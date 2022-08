El médico pediatra Venancio Martínez (Navia, 1961) es naviego de nacimiento y de espíritu. "Tengo claramente el corazón escorado hacia el Occidente". Nieto e hijo de "médicos de pueblo" nacidos en Navia –su padre Jesús fue el primer pediatra que hubo en la comarca–, echa un vistazo al concejo donde pasó su infancia y juventud y esto es lo que ve:

"La Navia actual es el resultado de cuatro momentos históricos importantes. En primer lugar, el movimiento migratorio de finales del siglo XIX y principios del XX. Me refiero sobre todo a la América Hispana, la salida hacia México, Puerto Rico y Argentina. Una media de 28 jóvenes del municipio al año ponían rumbo al continente americano. Fíjate la importancia que tuvo, que representó el 20% de la emigración asturiana de ese periodo, entre 1870-1930, finales del XIX y principios del XX".

"En segundo lugar, Navia es fruto de las sucesivas obras de canalización de la ría, que la van conformando como la vemos ahora. La construcción de la nueva dársena, que fue una obra prioritaria, carísima para lo que era las obras de aquel momento; la desecación de las marismas y el levantamiento de las escolleras, que se le realizó desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 30 del pasado siglo. El tercer momento clave es la industrialización de principios de los años sesenta y, por último, el cuarto momento fue la entrada en la Comunidad Europea, en los años 80, que ha liquidado la vida agraria como recurso económico y como referencia cultural".

"Nadie con más de 40 años puede olvidar que el campo era nuestra gran riqueza y que, con la precipitación de entrar en el mercado europeo, se puso una losa encima a la cornisa cantábrica. Yo lo digo siempre, que no salió favorecida con esa operación. Estoy seguro de que las cosas se pudieron hacer mejor. Hay regiones de Europa que han sabido hacer resistir distintos modelos de producción, respetando la tradición".

"El resultado de esas cuatro condiciones es lo que ha conformado a la Navia actual, que sigue siendo un importante escenario natural donde se han ido sucediendo las cosas, los sentimientos y las personas. Las que estaban y aquellas que fueron llegando, pues otra cosa que quiero resaltar de la Navia de hoy y que me parece importante respecto a otras comunidades, municipios o comarcas es la amalgama que se ha producido aquí. Y eso se refleja en la actividad musical que hay en el concejo –con más de una veintena de grupos musicales y el Festival Horacio Icasto, que es un referencia cultural– y la actividad deportiva, con más de 33 grupos generados y con deportistas que empiezan a ser relevantes en el panorama asturiano y en el panorama nacional. Si hiciéramos una síntesis máxima, yo diría que Navia es para mí es una miniciudad, industrial, deportiva y musical".

Un concejo deportista

"La actividad deportiva es algo verdaderamente llamativo. Hay familias deportistas. La verdad es que el escenario lo favorece. Es una buena orografía para correr, para hacer bicicleta, o para hacer la ruta de la costa naviega, que ya sabes de sobra la importancia que tiene. Fue la pionera de las rutas costeras en España. En los deportes náuticos también es extraordinario: a cualquier hora del día que vayas por el muelle ves a gente haciendo piragua, remo en banco móvil o haciendo remo en banco fijo. De hecho, fue en 2018 fue Villa Europa del Deporte".

El tesoro del ría

"Aunque las nuevas generaciones veo que miran hacia la ría cada vez más, yo creo que se podría aprovechar más. Yo soy muy del río. Con mi mujer, en vacaciones, nos vamos frecuentemente río arriba. Lo que hacemos es coger unos pinchos en el café Martínez y un bote pequeño que tengo con fueraborda, nos vamos por la mañana río arriba y volvemos al atardecer, al anochecer. La verdad es que no somos demasiados los que disfrutamos del río. Nosotros llevamos el periódico, llevamos algún libro y nos pasamos el día en agosto. Es nuestro escape de agosto. Pero es cierto que la mayor parte de las embarcaciones que están en el muelle no se mueven en todo el año".

El gran salto naviego

"La Navia de principios de los años setenta era una villa rural con unos servicios tradicionales, un agradable lugar para vivir, muy tranquila. La entrada de la fábrica de celulosa (hoy Ence Navia) dio lugar a un choque de amplias consecuencias, para mí algunas percibidas todavía hasta ahora, y que la mayor parte, viéndolo retrospectivamente, son en general buenas. Se modificó buena parte de la fisonomía espacial y poblacional. Llego un contingente muy grande de gente a residir a Navia".

"En Navia había una villa rural con gran con gran caída de todo el Occidente prácticamente. Los nuevos habitantes de Navia eran obreros más o menos cualificados, una población industrial. Al principio hubo conflictos, una cierta desconfianza en algunos casos manifestada como rechazo a la llegada de la fábrica de pasta de papel que, además, coincidió con un momento de gran cambio político. Todo esto también alborotaba un poco la relación social a principios de los setenta y finales de los ochenta. Pero, poco a poco, y mí me admira, fue integrando un colectivo en el otro.

Ejemplo de integración

"Ahora Navia, como sí ocurre en otras pequeñas poblaciones industriales, no es un conglomerado de gentes transeúntes o apátridas. Una parte muy importante del censo de población de Navia no nació en Navia, casi dos de cada tres, pero afortunadamente la comunidad fue pesando de manera más significativa que sus componentes. Y eso, como decía, se refleja en los ámbitos de la música y el deporte. La música es conjunto, el deporte es conjunto, es grupo, es convivencia. Todo eso se sobrepuso a las diferencias entre dos culturas diferentes: una cultura agraria y una cultura industrial obrera".

"Con el tiempo la verdad es que los resultados son admirables. No hay tiempo para entrar en detalles pero los grupos musicales son muy buenos: el coro ‘Villa de Navia’, la Banda de Gaitas ‘La Reina del Truébano’... Es cierto que la buena situación económica también favoreció el florecimiento de estas actividades. Navia, a pesar de ser una ciudad industrial donde uno piensa que tiene que haber más conflictos laborales, pues no los hay. Fue muy bien gestionada en las últimas décadas. Llega más gente de la que se va y después tiene una buena renta per cápita. Prácticamente no hay desempleo".

La Alemania occidental

"Se produjeron cambios sustanciales con la llegada de la industria y ello ha producido progresos en el nivel de vida de sus habitantes. Eso es indiscutible haciendo un balance general. Lo prueban los datos, que son verdaderamente sustanciosos. Casi el 50% del empleo lo aporta la industria: Navia, Reny Picot y los astilleros Armón, fundamentalmente. Pero es que, además, antes de la pandemia, había más de 400 empresas y negocios activos. Además Navia tiene un comercio un pujante que se modernizó, lo mismo que una oferta hostelera reciente, que genera un porcentaje de empleo que ronda el 35%".

Gestión empresarial

"Hace pocas décadas, cuándo empezó a aparecer ese cambio tan importante que define la Navia actual, el sector primario era el que ocupaba más del 70% de los residentes del concejo. El cambio fue muy importante y muy rápido, pero yo creo que bastante bien y muy generosamente gestionado por todo el mundo: por los habitantes, por los que fueron llegando, por los responsables políticos y, desde luego, por los empresarios. Yo creo que lo gestionaron bien. Si haces una comparativa yo creo que así es. Navia, por superficie, es el 57.º de los 78 concejos asturianos, el 23.º en número de habitantes y, en cambio, la renta per cápita está variando en los últimos cinco años entre el tercero y el octavo de la región. Los niveles de desempleo son los más bajos de la región, la deuda municipales es de cero euros. Navia es una isla de pujanza dentro del panorama general de Asturias. Como dijo Francisco Rodríguez, Navia es la Alemania del Occidente. Son cosas que a mí me parecen muy significativas y muy representativas".