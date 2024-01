"Yo me crie en Otero. Mi padre tenía un negocio pequeño. Ponían antenas, porteros automáticos, repetidores para la TDT... Mi madre era administrativa en una academia de inglés, la London School, donde la Escandalera. Somos nueve hermanos, yo soy el segundo. El más pequeño tiene ahora 24 años. Y sí, todo el mundo nos pregunta si somos del Opus. Pero no. Ni religiosos ni nada".

"Tener tantos hermanos es muy entretenido, siempre estaban pasando cosas en casa. Al ser tantos, unos cuidábamos a los otros. No fue tanto dolor de cabeza para mis padres. Aquí no es que cuatro sea el doble de dos: los mayores cuidan a los pequeños. Te acostumbras a compartir todo. La ropa no pertenecía a una persona nada más, ni los juguetes. Era todo comunal".

"Hice los tres primeros años de Físicas en Oviedo, los dos últimos en Madrid, donde hice el doctorado. Luego fui a Estados Unidos, cuatro años de ‘postdoc’ investigador en la Universidad de California, en San Diego. De ahí, tres años a Suiza, en la Universidad de Ginebra, y luego para acá. Vinimos mi mujer, que es norteamericana, y yo. Ella es bióloga y también está investigando en la Universidad de Oviedo (Jennifer Kefauver: en Estados Unidos se formó con Ardem Patapoutian, premio ‘Nobel’ de Medicina en 2021 por el descubrimiento de los canales moleculares que nos permiten sentir presión al tacto)".

"Me dedico a la física de materiales, a entender por qué los materiales tienen las propiedades que tienen y cómo ‘tunearlos’ para que muestren otras propiedades o mejorar las que tienen. Trabajo en propiedades electrónicas. En concreto, busco materiales que nos ayuden a hacer circuitos que imiten el comportamiento de las neuronas y de las sinapsis del cerebro. Eso facilitará el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora se hace todo a nivel de software: las redes neuronales de los programas de aprendizaje automático están imitadas con chips de silicio. Pero esto lo podrías hacer a nivel de hardware, con lo cual sería muchísimo más potente, tendrían más capacidad para analizar grandes cantidades de datos. Cuando fui a San Diego me especialicé en ese campo. A mi jefe allí, Ivan Schuller, le acababan de dar una beca gigantesca, de 20 millones de dólares, del departamento de energía de Estados Unidos".

"La actividad investigadora en EE UU es muy inmersiva y productiva. El campus de San Diego es como una ciudad en la que todos son investigadores. Y todos están muy motivados porque todo alrededor son científicos. Es lo que nos falta aquí. Químicas en el Cristo, Físicas en Llamaquique, el CINN (Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología) en El Entrego. Si ya somos pocos y la financiación es pequeña, si nos separas al final tienes la sensación de que estás solo en el mundo. Como que no hay nadie a tu alrededor que te motive a hacer cosas, a colaborar. Con el mismo dinero multiplicarías la productividad poniendo a la gente junta y creando un ecosistema".

"En España falta que sea todo más predecible para los investigadores, más a largo plazo. Ahora es muy impredecible. Las convocatorias nacionales nunca sabes cuándo van a salir, no sabes cuánto te van a dar. Eso hace que sea todo muy inestable. Pero está mucho mejor de lo que estaba. El nivel científico ahora en España está en el top 10 o top 15 mundial".

"Cuando estaba fuera, en una visita a Oviedo vi todo lo que se está haciendo y me di cuenta de que realmente desde aquí, con la gente que ha llegado a Asturias en los últimos años, podía hacer física al mismo nivel que lo estaba haciendo fuera. Aquí hay gente que publica en ‘Nature’ o ‘Science’ y que son de lo mejor. Al venir, íbamos a ganar menos, pero íbamos a estar viviendo en Asturias, cerca de familia y amigos, al lado del mar, de la montaña y con una calidad de vida buenísima. Primero miramos para ir a Madrid o a Barcelona, pero vimos que realmente el nivel de la investigación no era mucho mejor, el coste de vida es altísimo y la calidad de vida es bastante más baja".

"Asturias nos parece un sitio muy atractivo y tiene mucho potencial, pero hay mucho pesimismo. Mucho esperar a ver qué pasa. Es un contraste muy grande después de venir de Estados Unidos, donde ven todo positivo. Para ellos todo va a salir. Muchas veces se pegarán la piña, pero otras muchas veces sale adelante".

"Los investigadores necesitamos estabilidad a largo plazo y menos convocatorias. Por ejemplo, la beca ‘Ramón y Cajal’ viene con muy poco dinero para investigar, viene con tu salario, pero muy poco dinero para investigar. Entonces los ‘Ramón y Cajal’ lo que hacen es, tan pronto como pueden, piden proyectos nacionales. Nos hubiesen ahorrado mucho tiempo y papeleo a nosotros, y a los evaluadores, si ya diesen ese dinero para investigar junto con la beca".

"Hay demasiado papeleo. A veces es un poco surrealista. El otro día compré un tubo de acero de 2 metros. Un tubo, que ya ves tú. Y tuve que rellenar como 10 páginas. Primero un informe, que vale, eso lo entiendo. Luego otro papel diciendo que no conozco de nada a la gente a la que le compro los tubos. Y otro papel de la gente de los tubos en el que dice que no me conoce de nada y que además van a hacerlo todo en una economía verde y circular. Y otro papel en el que la gente que me vende los tubos acepta no sé qué cesión de datos al Ministerio. Para un tubo. Es una cosa tremenda".

"Pero eso es una cosa cultural que notas a todos los niveles. Nos casamos en Estados Unidos y para el reconocimiento del certificado de matrimonio en España fue un proceso de 8 o 9 meses. Para hacer lo mismo en Suiza, fuimos al Registro Civil con el certificado de matrimonio en inglés y dijimos: ‘¿Qué tenemos que hacer?’. Y nos dijeron: ‘¿veis ese buzón? Pues echadlo ahí’".