejalías del Ayuntamientu, sobre todo la de Comercio, que tengo que echa-y un capote a Pablo Vázquez porque se rompe los cuernos por esti municipiu".

"Tú date cuenta que organices el Antroxu y tuvimos 98 patrocinadores económicos. El sentimientu de pertenencia ye maravillosu. Y contagiosu. Mira, póngote otru ejemplu. Organicé a título particular una campaña de donación, de recogida de coses para una familia que llegó sin ná y que va a tener un bebé. Pues flipes lo que juntamos en esi bar. Tienen a esa guaja vestía hasta que cumpla los cuatro años. La gente diz: ‘Si esta familia está viviendo en Laviana, pues tien que vivir bien’".

"Yo mentiría de si no te dijera que, para mí, la única manera de competir contra los gigantes del comerciu eletrónicu ye esta que te estoy contando. Nosotros somos pequeños ‘davices’. Y tenemos que ir contra Goliat. Pues a lo mejor si somos muchos podemos tirar a Goliat en bajo. De uno en uno va a ser imposible. Tengo un libro de cabecera que se titula, ‘Amasun’, de Rogert Huget, que se subtitula ‘Tácticas de guerrilla para el pequeño comercio’. Esi ye el mi libru de cabecera, remomiéndolu a todo".

"El asociacionismo. Ye que no hay otra manera. La gente que crea que va a ganar a Goliat él o ella solos se equivocaba, se equivoca, se equivoca. Lo ve tol mundo. La única manera de poder ganar ye uniéndonos. Y, sobre todo, jugamos con la baza de la cara. Nosotros tenemos cara. Yo soy Rocío, la del ‘Vientu del Norte’ (el nombre de su restaurante). Y tengo cara. Y tengo un marido que se llama Aitor y tengo tres hijos que se llaman Dora, Nela y Antón. Ye pone-y cara a la gente que te va al bar, ye pone-y cara a la gente que te entra a la tienda a comprar, que saben que tú yes fulanita y que yes la mamá de no se quién, que vives en Villoria o en Tolivia o en La Bárgana. La parte humana es nuestra fortaleza".

"Mira, yo puedo ir a comprar casi a cualquier negociu de Laviana sin perres. Eso solamente pasa en los pueblos, en el comercio local, el comercio de proximidad. Eso solo pasa porque saben quién soy. Y porque yo sé quién son ellos y saben que voy a ir a pagar. Y saben que si no pago, a los tres o cuatro meses, van a encontrame en una cafetería, van a arrimáseme a la oreya y van a decir: ‘Acuérdate de que tienes eso pendiente’".

"La verdad ye que Goliat ye muy grande y da trabajo a muchísima gente en los grandes almacenes que tienen en los polígonos. Pero hay que ponelo todo en una balanza y pesalo, porque sí es cierto que sí que está haciendo mucho daño a los pequeños comercios".

"Nosotros tenemos la baza de lo humano. Pa bien, pero también pa mal. Póngote un ejemplu. Había unos playeros de una marca española, no quiero dar el nombre; bueno, una marca que a mí me gusta. Yo tengo un pie que parez una jardinera y necesitaba unos playeros para caleyar. Como no hay ninguna tienda en Laviana que tenga esos playeros tuve que ir a Oviedo. Mi marido me decía: ‘Cómpralo por Internet, Rocío’. Y yo: ‘Que no lo compró por internet, coño’. Así que aprovechamos, fuimos a Oviedo, dimos un paseo, tomamos un culete y fuimos a comer y a la tienda. Sabía cuál era el modelo, el color y sabía perfectamente lo que quería, pero no los teníen. Acabé pidiendolos por Internet, a la tienda online de la casa, porque aquella señora de la tienda no me dio razón. Si esa señora me dice ‘Yo te lo consigo’, vuelvo a Oviedo el lunes que vien, que descanso otra vez. ¿Entiéndesme? Aquí en Laviana, cuántes veces traje yo pa casa bolsaes de ropa. Te dicen: ‘Llévalo pa casa, Rocío, pruébalo tranquilamente, no te preocupes’. En el comercio de proximidad, en el comercio local hay esa parte humana de ‘yo te ayudo, yo te lo consigo, yo te hago’. Por eso: asóciate, esmérate, sonríe a la gente, preocúpate y ocúpate de que consigan lo que necesiten".

"Porque la gente quier que el dueñu o la dueña del negocio los atienda y vea que fueron a comprar al su local. Yo tengo la cocina al final del local y tengo un ventanu que, voy decite, aquello paez la televisión el día de les campanaes. Tou el mundo asoma la cabeza pa saludar".