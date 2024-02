"Entre las décadas de los 90 y los 2000 se produjeron los grandes consumos de suelo en las ciudades españolas, en la mayoría de los casos más que en la época de los ensanches. En general, se consumió más suelo que en el resto de la historia de las ciudades. Y Oviedo no es ajena a toda esa expansión".

"La peatonalización fue un acierto y Oviedo fue una ciudad pionera en eso. El cambio de una ciudad gris a una en color no fue solo dicho en un sentido metafórico. Nuestras ciudades, cuando éramos niños, en los setenta y ochenta, eran ciudades negras. Quizás no tanto Oviedo como Gijón, donde yo viví hasta los 18 años. Y luego es verdad que hubo una explosión de color. Además es que en Asturias se utiliza mucho el color en la arquitectura, a diferencia de otros lugares. Eso lo cuentan muy bien Fernando Nanclares y Nieves Ruiz en su libro ‘Lo moderno de nuevo’, sobre la arquitectura en Asturias".

"Oviedo es una ciudad de un tamaño intermedio y, desde ese punto de vista, muy cómoda. Pero que tiene ciertas carencias de permeabilidad entre lo que se entiende como el centro más comercial y urbano y los barrios. Tiene un problema también de permeabilidad entre el medio urbano y el medio rural. Le faltan esos espacios intermedios que puedan servir de nexo de unión. En Oviedo pasas de un entorno muy muy urbano a uno muy muy rural. No hay una transición. Si el siglo XX fue el del consumo de suelo, el siglo XXI tiene que ser el de la renaturalización de la ciudad y la conexión con su entorno territorial".

"Eso se consigue creando anillos verdes alrededor, infraestructura verde que una todos los parques de la ciudad y haciendo recorridos. Pensar la ciudad desde una visión de conjunto, no fragmentadamente por barrios o por nuevas actuaciones concretas y uniéndolas todas con unos ciertos recorridos amables, que puedas hacer caminando o en bicicleta".

"Aisladamente lo tiene, pero si te pones a recorrerla está fragmentada, no tienes una continuidad. Pasa, por ejemplo, cuando viene gente de fuera y los llevas a ver el prerrománico. Si quieres hacer un paseo por todo el prerrománico, aunque sea largo, es muy hostil. Por eso tendrías que pensar todo el prerrománico en conjunto desde una visión del peatón".

"En cuanto a eso creo que ahora a Oviedo le toca ser tan ambiciosa como lo fue en su momento con la peatonalización del casco antiguo. Y extenderlo a la zona del ensanche, a toda esa almendra que está dentro de la ronda interior. Hay que sacar coches de la ciudad. Eso sí, poniendo alternativas. No se trata de demonizar el coche, que todos lo usamos. Sería no tanto peatonalizar al cien por ciento como jerarquizar: unos viales solo para peatones, otros donde puedan pasar los coches pero muy despacito en convivencia con los peatones y otros medios de transporte, y otros para los coches. Mejoraría la calidad del espacio público. La ciudad del siglo XX está pensada exclusivamente desde la productividad económica y es importante, por supuesto, pero el siglo XXI es el siglo de pensar que eso no es lo único. Lo importante son las personas y el medio ambiente. Tiene que haber una convivencia de esos tres factores".

"Oviedo está en un momento de oportunidad enorme con la Fábrica de Armas y los terrenos del antiguo hospital. Y no olvidemos la Fábrica de Gas. Tres espacios con una potencialidad enorme. Y yo creo que vuelve a pecar de que no se abordan desde una visión de conjunto de ciudad. Y de área metropolitana, porque eso excede a la ciudad de Oviedo. Ahí habrá equipamientos y funciones metropolitanas. Es muy importante que las ciudades del área central que no estén compitiendo se complementen".

"Me parece que La Vega tiene que ser un lugar de mezcla de usos. Tiene que haber usos residenciales, claro que sí. Pero tiene que haber un plan de conjunto estratégico sobre lo que tiene que haber ahí. Yo, en La Vega, empezaría tirando sus muros, haciendo que forme parte de la ciudad, que la ciudad se apropie de ese espacio. Luego, a lo largo de los años, porque hay metros y metros para hacer, con una planificación y sabiendo hacia dónde se quiere dirigir, seguir actuando poco a poco. Es un espacio del que la ciudad tiene que apropiarse, conocerlo. Hay mucha gente que todavía no lo conoce a pesar de la cantidad de actividades que se hacen allí".

"El prerrománico de Santullano y la fábrica de La Vega tienen una relación visual muy importante, pero les falta la relación física totalmente. Creo que la actuación que se está haciendo en la entrada de Oviedo no favorece nada la protección de Santullano. Más bien todo lo contrario. Si bien ya no es una autopista que penetra directamente en la ciudad, creo que sigue siendo una actuación, por lo menos lo que se percibe todavía ahora, muy dura o muy pavimentada, muy poco renaturalizada. No es propio ya de este siglo XXI que sigamos haciendo las cosas como en la segunda mitad del siglo XX, no puede ser".

"El Cristo es un espacio colindante del campus de la Universidad de Oviedo y me parece estratégico como lugar destinado a la investigación y al desarrollo de la acción público-privada pero relacionada con la Universidad y con la innovación. Me parece que no debe ser un espacio para viviendas ni un espacio para otra cosa que no tenga que ver con la Universidad. Puede ser vivienda relacionada con una residencia de estudiantes o de investigadores, pero tiene que ir todo vinculado a eso. Lo importante también es empezar a demoler los edificios que no se reutilicen para conectar el campus del Cristo con la ciudad, que ahora mismo está muy desconectado desde el punto de vista físico".

"En la Fábrica de Gas me gustaría más algo dedicado a equipamientos, a administración pública. Tampoco veo que ahí haga falta vivienda. Ya está rodeado de viviendas. Veo que necesita algo que dé impulso al casco antiguo. A diferencia de otros cascos antiguos de otras ciudades, que están en situaciones extremas, el de Oviedo está muy céntrico. Tiene unos flujos que hacen que se atraviese a diario caminando por las personas. Eso es una ventaja. Y así como es un acierto haber mantenido el mercado del Fontán y que haya además un supermercado, también falta un cierto impulso en algunas otras zonas del Antiguo, que haya ciertos equipamientos que reactiven, que sirvan para la gente que vive en la zona. Y que desfocalicen que esté todo dedicado exclusivamente a la hostelería, y especialmente a la hostelería nocturna. Tendría que zonificarse. Lo mismo que los apartamientos turísticos. Que no todo se convierta en eso porque, si no, expulsas a la población residente del casco antiguo y acabas convirtiendo esas zonas en parques temáticos".