Al ovetense, injustamente, se le ha atribuido a lo largo del tiempo un aura de indolencia. La vida y sus circunstancias, con ayuda de Clarín, del Magistral, de Ana Ozores y de todo el reparto de "La Regenta", ha perfilado el retrato de una suerte de burgués adormecido al que todo le resbala. Para desmentirlo, además de los hechos, no hay más que prestar atención hoy, y durante toda la semana que entra, a la serie "Asturianos", de LA NUEVA ESPAÑA. Durante 78 semanas, este periódico ha recorrido el Principado de norte a sur, de oriente a occidente, para presentar, a través de 400 entrevistas, cada uno de los municipios del territorio astur y construir así un gran retrato colectivo de la región. La singladura finaliza, como no podía ser de otra manera, en Oviedo.

Nunca será la capital un lugar conformista por todo lo que ha vivido, por todo lo que aporta, por todo lo que transpira de entre sus muros milenarios y por el bagaje de experiencias traumáticas que atesora, a las que supo sobreponerse con la mejor expresión de la resistencia del género humano.

La (cada vez menos) lluviosa y húmeda Oviedo vive una paradoja en su estrecha relación con el fuego. Hace 502 años y unos pocos días, en la Nochebuena de 1521, todo, pero todo, salvo la Catedral y la casa de la Rúa quedó reducido a cenizas. Era un Oviedo, como la vida entonces, insalubre, de aguas estancadas, de maderas y casas de baja calidad, de tejados entrelazados, de trapos, colgadizos y ropas viejas que propagaron y convirtieron en infierno el fuego olvidado en la casa de un armero, en la ahora calle Cimadevilla, entonces la puerta de la ciudad, donde hoy está el arco del Ayuntamiento.

Fue una oportunidad para crecer. Llegaron desde la Corte más de un millón de maravedíes y comenzó la reconstrucción. Con reglas estrictas. Adiós a ese amasijo de casas, prohibido recrecer los tejados y los malos materiales. Obligatorias las calles amplias, ni balcones ni colgadizos y sí un paso de ronda junto a la muralla. La orden era hacer una ciudad ordenada, segura y bella.

Han pasado cinco siglos y si uno le busca a Oviedo sus atributos, los de ordenada, segura y bella estarían, sin duda, en la parte alta de la lista. No sabemos qué idea tenía Alfonso II cuando en el año 791, ungido rey, se asentó en la colina Ovetao. Aunque Máximo y Fromestano ya se habían pasado por allí y también estaba el monasterio de San Vicente, Alfonso II se lleva los méritos del arranque de Oviedo.

Veamos. La ciudad conserva la herencia de la reconstrucción tras aquel devastador fuego. Y también conserva el empuje que le dio Alfonso II, el primer peregrino. Aquí arranca el Camino Primitivo; también presumimos de premios de limpieza, de visitas de Reyes y de ciudad donde todo está mano, donde todo está ordenado. Pero donde nadie, o casi nadie está dormido.

Porque una ciudad remolona no se habría convertido en la caja de bombones que es. No somos grandes, lo sabemos, no tenemos enormes chimeneas ni miles de obreros llegaron nunca al calor de una próspera industria. Pero supimos construir mucho de los que todos ellos alguna vez al cabo del año necesitaban. Y Oviedo fue una referencia para todos. Para toda Asturias.

Con su gran hospital creciendo a velocidad de Minecraft, la capital abrazó el desarrollismo de los sesenta con entusiasmo. Se llenó de comercios y bares, de clubes y empresas de servicios, llegó el dinero, la prosperidad y el efecto llamada llenó Uría y alrededores de emprendedores castellanos, amantes de las telas y los negocios, que empezaron a vestir muy bien a todo Oviedo. Crecimos y crecimos, y llegaron los nuevos alcaldes. La rectitud de Luis Riera, la modernidad de Antonio Masip y la revolución de Gabino de Lorenzo. A él se le debe lo que hoy es la capital asturiana, sus formas, su limpieza, su belleza y su idea peatonal. A él, y a esa reconstrucción de hace 502 años, que señaló lo que debía ser Oviedo. Eso pasó al ADN ovetense, grabado de generación en generación. Es lo que tenemos, es lo nuestro y es nuestro deber cuidarlo, conservarlo y, claro que sí, luchar por mejorarlo.