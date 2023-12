Igual en todos los sitios tendría que haber alguien como Pilina la panaera de Pola de Lena, formientu para levantar el ánimo:

"Yo me llamo María del Pilar González, tengo 63 años. Y todo el mundo me conoce como Pilina. Soy panadera. Yo firmo y todo como Pilina, nunca puse el nombre enteru. Claro, porque en el barrio donde vivía había una señora que se llamaba Pilar y otra que se llamaba Pili, y como yo era la pequeña, pues quedó Pilina. Mi padre era mineru en Figaredo, y mi madre, ama de casa. Nací aquí mismo, cerca de la panadería, en unes cases que hay aquí al lado. La panadería era de la familia de mi marido, José Manuel. Éramos vecinos y nos casamos. Así que, ya ves, solucioné la vida en un metru cuadráu".

"Yo había estudiado para administrativo en Gijón y cuando nos casamos yo entré a trabajar también en la panadería. Yo aquí soy, ¿cómo se llama?… La consorte. Llevo trabajando aquí 42 años. La panadería se llama Los Chatos. Una panadería de toda la vida, llevará 62 años abierta. Ya la montó mi suegru con un hermanu, luego quedó mi suegru con ella y luego Jose. Jose enfermó del corazón cuando tenía 39 años y se jubiló. Entonces tiré yo p’alante. Llámase Los Chatos porque era el mote de la güela de mi marido. Ella era ‘La Chata’ y entonces ellos quedaron por ‘Los Chatos’. Antes en los pueblos todo el mundo tenía un mote. A mí siempre me gustó que se llamase Los Chatos".

"La vida de la panadería cambió mucho. Cuando mi suegru la tenía, era solamente pan. Ya cuando lo cogimos Jose y yo empecé con un poco de bollería, magdalenas, y a tirar p’adelante con un poco de confitería. Pero esto ye una panadería tradicional de toda la vida, todavía andamos con la pala. Ahora hazme mucha gracia cuando todo el mundo habla de la masa madre. Pa mí la masa madre ye el formientu de tola vida. Cuando vinieron las boutiques del pan casi todos los panaderos optaron por tirar por la boutique del pan, y nosotros no. Mejoramos lo que teníamos pero siguiendo con lo tradicional".

"La panadería no ye como otro negocio cualquiera, aquí la gente pasa a diario y la relación ye totalmente diferente. Yo, por ejemplo, si una tarda dos días en venir pues ya preguntes por ella, que qué-y pasó".

–Lleva la cuenta de los clientes.

–Home, claro. De ellos y de los fíos (risas). Y, por ejemplo, la gente mayor, como la panadería está enfrente del médico, cuando tienen que pedir número y ven que no-yos cogen el teléfono, llámenme a mí pa ir a cogé-yoslu. Ye una relación totalmente diferente.

–¿Cuánto cambió la Pola?

–Cuando yo me crie era una Pola donde todo el mundo era familia. Cuando ahora la gente habla de cuidar los críos, yo acuérdome de que cuando mi madre iba a un recao quedabes con la vecina. Aquello era totalmente diferente. La Pola cambió mucho, pero aquí todavía vives con muchísima tranquilidá. Todavía se puede vivir muy bien.

"Hombre, se nota en la gente, que hay menos juventud. La gente marcha a trabajar fuera, pero de otra manera yo veo que la Pola mejoró muchísimo. Está superguapa. Yo creo que aquí se vive muy bien, tenemos muchos colegios. En la Pola somos muy privilegiaos referente a eso. Toda la vida tuvimos dos colegios nacionales, luego las monjas, El Pilar y el instituto. Aquí, en cuanto a enseñanza, toda la vida vinieron los autobuses. Ahora ya no vienen, la verdá, porque ye que no nacen los guajes. Ahora no hay críos".

"En Pola, ahora, el que no lo quiera apreciar, que no lo aprecie, pero se vive muy bien. Un pueblu muy claru, muy llanu, y tienes una calidad de vida buenísima. Tenemos de todo, tenemos médicu, tienes colegios a elegir, público y privao, qué se yo. Tenemos una residencia de ancianos que ye superchula. Y si no la conoces, dígotelo yo. Ye una residencia de ancianos guapísima. El centro de salud ahora van a hacer uno nuevo. Por tener tenemos hasta una estrella Michelin (restaurante Monte, en San Feliz), y mira tú para un pueblu tan pequeñu. Si quies tener calidad de vida sabes que en el carniceru los xatos son d’él; con el pescaderu pues tener confianza. Lo que quieras tiéneslo aquí. Meneate de aquí ye si quieres. Oviedo a un pasu, Gijón a otru y la montaña al pie. El que no vive bien aquí es porque no quier".

"Pero igual no lo vemos. Como siempre viviste con ello no lo eches en falta. Ahora, la persona que vien de fuera sí que lo ve. Mira, haz unos meses fui a Madrid de fin de semana y no lo quiero ni regalao. Vivirán bien y habrá nivel de vida, no te voy a decir ni que sí ni que no, pero no lo quiero ni regalao. Horrible vivir en el centro de Madrid, uf".

"A lo mejor, los que vivimos aquí no sabemos apreciar lo que tenemos. Dicen que aquí no hay nada. Mira, tengo un pisu de turismo aquí y otru en Gijón y casi se alquila más el de aquí que el de Gijón. El de Gijón en verano, muy bien. Pero en invierno pega un bajón que pa qué. Y, sin embargo, te digo que el añu pasáu el de aquí no estuvo libre ni dos días. La gente no lo ve y no me lo creen, y te digo yo que ye así. La gente que vien queda maravillá de la Pola, te lo juro. Cuéntolo muches veces en la panadería y la gente se ríe".

"Los que vienen a la Pola venlo cerca de todos los sitios. Lo pasan bomba, ven una tranquilidad… Salen, pasean, van lo guajes pal parque y nun tienen que andar detrás d’ellos. Y eso ye muy importante a la hora de vivir, la calidad de vida ye muy importante. Mira, una vez vinieron unos y, como yo pregunto, decían: ‘Bueno, queríamos conocer Cangas de Onís’. Y yo: ‘¿Y venís p’aquí, pa Lena?’. Y ella: ‘Está cerquita, a una hora’. Y yo: ‘¿Pa ti una hora ye cerquita?’. Y diz ella: ‘Sí , yo echo todos los días dos horas y cuarto para ir a trabajar’".

"¿Sabes lo que pasa? Que esta cultura hasta ahora no la teníamos aquí, pero habrá que promocionar lo nuestro igual que los Picos de Europa. Pero hasta ahora no teníamos nada. Teníamos las Ubiñas y como si no tuviéramos nada, ¿entendiste? Pa llevar los animales y poco más. Pero ahora empieza la gente a aprecialo porque, oye, eso da vida".

"Tengo una fía y, mira, la mi fía estuvo tola vida aquí, luego estudió en Ponferrada. Hizo ingeniero forestal y cuando vino p’aquí, que se quedó conmigo en la panadería. ¿Qué te pareció? Pa encima, dígo-y yo: ‘Oye, Mari, qué poca idea tuviste, fía, porque tantos años fuera…’. Pero casóse con uno del pueblu y aquí tamos todos. Será que se vive bien aquí. Sí, hombre, la calidad de vida para los guajes nun tien na que ver con la de una capital, claro".