Daniel Valledor Pereiras, de 40 años, trabaja para la empresa Asturagua como encargado del servicio de mantenimiento de las depuradoras del concejo de Pesoz y de otras instalaciones de suministro en la cuenca del Navia. Vive en Sanzo, su pueblo natal. Tiene dos hijos, una de veinte años que está estudiando en el campus de Mieres y otro de cuatro años, Martín, que es el vecino más joven de este municipio del alto Navia donde sólo quedan ya 141 habitantes. Es el segundo menos poblado de Asturias. Así ve Daniel un territorio donde la enfermedad demográfica asturiana se ha convertido en terminal y, además, está agudizada por la deficiente situación de la carretera As-12, su enlace más directo con la florenciente economía del concejo de Navia y con el hospital comarcal de referencia, situado en Jarrio (Coaña):

"En Pesoz, en cuando a servicios, se evolucionó y se mejoraron muchas cosas. Pero en cuanto a la despoblación, no. Hemos ido a peor en estos últimos cuarenta años. Cuando yo era niño y venía al transporte escolar a recogernos a Sanzo, mi pueblo, íbamos seis o siete de aquí al cole de Grandas. A día de hoy va el pequeño mío solo. Tú ten en cuenta que Martín debió ser el último niño que nació en el concejo de Pesoz y que ya tiene cuatro años, va para cinco. Al colegio de Grandas, de este municipio, van tres alumno: Martín y dos hermanas, de otro pueblo, una que está en primaria y otra en secundaria".

"Para la inmensa mayoría de las cosas nosotros dependemos de Grandas de Salime. Las capitales de Pesoz y Grandas están separadas por sólo 7 kilómetros. Dependemos para el tema de los bancos, que en Pesoz nunca hubo, y también para el médico. En Pesoz sólo consulta un día, cuando viene de Grandas. Aquí, ahora mismo, estamos en 141 habitantes. Al bajar de 200, hace ya años que Pesoz pasó a ser un concejo de listas abiertas. Somos uno de los municipios en Asturias, junto con Yernes y Tameza, creo, donde votamos en listas abiertas, poniendo una cruz al candidato que queremos".

"Yo creo que, pese a que somos pocos, el Ayuntamiento tiene sentido que siga existiendo. Hay servicios muy básicos y muy esenciales para la gente que vive aquí que, a lo mejor, no son tan esenciales y tan básicos para el que está al lado de Oviedo. Me explico. Aquí, la inmensa mayoría son personas jubiladas que tienen a sus hijos trabajando fuera. A lo mejor, hay una señora o un señorín que viven solos en su casa y normalmente no tienen carné de conducir. Entonces, por ponerte un caso, el día que el médico viene a consultar a Pesoz se les envía un vehículo municipal a recogerlos a tu casa y los trae a la consulta del médico. El propio servicio del Ayuntamiento tiene un botiquín instalado allí, que depende de una farmacia mayor, y cuando sale de la consulta en la puerta del lateral le dan las medicinas. El coche del Ayuntamiento lo espera y lo devuelve a su casa. A veces hasta espera a que haga la compra. Claro, ese servicio sería inviable para ponerlo en un ayuntamiento como Grado o como Avilés. Pero aquí sí es posible y es muy útil para los vecinos, claro".

El futuro y la crianza

"El problema de Pesoz es que no hay trabajo. La gente joven no se puede quedar. El trabajo te lo tienes que buscar fuera. El empleo que hay aquí prácticamente depende del Ayuntamiento, está el personal de ayuda a domicilio o el de los planes de empleo. Y para de contar. El resto es ganadería y agricultura".

"Está claro que los chavales, de cara a los estudios o al desarrollo de la vida laboral, van a tener que marchar. Aquí no tienen dónde. Pero para la crianza de los nenos, ahí sí. La calidad de crianza que tienen en Pesoz es lo mejor. No la hay en otros sitios, yo lo veo así. Primero, pueden disfrutar por la calle. Están al aire libre. El mío no sabe lo que es una consola, una PSP o una Wii de esas. Este mío sabe lo que es una bicicleta y el balón. Y juega con tractores encima de un montón de arena. En el pueblo todavía hay algo de ganado. Anda por entre el ganado, va a ver a las pitas… Esta crianza, sin criticar la otra, la de ciudad, no tiene nada que ver. Yo creo que esta le aporta mucho conocimiento sobre el medio en que se encuentra. Martín conoce los bichos, reconoce los sonidos, reconoce un montón de cosas que otros niños con 4 años no los reconocerían".

"Y luego, a tener en cuenta también, son los servicios del colegio, que está equiparado al de cualquier otro. Mi hijo está en segundo de preescolar y en clase entran todas las profesoras de apoyo al aula. Y en el aula de mi hijo son cuatro. Con su tutora, con sus profesores, al final casi tiene unas clases particulares. El trato es diferente. Su profesora te envía un whatsapp si pasa algo. El trato es muchísimo más cercano, muchísimo más personal y, al final, yo entiendo que mejor".

El umbral demográfico

"Demográficamente, yo creo que el concejo pasó el umbral de irrecuperable pero ya hace tiempo. De momento no hay ningún pueblo abandonado en Pesoz, pero sí hay uno donde sólo vive una señora de ochenta y tantos años. Eso sí, esa señora tiene sus servicios, le recogen la basura, agua municipal y depuración de aguas residuales. Pesoz yo creo que debe ser del único de toda Asturias donde todos los pueblos tienen su depuradora. El tema es que para esa gente mayor de los pueblos, con tener esos servicios vale. Pero para sus hijos ya no vale. Porque no hay empleo. Y menos con las distancias que hay aquí, con esta carretera que te implica hora y media hora o una hora y cuarto hasta Navia. Si ese tiempo de viaje se redujera pues podía haber gente que trabajase en Ence o en los astilleros y se animase a vivir aquí. Aquí hay gente que trabaja en Navia y que va y viene, pero cuando hay tres o cuatro días malos se queda abajo. Es que no te puedes arriesgar a darte un trastazo y mancarte, encima. Yo creo que ahora mismo en Asturias, los de Pesoz y Grandas, debemos ser los que más lejos tenemos un hospital de toda la región. Y además, con la población tan envejecida que tenemos aquí".

"Hace tiempo veía que en un centro de salud de un barrio de Oviedo la gente reclamaba un pediatra porque estaban sin él. Y yo pensaba: cago’n diez, pero si tienen el HUCA a quince minutos. Yo cuando tengo que ir al pediatra con el neno al hospital de Jarrio tengo que pedir el día de vacaciones. Salgo de aquí por la mañana y yendo con el neno, entre que se marea en la carretera y tal, llévame dos horas. Luego con el pediatra, entre una cosa y otra, otras dos horas. Y luego otras dos horas más para subir de nuevo. Entre una cosa y otra, ir al pediatra a mí me lleva seis horas".

El coste de una mala comunicación

"Son unos ochenta euros un viaje de ida y vuelta al hospital de Jarrio en taxi desde Pesoz. Imagínate una persona mayor que tenga dos consultas en el mismo mes. Aquí las pensiones son pequeñas, son de la agraria, sobre 700 euros. Pues, con que a esa persona le pongan dos consultas en el mismo mes, ya va camín de un gasto de 200 euros. Y ahora explícale a uno de Oviedo, a uno que tiene el HUCA a quince minutos, que ese paisanín tiene que pagar esa cantidad por ir al hospital".

"Para otras cosas de salud, en cambio, igual nosotros estamos mejor en Pesoz. Para el atención primaria tengo conocidos en Oviedo que llaman por teléfono para pedir cita, les atienden telefónicamente y la primera cita que reciben es para dentro de tres días. Aquí te levantas, llamas a primera hora y para las nueve y media o las diez menos cuarto tienes la cita con el médico".

El gran polvorín forestal

"¿Cómo llegamos a la situación que tenemos con esta carretera? Pues, bueno, fue tirándose por otros sitios y por otros derroteros. Fueron haciéndose carreteras en otros sitios antes. Los Oscos, por ejemplo, tienen una buena comunicación. Desde Los Oscos tiene la autovía a 40-45 minutos. La coges ahí en Barres (Castropol). Esos 40-45 minutos eso sería lo ideal para Pesoz y para Grandas de Salime. Hoy por hoy posiblemente sean los únicos que faltemos en toda Asturias por tener una buena conexión. A esa situación se llegó un poco por dejadez y porque, desde el punto de vista de la administración, montar esa nueva carretera es costoso. Y todo para la gente que quedamos aquí. Lo que está claro es que no tenemos peso electoral. Ten en cuenta qué significan 150 votos que puede haber en Pesoz. Los hay en cualquier edificio de Oviedo. Les compensa más y es mucho más barato ponerles tres farolas delante del portal y fuera".

"Pero uno de los riesgos de esta situación de despoblamiento es que esto va a ser una auténtica selva y va a venir un día un incendio que va a cruzar de Grandas a Illano y a ver qué hacemos los dos o tres que quedamos aquí resistiendo. Porque de mi edad, de cuarenta, debemos ser dos o tres chavales más. Y el único con hijos soy yo. Lo que digo del incendio: ya pasó algo parecido aquellas Navidades (de 2015) que se encendiera por la zona de Boal y bajó hasta el mar, hasta el puerto de Viavélez, y no hubo manera de pararlo. Atravesó la autovía, atravesó la nacional… Un día de estos de aire loco que el monte está seco, churruscado de las heladas, el fuego arranca en Grandas y lo vuelven a esperar en Navia".

Las inversiones

"Yo creo que sin lugar a dudas en Asturias hoy manda más el Oriente, la zona costera de Villaviciosa a Llanes. Basta ir por allí sólo de pasada. Hay otra vida, hay otras inversiones. Aquí las inversiones llegan mal y en esto también nos afecta el estado de la carretera con Navia.

"La situación actual es un problema. Por ejemplo, en Grandas tienes la fábrica de quesos. De Pesoz hay como tres personas allí trabajando y de Grandas habrá treinta y pico trabajadores. Estas fábricas aguantan ahí un poco por el romanticismo de que los empresarios nacieron en la zona, pero les cuesta más estar ahí que estar en otro sitio. Hasta no hace mucho tenían mucha de leche por la zona, pero ahora ya no tiene la suficiente y la tiene que traer parte de fuera. Con lo cual, cualquier día se marcha"

El turismo

"Y en cuando al desarrollo del turismo en la zona, volvemos al mismo punto: la carretera. Conozco gente que tienen casas rurales en Pesoz y la inmensa mayoría de los clientes que llaman preguntan: ¿a cuanto tenemos la playa? Los que tienen guajucos en edad de dieciocho años, que quieren un poco de vida para que pueden salir solos por ahí, en cuanto les cuentas todo eso de la carretera, ya no te vienen. La gente va por la autovía y la gente quiere desviarse para el monte. Pero media hora. Todo lo que pille de ahí para arriba queda para algún romántico".

"El problema de despoblamiento que tenemos en Pesoz no tiene una solución nada fácil. De momento tienes que colocarte a 40-45 tantos minutos de una autovía. Una vez que estemos ahí, veremos".