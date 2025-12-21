El presidente de un club deportivo de Mieres que repartió 137 millones de euros del Gordo de la Navidad en 2022: "No te cambia la vida, pero sí ayuda a vivirla más tranquilo"

"Que te toque la lotería no te cambia la vida, pero sí te ayuda a vivirla más tranquilo". Son palabras de Chus Hevia, que en el año 2022 era presidente del Club Atletismo Mieres. La entidad repartió más de 137 millones de euros del Gordo de ese año, que cayó en el número 05.490.

Hevia evoca sus sentimientos aquella jornada. "Me llamó un familiar para decírmelo, y pensé que era una broma", recuerda. Cuando lo comprobó, entró en una especie de "irrealidad, en la que no me creía que estuviera pasando". Cogió el móvil y comenzó a avisar a miembros del club y familiares. "Empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando cuando ya vi a los medios de comunicación y a toda la gente en la pista de atletismo".

La celebración en 2022 del Club Atletismo Mieres / ANGEL GONZALEZ

Reparto entre sus dos hijos

En su caso, Chus Hevia llevaba 5 papeletas, o lo que es lo mismo, un décimo. "Fueron 328.000 euros", explica. Tuvo fácil la decisión sobre qué hacer con el dinero: se quedó con 28.000 euros y el resto lo dividió entre sus dos hijos. "Ellos son los que tienen toda la vida por delante", apunta.

Hay quien pudo conservar la casa gracias al Gordo

Para Hevia, el Gordo no cambió mucho su vida, pero sí conoce casos a los que aquellas papeletas les sacaron de situaciones difíciles: "Hubo gente que pudo conservar la casa cuando tenía ya al banco encima para embargarlos, otros pagaron sus hipotecas, y quien más y quien menos se dio un capricho".

Este año, el Club Atletismo Mieres, al que todavía sigue vinculado, aunque no como presidente, ha vuelto a vender lotería. Hace más de dos semanas que no queda ni una papeleta. "Ojalá vuelva a tocar, y si no es aquí, que el premio se quede en Mieres", desea.