"El llagar nuestro fue fundado por mi padre en 1947. Mi padre le puso el nombre de Viuda de Angelón más que nada en honor a su madre, Carmen, que había quedado viuda hacía poco. Angelón era mi güelu y era carreteru. No se dedicaba la sidra ni conoció el llagar. Murió antes. Así que la señora que sale en las etiquetas y en los corchos, mucha gente me lo pregunta, es mi güela paterna. Podía haber puesto Llagar Alfredo, que era como se llamaba mi padre, pero puso Viuda de Angelón. Mi güela Carmen realmente tampoco tenía nada que ver con el llagar. Ella era cocinera de una sidrería que tenemos, Casa Angelón. Yo no la llegué a conocer".

"Mi padre murió ahora mismo haz 26 años. Se casó con 45 años y nos tuvo bastante de mayor. Somos cinco hermanos, es una empresa netamente familiar. Los cinco trabajamos en la empresa. Cogimos el negocio muy jóvenes, con ventipocos, porque mi padre ya los últimos años estaba fastidiado. Yo soy el último de los hermanos, tengo 50 años. Somos tres hombres y dos mujeres. Las dos hermanas están en la oficina, los otros hermanos se dedican a la distribución y yo estoy en la bodega".

"Soy enólogo, lo estudié en Valencia. Ya desde pequeño siempre tenía inquietud por el porqué de las cosas, por qué fermentaba la sidra en el tonel. El sector sidrero siempre fue conservador porque la sidra natural tiene mucha tradición y mucho arraigo, es nuestro emblema. El 95% los lagares se dedican solamente a hacer sidra natural y sólo el 5 % elabora también otro tipo de sidras de nueva expresión. Todos vivimos de la sidra natural, las otras son un complemento. Pero el consumo y la gente va cambiando, tienes que ir también haciendo cosas nuevas que vayan con los gustos nuevos de los consumidores. Intentas buscar otro tipo de productos que encajen en otro ambiente porque, por ejemplo, la sidra natural es muy difícil de vender en restaurantes de alta gastronomía. En cambio, nuestras sidras de mesa, una sidra tranquila, una sidra rosée o una sidra espumosa brut nature puedes ponerla en cualquier restaurante de autor".

"Nosotros, además de la natural, tenemos tenemos sidra de hielo, sidra brut por el método champanoise, sidra con limón, sidra roseé… Y ahora saldrá una sidra rosada tranquila. Tranquila quiere decir que no tiene gas, es como tomar un vino rosado. Está hecha con una manzana bretona que tiene la pulpa roja. Los productos que más funcionan es la sidra tranquila ‘1947’ y la sidra brut nature ‘Prau Monga’ que hacemos por el método champanoise. Funcionan y va aumentando año a año. La sidra de hielo también tiene continuidad. De estas sidras, el 85% de las ventas van fuera de Asturias, sobre todo a restaurantes. Ahora hay más restaurantes que quieren meter sidras que puedan maridar con cualquier comida, como está pasando con Nacho Manzano, que está maridando sus platos con una serie de siete u ocho sidras más o menos diferentes".

"Hay que hacer las dos cosas, tradición e innovación. Hay que innovar, pero nunca dejar de lado la sidra natural porque es nuestro emblema. Y mira que a mí me gustan las otras sidras. Como asturianu que soy te digo que tenemos que cuidar mucho lo que tenemos nuestro. Cada vez que viene un forastero, sobre todo los norteamericanos, queden asustaos con lo que tenemos aquí: un producto natural, un producto en rama, sin filtrar, que evoluciona en botella de continuo y está hecho con levadura salvaje. Queden asustaos porque es un producto único entre las sidras del mundo. Fuera hay muchas sidras pero no son sidras naturales. Y ninguna como ésta, que cada vez que echas un culete en el vaso te lo tengan que dar en la mano, con la liturgia de la sidra, que es única en el mundo. Eso es lo que más que tenemos que cuidar, es algo diferente y el emblema de Asturias".

"Eso no lo hay en ningún lugar del mundo. La sidra fuera de Asturias se consume en botellín o en lata o en caña, son sidras que se venden muy frías, de nevera, sidras muy carbonatadas, de sabores y demás. Pero algo tan natural, original y que tenga una historia detrás y una liturgia como la del escanciado, ninguna. Si lo tuvieran en Estados Unidos lo venderían lo mismo que cuando empezaron los romanos a vender la pizza. Todavía no sabemos valorar lo que tenemos. Deberíamos volcarnos más en la promoción de nuestra sidra natural".

"La sidra no solo es la sidra, también es su cultura, la forma de beberla y de servirla. Es algo diferenciador. Perder eso sería para matarnos. Si Asturias logra que la cultura de la sidra sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco (está previsto que España lleve la candidatura en 2024) sería la bomba. Aumentarán las ventas y el turismo, como ocurrió hace seis o siete años cuando se lo concedieron a la tradición cervecera belga".

"La venta de sidra natural en Asturias no crece y, de hecho, se está estancando a la baja porque la demografía en Asturias pegó un bajón y cada vez la gente joven se tira más a la cerveza. La cerveza tiene más promoción, hay más festivales de música vinculados a la cerveza. Eso sería interesante desarrollarlo: relacionar la sidra con festivales de música, como están haciendo ahora con la cerveza. En los años 70 cuando se abrieron en Asturias aquí cafeterías a destajo y la gente empezó a tomar cubalibres, el consumo de sidra pegó un bajón. Después, en los años 80 y 90 volvió a repuntar otra vez lo tradicional, volvimos a reivindicar lo asturiano. Y es lo que tendríamos que hacer ahora, reivindicar lo nuestro. Hay que volver a enganchar a la gente joven a lo tradicional y hacer país".

"No creo que pasemos falta de manzana de la Denominación de Origen, pero sí es verdad que manzana cada vez hay menos. Básicamente porque cada vez hay menos gente en el campo asturiano. Además, la manzana asturiana no se profesionalizó. El problema es que en Asturias no hay latifundios. Desde hace mucho tiempo tendría que haberse hecho, para las pumaradas, una concentración parcelaria cómo se hizo en la zona de Occidente para el sector lechero".