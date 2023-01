Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) reflexiona sobre el potencial que tiene uno de los grandes recursos patrimoniales de Llanera: los restos de Lucus Asturum, el enclave romano, citado en el siglo II como una de las tres poblaciones conocidas del territorio que hoy es Asturias y cuya magnitud y verdadera entidad aún se desconoce, en las proximidades de la actual Lugo de Llanera:

"Ya se han hecho varias prospecciones con geo-radar y se detecta muchísima construcción por muchos sitios. En un área que se calcula entre 20 y 26 hectáreas, que es muchísimo. Al lado de la salida de las As-II hacia llanera, en ese punto debajo de la autovía todavía están tapados unos hornos romanos que habló de ellos Emilio Emilio Marcos y los excavó Otilia Requejo. Donde se fabricaban toda la cerámica y los ladrillos que necesitaban los romanos para sus construcciones en toda esa zona".

"Sobre Lucus, hay de dos teorías Una que dice que era una civitas en el sentido de ciudad, aunque yo creo que era un vicus viarii, una aldea en torno a un cruce de caminos. Sin entrar en discusiones de eruditos, que a mí me quedan un poco lejos puesto que no soy arqueólogo lo que sí está claro es que hay un poblamiento romano indiscutible y de una importancia indiscutible. Hay que darle la importancia que eso tiene. Y eso solo se consigue haciendo excavaciones. Pero ir poquitín y a poquitín no es el mejor camino. Hay que tomárselo en serio, con un plan integral de excavaciones a varios años y con una dirección. Yo creo que eso representa un potencial enorme para el concejo. Además, otra cosa muy importante, es que se trata de un yacimiento que está a diez minutos del campus de Humanidades, algo que se podía aprovechar también para los historiadores y arqueólogos de la Universidad de Oviedo.

"Lucus Asturum ya aparece citada por Tolomeo en el siglo II. Y después apareció, para más confirmación, el ara de los lares viales, por si no teníamos suficiente. Ahí hay algo importante que debería aprovecharse sacar partido máximo. Es verdad que el Ayuntamiento de Llanera lo está haciendo bien y son sensibles a ellos, pero tendría que implicarse también la Consejería de Cultura. Es algo que el Ayuntamiento solo no puede asumir. Vete a ver lo pueda aparecer ahí, en 26 hectáreas de terreno. Desde luego, el yacimiento es de lo más prometedor".