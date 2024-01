"Yo me crie en una calle que se llamaba entonces Monte Santo Domingo: tienes que pasar el puente de Otero, esa zona de ahí, una zona con casas bajas y chalés. Mis padres, Ángela y José Luis, venían los dos de Valladolid. Pero se conocieron aquí, en una romería. A mi madre le dijeron: ‘mira, otro de Valladolid como tú’ y ¡hala! Mi padre se dedicaba a instalaciones eléctricas, fue presidente de la Asociación de Instaladores Eléctricos de Asturias. Empezó desde abajo. Somos cuatro hermanos, yo soy la segunda".

"Vivía en la calle. No me acuerdo de estar en casa. Recuerdo que cruzaba como un río, un arroyo, algo, para ir a jugar a toda esa zona que hoy es el polígono Otero. Y mi padre iba a cazar allí, por esa zona de arriba, donde hoy están las torres y Villafría".

"Antes de entrar en el colegio Amor de Dios, en la calle Magdalena, primero fui a un maestro que teníamos en aquella misma calle. No tenía piernas. No recuerdo cómo se llamaba. A lo mejor fantaseo, pero creo que íbamos con un pizarrín y nos daba clase allí en la cocina de su casa. Allí aprendíamos todos a leer y su madre nos preparaba cosinas calientes. Así que cuando llegué al Amor de Dios ya sabía leer y escribir. Después pasé a las Teresianas Señoritas y luego a las Dominicas. Allí me invitaron a cambiar de centro, así que hice COU en el instituto de Lugones".

"Yo quería hacer Periodismo y no me dejaron ir a Madrid porque andaba ahí yo un poco revuelta ya políticamente. Y no se fiaron de mí. Entonces sorteé entre hacer Derecho, Filología o Historia y me salió Historia. Me quedó ahí esa espinita de siempre. Así que me matriculé en Historia y ya entré en una ebullición política. Si no me dejaban ir a Madrid la liaron, porque fue peor todavía. Y ya empecé yo a militar, me hice feminista, en el movimiento estudiantil…".

"Cuando ya está acabando la carrera y yo ya veo que no quiero ejercer como profesora, pensamos con unas amigas que podíamos montar una crepería como una que habíamos visto en Madrid que se llamaba el Barberillo de Lavapiés. Así tendríamos algo de qué vivir y podíamos seguir yendo la Santa Sebe, que era lo que nos gustaba. Madre mía, la Santa fue como la novedad. Decían: ¡abrieron un bar, abrieron un bar! Ibas para allá y era como: ¡ay, mi madre! ¿Sabes? ¿Pero qué era aquello? Yo iba mucho el Dharma a tomar carajillos, a fumar. Era como más tranqui el Dharma. Y de repente aquel estallido de color de la Santa, de vida, de alegría, de volumen, de movimiento. ¡Bum! ¿Sabes? Era como que te hubieran metido dentro de una batidora y con un tripi. Era divertidísimo. Los 80, los 90 y hasta los 2000, fue una época muy guapa en Oviedo".

"Entonces, los de la Santa, Luis Antonio Suárez y María José Olay (el local tuvo otros cuatro socios fundadores: Teresa Meana, Javier Escobar y Doni, que lo abrieron el 23 de diciembre de 1983) nos propusieron coger el negocio, que llevaba como tres años abierto. Y entonces, con la inconsciencia de los 25 años, cogimos la Santa. Fue un dineral, una millonada, pero, bueno, la inconsciencia... Y luego además gastábamos muchísimo dinero en cambiar la decoración cada año. Estuve 27 años en la Santa, cuando llegó la crisis ya era imposible de mantener". (Cerró en 2014)

"Yo nací en esa calle que te conté, que era como un pueblo, y allí hacía la vida, así que tardé en tener conciencia de lo que era Oviedo. Cómo sería que, como en cuarto de Básica, cuando otras niñas cogían el autobús para marchar a casa, recuerdo que me preguntaba: ‘¿Pero adónde irán?’. Bueno, yo no conocía Oviedo. Mi padre sí que nos enseñó lo que era Asturias, salíamos todos los fines de semana a conocer, a aprender a escanciar. Nos hizo unos cursos de asturianía que flipabas. Porque no quería que nos llamaran cazurros".

Todo era negro y llovía

"Tengo un recuerdo de un Oviedo en blanco y negro, y de repente se transformó en color. Aquello antes era terrible. Mi padre tenía las oficinas en Padre Suárez, número 1. Al final del Postigo. Y decía siempre: ‘Cómo os vea yo por el Antiguo…’. Porque el Antiguo era lo peor, las calles oscuras y las prostitutas, probitinas, me acuerdo de que estaban en la puerta".

"Era todo como negro. Las paredes muy negras. A mí se me chocaba con el blanco de Castilla, del pueblo de mi madre, con las fachadas enjabelgadas, blancas... Y aquí era todo negro. Llovía. Y a mí eso me daba una tristeza.... De pequeña yo era muy triste".

"Y los coches por el Antiguo... Fíjate, nosotros en la Santa teníamos una alcantarilla en la puerta y en una noche contamos 72 caídas. Como la gente aparcaba los coches allí delante, los que entraban o salían, no veía y ¡cataplaf! Hubo un portero que tuvo el humor de contar todas las caídas, 72 en una noche".

"Con la peatonalización todo cambió. El gabinismo lo que hizo fue hacer muy guapo el continente, pero vaciar el contenido. Luego hubo una recesión cultural, ahí pues fue todo el ataque a la música en directo, un momento de regresión. Pero hasta entonces fue como subir todo en un cohete de alegría y de vida y de color y de cultura y luego, un hachazo progresivo, sordo; como que la ciudad se paró. Pero mejoró mucho el continente, es verdad que a las calles de la zona antigua había que meterles mano y en ese sentido me pareció muy bien. Bueno, yo lo hubiera hecho con otra estética. Esas jardineras y esas farolas y todo isabelino. Y la plaza Porlier... ¿por qué tuvieron que hacer ese mamotreto aquí? Ni un árbol ni un nada. Con un poco más de verde yo sí que lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho con otro criterio. Es verdad que tampoco hay que ser ventajistas, pero ahora piensas que faltó un poco de perspectiva de género, un poco una ciudad con más espacios más seguros para las mujeres. Porque la zona antigua quedó muy insegura para nosotras. Yo salía de la Santa y daba gracias a Dios de que estaba abierto Funerarias Reunidas, que era donde me podía refugiar si me venía persiguiendo alguien, que me pasó alguna vez".

–Si tuviera que contarle un marciano cómo es Oviedo ¿qué le contaría?

–Pues yo le contaría que hay una ciudad que dirigen unas familias a las que tú no tienes acceso si no eres de ese este grupo, por mucho que vayan a tu bar, tomen copes contigo y seas como colega. Yo estoy convencida. Igual que dicen que el mundo lo manejan esos clubs Bilderberg o como se llamen, pues yo creo que en Oviedo también. Igual te paez una paranoia mía. Entonces, unas temporadas te dejan, otras no te dejan ser, hacer...

–Pero eso que usted dice sigue siendo un poco la ciudad de "La Regenta".

–A ver, pero si la Santa estaba en el portal de al lado de donde sale el hijo de Clarín detenido, que era Rector de la Universidad, y no hay una puñetera placa. Llevo 30 años peleando para ponerle algo. Ellos vivían al lado, en el número 4, y la Santa era el 6. Encontré un cartel a plumilla de lo que era antes La Santa. Era el Gran Hotel-restaurante Trannoiz. Sí, yo creo que tenemos a Clarín escondido y no se puede tener así.

Elegantes

"Creo que Oviedo es ciudad muy elegante en el sentido más amplio de la palabra, de los modales, de cuidar la ciudad... Eso se transmite y se intenta conservar, se intenta transmitir a la gente que viene. Tú no miras muy bien a la gente que tira un papel al suelo y cuando hay un deterioro en algo público, te fastidia. En otras ciudades están acostumbrados a que hagan pintadas, por ejemplo, y aquí te fastidia. En ese sentido, la ciudad mantiene la elegancia. También hay una parte muy canalla, muy divertida, sí que la hay. Es verdad que cuando estaba en la Santa se veía más, porque la gente salía y tenías un espacio para soltarte; más canalluca. Pero aquí ni las tribus urbanas se vestían de cualquier manera, nunca era una representación chabacana. Yo creo que la palabra es ‘decoro’, te intentas comportar con decoro. Aquí la gente es muy cívica, lo ves incluso cruzando la calle, que se respetan las normas. Eso también es elegancia".

"Y luego era una ciudad a la que yo le veía la desventaja de ser pequeña, pero luego vi que era una ventaja porque te mueves muy bien, es amable, es fácil. Igual que cuando pasé una época que decía había gente muy mayor, que es una población envejecida, que es una ciudad de viejos y ahora me di cuenta que para esta generación nuestra, los cincuenters, es una ciudad muy amable. Y también es verdad que ahora tenemos muchos visitantes y mucho turismo y creo que eso trae un aire fresco. Es como cuando en La Santa, en septiembre, venía la gente de fuera a estudiar a Oviedo, que venían de León, de Santander, de Galicia. La Universidad daba cada año un aire muy fresco a la ciudad".

Ya no duerme la siesta

–Lo mismo que en aquellos años 80-90 en los que usted relata una eclosión cultural, ¿cree que ahora está pasando lo mismo? ¿Cree que, de las principales ciudades asturianas, Oviedo está liderando el nacimiento de nuevas expresiones culturales?

–Hay una eclosión cultural en Oviedo. Lo llevo diciendo bastante tiempo. En la legislatura pasada el concejal Costillas (de Cultura) fue el culpable, lo digo en el buen sentido, porque dio cancha a muchísimas cosas nuevas, hubo un resurgir cultural. Canalizó lo que había, supo entender que algo estaba pasando y que había que darle cabida. Es que hay muchísimo, en música, en teatro, en pintura, en movimientos sociales como el mío (Cincuenters, que organiza distintos eventos para "inspirar, conectar y visibilizar" a las mujeres de más de 50 años). Hay muchísimo, falta que se sepa canalizar. Lo estaba canalizando bien Costillas. Mira la fábrica de armas cómo se abrió. ¿Tú crees que si no fuéramos receptivos y la ciudad no lo demandara la Fundación Princesa hubiera organizado allí sus actos? Y otras cosas que se hicieron, como la Semana Profesional del Arte, por ejemplo".

–Eso parece que rompe el tópico de la ciudad sesteante donde nunca pasa nada relevante.

–Pero estamos corriendo el peligro de que vuelva a ser eso. El otro día me dice una amiga de Gijón: "Jolín, yo pasaba todas las semanas por Oviedo porque Gijón se había dormido en los laureles y Oviedo le había pegado una pasada de flipar". Y, ahora, ¿qué va a pasar en Oviedo? ¿Vamos a dejar que se pare o vamos a empujar? Yo voy a intentar empujar, como siempre.

–Me contó qué le gusta de Oviedo. ¿Y lo peor?

–Las cuestas, cari.