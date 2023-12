"Me llamo Fernando Farpón Álvarez, tengo 35 años y, nada, soy un chaval normal y corriente de aquí de Pola de Lena. De familia minera. Fíu de mineros, nietu y sobrín de mineros. Y también con una convicción bastante profunda con el tema del monte y de la ganadería. Eché muches hores con los güelos, que teníen ganao. De pequeñu quería ser vaqueru. Cuando crecí acabé dedicándome al cereal y a la huerta, a la tierra".

"De estudios soy ingeniero técnico industrial. Y, aparte, siéntome muy afortunado porque crecí en un ambiente de emprendeduría muy potente. Mi padre, que se llama como yo, emprendió varios negocios. unu detrás de otru. Trabajo en Escanda Asturiana, así se llama la empresa, y trabajo con la familia. Y esto ya no sé por qué venía a cuentu…"

–Estábamos repasando cómo llegó usted hasta aquí…

–Bueno, sí. Mi padre fundó Escanda Asturiana en 2001. Mi padre trabayaba ocho hores en la mina y al mismo tiempo estaba en un proyecto de turismo, en una sociedad mixta que se creó con el Ayuntamiento para hacer la primera infraestructura turística aquí en Lena. Mi padre había venido de Madrid, donde estuvo internu de pequeñu. Montó un pub que funcionó muy bien. Pero cuando yo era a pequeñín, cuando tenía 5 años, murió mi madre y dejó el bar. Dijo que la vida nocturna y un nenu no eran compatibles. Tando en el tema del turismo fue cuando apareció la idea de la escanda, que se sembraba tovía en el Valle del Huerna. Y ahí fue cuando dijo: ‘Esta ye la mía de verdá’. La recuperación de esta joya que teníamos en Asturias, la escanda, la famosa espelta que se ve ahora por todos lados. Y dijo: ‘Vamos a dedicanos a tiempo completu a la escanda’.

"Por aquel entonces yo tenía trece, catorce años, y ya empecé a echar veranos ayudando, barriendo la nave y así. Después, cuando ya estudiaba en la Universidad, en el verano trabayaba de verdad, ocho hores todos los días. Empecé repartiendo panes, harina, a mercados asturianos, a ferias. Y en la siembra y la cosecha".

"Tenemos unas 30 hectáreas en Pravia, en Quinzanas. Cosechamos la escanda, la limpiamos, descascarillamos, hacemos harina y cerramos el circulo haciendo pan. Trabajamos en ecológico. El proyecto de Escanda Asturiana nació pa recuperar les variantes autóctones de escanda y pa sacales de casa: tenemos muchos cultivos fuera de Asturias, tenemos sembrao por toda España".

"Esti proyectu siempre me gustó mucho. No sólo por el campo, también porque podía aplicar, y de hecho apliqué, muchos conocimientos de ingeniería. Por ejemplo para reciclar una nave industrial grandísima en Sotiello, en Campomanes, que ye donde estamos ahora. Era una fábrica de pan congelado que se llamaba FrioVivo, que duró cinco años. Nosotros tábamos en La Frecha, en el Valle de Payares, pero ya nos quedaron muy pequeñes les instalaciones. Así que pasamos a una nave de 500 metros cuadrados a otra de 5.000 metros. Vacía completamente, totalmente arrasá, no había ni un cable. Ahí me sirvieron mucho los conocimientos de ingeniería".

"Esto ye un estilo de la vida. Como trabajo con la familia, lo tengo muy interiorizao. Este trabajo me permite estar con los pies en la tierra, ensuciame, ver la esencia de la naturaleza y poder trabajar en ella, siempre desde el respecto y el amor. No sólo en la producción, también al salir a vender. A mucha gente muy diferente. Nosotros vendemos granu a molinos, harina a panaderos, pan y repostería tanto a restaurantes como a clientes finales en tiendas y ferias".

"También tenemos un obrador pequeñu donde hacemos panes ecológicos de masa madre y repostería. Tenemos unes tíes que teníen una pastelería en Pola, confitería Álvarez, donde yo también crecí de piquiñin, en un ambiente de harina y merengue. Aprendimos mucho de mi tía. Enseñome mucho, con un amor muy grande por el pan y la repostería".

"La gente hoy tiende a cuidase mucho más y busca productos saludables. Entonces, en esto del pan de escanda al principio lo que molaba a la gente era más el bollu preñau. Pero ahora busca más el pan con les nueces y les pases, el pan saludable sobre todo. Y pan rico. El mercáu ecológicu tien un sentiu muy grande en tanto que el sabor marca la diferencia. Todos los productos son de temporada y el trato de la materia prima ye con un recorríu cortu: productor, transformador y cliente. Y poco más. No andan dando vueltes por ahí".

"La escanda da mucha guerra. En Asturias a día de hoy sería impensable volver a la situación de coger la escanda a mano como antes, no hay dinero que lo pague. Nosotros tuvimos suerte de poder tener 30 hectáreas juntas en Pravia pa poder meter la cosechadora. En Asturias el problema ye que no hay parceles grandes y no hay buenos accesos. Entonces, para sostener los 12 empleos tenemos que tener escanda siempre afuera. De regiones con infraestructura agrícola cerealista. Tenemos convenios con gente muy buena, muy fina, que la cultiva en ecológico con los granos que nosotros les damos y luego les compramos la cosecha. Aquí lo procesamos y lo mandamos luego pa Madrid, pa Barcelona, onde sea. En Asturias no ye fácil mover una cosechadora. Pa poder hacer eso, tienes que tener les vegues preparaes, con les concentraciones parcelaries heches correctamente. Si no tenemos eso va a ser difícil salinos de la rueda de plantar maíz pa les vaques de leche".

"Creo que en Asturies la huerta tien muches posibilidades. Hay mucho agua en Asturias, que tenemos que aprovechar. Y va a habermás sol. Yo creo que sí tien futuro al medio rural asturiano, eh. Y creo que cada vez hoy más xente moza preocupá por el medio rural. Xente que se está enfrentando a la realidá de que ye una vida dura, pero que tiene conocimientos universitarios y que conoz la vida urbana".

"Ahora se globalizose el fujo de de les mercancíes y entonces tenemos claro que no podemos competir en cantidad con los tomates que vienen de Almería. Pero se puede competir en calidad y en sabor. Aquí tenemos unos productos espectaculares. Eso ye lo que tenemos y lo que tenemos que explotar: lo que somos".