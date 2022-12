"Empezamos con esta aventura en 2015. Yo soy de Bimenes y mi marido nació en El Solanu, luego fue para La Pola y vinimos aquí haz 25 años, fue donde nos casamos. Mi marido ye autónomo, tien un taller con un socio de chapa y pintura. Y yo, hasta que empezamos con el tema de los arándanos, dediqueme más bien a criar a los hijos. Tenemos dos adolescentes ya, de 19 y 17 años, que también ayuden en la finca".

"En el 2015, la afición de Pablo, mi marido, era hacer pesca submarina. Tenía un compañeru que se le hubiera pasado por la imaginación hacer algo con arándanos en una finca del padre. Él al final no llegó a hacelo, pero nosotros sí, probamos con una finca de mi suegra, que entonces servía para pasto. Hoy tenemos casi hectárea y media, 4.700 plantas y 7 variedades de arándano".

"Nosotros empezamos a producir mediados de junio y terminamos más o menos a mediados de septiembre. Este año fue a finales de agosto. Tenemos siete variedades para tener continuidad de arándano todo el verano. No dan todes les plantes a la vez. Primero empieza una, luego otra, luego otra... La gran mayoría de la producción sale para una cooperativa. Porque aquí tenemos veces de sacar 300 o 400 kg a la vez, si no ye más, y eso ye imposible vendelo por nosotros mismos. También hay gente particular que acude a la finca a comprar. Después, con la fruta que no sirve, hacemos productos elaborados. Yo no tengo registro sanitario, pero me lo hacen con la marca Arándanos El Bregón. Hacemos mermelada y zumo".

"Trabajo da y bastante. Les plantes tarden como unos 3 años en dar la primera producción. En verano ye lo fuerte, cuando recoges el fruto, pero en el invierno está el mantenimiento. La poda igual te lleva dos meses y medio. Y luego nosotros somos ecológicos. No usamos ningún producto químico ni nada. Todo va a mano, quiero decir: desbrozadora, arrancamos las hierbas a mano… Eso requiere más trabajo. Empezamos este año, en mayo, a producir en ecológico".

"Nosotros trabajamos para que llegue al consumidor lo mejor que tenemos. Este añu ganamos el premio en Villaviciosa, que fue un empujón tremendo, estamos muy agradecidos, pero les plantes veníen de sufrir mucho. El año pasado, la granizada del 10 de mayo destrozonos toda la producción, quedamos a cero. Nada, no recogimos nada. Les plantes sufrieron no te puedes imaginar. Los brotes de la planta, todo quedó molío alrededor de los caballones".

"Con estos cambios del clima estamos locos, no; lo siguiente. De hecho ya empezamos a poner túneles, invernaderos de estos que van abiertos por los lados. Tenemos seis puestos. Aparte de que te pille una granizada también es por si te viene una ola de calor, te quema les plantes y te deshidrata la fruta. Y, si no, llega la velutina. Esto ye una lucha constante. Todos los días tienes algún por qué".

"Pusimos los arándamos pensando que la cosa iba a ir mejor a la hora de comercializar. Pero ya sabes, teniendo intermediarios, el que menos lleva ye el que trabaja. Lo que ye la agricultura y la ganadería, tremendo. Pero hay que tirar palante. Para que viva una familia solo de ello yo no te digo que sea rentable para nada. Nosotros porque mi marido tiene su trabajo, tien el taller... Para que te cunda un poco tienes que sacar muchos kilos de fruta. Seguimos porque fue una cosa familiar, un proyecto familiar y ahora mismo yo no lo voy a dejar caer, eso por supuesto. A tope y palante".

"Cuando el arándano llega al consumidor tiene un precio que ya ves tú, pero el agricultor no recibe esa recompensa. En nuestro caso ye un precio de risa, de cachondeo. Como yo pensarán el resto de los productores de Asturias, que si nos pagarán un poco mejor la fruta no estaría mal. Somos los que trabajamos para servir lo mejor al consumidor".

"Yo solamente pido lo mío. No quiero que me des ni más ni menos, pero que me paguen mi trabajo. Que veas que estás trabajando y que te lleves un beneficiu que mereces. No llevase la ganancia unu que está sentau en una oficina. Porque ye así la realidad. Yo sé que hay gente que está dejando les finques, igual que ganaderos que sacrifiquen los animales. ¿No ye un poco triste y un poco vergonzoso? Nos están machacando por todos los lados. No ves que nadie te eche una mano, ni administraciones ni nada. Cuando tuvimos la desgracia de la granizada no nos dieron nada les administraciones. No te estoy pidiendo por pedir. Tú pásate y mira cómo está la finca y verás".

"Los ganaderos tienen sus problemas con la leche, con la carne. Les hortalices, lo mismo. Todos vamos en cadena, todos sufrimos lo mismo. Y sin agricultura y sin ganadería, ¿de qué se va a vivir? ¿De qué se va a comer? Es lo que te digo yo: la gente de dónde pensará que sale la carne, la leche, les verdures, les frutes. Es que hay que trabajalo, no cae del cielo a un supermercado. Sin ganaderos y agricultores no se come y de algún sitiu tien que salir, yo creo. No se cuida al agricultor porque ponemos todo el trabajo y somos los que menos llevamos. No tenemos en beneficio que deberíamos tener. ¿Entonces a dónde vamos a ir a parar si no se cuida la gente que genera los alimentos? Es una pena, porque aquí en Nava se da bien. Tenemos calidad y buen sabor pero se echa en falta que se valore un poco".

"Afortunadamente, la gente se está tirando mucho a consumir arándano, la verdad que sí. Yo tengo un señor que empezó a venir este año a la finca y que tien una fe increíble en él porque diz que desde que comenzó a consumir arándanos controla la diabetes. Según él la médica le dijo: ‘Yo no sé qué hiciste, pero sigue así’. "Lo único que hice fue comer y arándanos y arándanos y arándanos, diz él. Otros vienen por el tema de la infección de orina, que también son muy buenos. Los médicos recomienden mucho para les infecciones de orina. Ye una fruta muy rica y muy saludable".

–Y sus hijos quieren seguir con la plantación?

–A ver, a ellos no-yos gusta mucho esto, la verdad. Los guajes, uno está estudiando Microinformática y Redes, esi ye Hugo, el de 17. El otro, el mayor, Daniel, está haciendo Gestión Forestal y del Medio Natural en Luces, pero parez que-y gusta más hacer oposiciones a Policía Nacional. Pero bueno, a ver, que yos-lo digo: tenéis que pensar que si, por desgracia, no tenéis trabajo aquí tenéis algo de dónde sacar. Al que está haciendo Microinformática siempre-y digo: ‘Tú no veas arándanos ahí colgando de la planta, tienes que ver euros. Según agarras, un euro, otro euro. A ver si así se motiva más. De alguna manera hay que motivarlos ¿o no te parez? La verdad te digo que los son una ayuda súper valiosa para nosotros. Los cuatro juntos somos Arándanos El Bregón, somos un equipo. Recogemos en familia y la finca está hecha toda por nosotros cuatro. Ye un proyecto de familia.