Cándido Díaz está jubilado. Fue presidente de El Prial, el centro educativo de Infiesto que comenzó a andar en el curso 1975/76 y se convirtió en la gran referencia regional en la Formación Profesional de la rama de la madera. El Prial, además, impulsó en 1990, junto con otras 22 entidades, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder). Como centro de desarrollo rural, han realizado periódicos estudios sobre el despoblamiento de su entorno, y está impulsando en el Oriente de Asturias el programa de ámbito nacional "Volver al pueblo". Además, desde 2001, El Prial puso en marcha un Centro de Voluntariado y Participación Social, como motor para la promoción del voluntariado y el asociacionismo en la comarca oriental. Aunque está retirado, Díaz sigue colaborando con esta entidad en el desarrollo del concejo piloñés, donde este casín de nacimiento hizo toda su vida laboral docente. Esta es la visión que Cándido Díaz tiene de Piloña, de su evolución a lo largo de las últimas décadas y también, de las causas y efectos del despoblamiento, el gran problema que está diezmando a todo el medio rural asturiano.

1. Nuestras vidas son como los ríos

"Piloña ha tenido más de trescientos núcleos rurales y, ahora mismo, habitados pueden estar un centenar. La parte alta del concejo se fue concentrando primero en la villa y, después, ni siquiera en la villa. En la medida que los servicios y las empresas fueron desapareciendo o alejándose, la gente se iba detrás. Siempre hago la comparación de que esto es como un río que va irremisiblemente hacia el mar y nosotros vamos como el agua, a donde están los servicios y el trabajo. Ha sido un proceso imparable que no se ha vivido solo en Piloña. Recuerdo que en Ponga, hace unos cuantos años, junto con otra gente, luchamos por el mantenimiento de las escuelas rurales en los concejos de montaña para evitar la concentración escolar. Algo que hizo mucho daño. Porque los padres, aunque tengan medio de vida en los pueblos, se iban detrás de los hijos que se marchaban y ya no volvían".

"Piloña es un concejo muy grande, con un poblamiento muy disperso, con pueblos que miran a Colunga, a Villaviciosa, a Caso… Los habitantes de otros concejos pueden tener la vida más cerca, como Cabranes o Nava, que tendrán una treintena de pueblos y están un poco más agrupados. Pero incluso también se percibe en ellos el despoblamiento. Si pasas por ahí lo verás, incluso en Villaviciosa. Si no es verano, no ves gente. En Cangas de Onís, lo mismo. Vas por el verano y está lleno, pero vete un día de invierno. El problema es general, es la pérdida de población en los pueblos de los alrededores de las villas y de la concentración de servicios. Ese es un problema clave. Y eso ha sido un proceso que se ha venido produciendo durante todo el siglo. Ha sido un río que va corriendo hacia el mar y que ya no hay quien lo pare".

"Piloña es un concejo ganadero de montaña con unas características que no ha entrado en el juego de la política agraria que se planteaba. Toda la política agraria ha ido en contra del tipo de producciones que había en Piloña y en Asturias. Donde vivías con seis o siete vacas ahora hay que vivir con 100 o 200. Todo eso hace que la gente joven esté buscando una salida que siempre termina, como mínimo, en la ciudad de al lado. Ahora Piloña ya tiene una serie de pueblos totalmente deshabitados y recuperarlos requiere algo más que fomentar el cultivo de los avellanos o reflotar la ganadería. Habría que traer al lado el trabajo y los servicios. Y resulta que los tienes cada vez más lejos".

2. Los repobladores jubilados

"Lo que sí estamos viendo es que fincas y casas de los pueblos altos están siendo comprados por gente de fuera. De otros sitios de Asturias, de España, incluso extranjeros: ingleses, holandeses, alemanes… Pero que son casi todas personas mayores o son gente jubilada. Está habiendo una transformación extraordinaria del tipo de personas que ahora viene a los pueblos. ¿Y quién puede venir al pueblo? El que está jubilado, tiene dinero y se puede recoger. Por ejemplo, un inglés que viene aquí, que puede disfrutar de nuestra sanidad, que tiene la jubilación… De esos ejemplos, hay muchos. Hay una transformación importantísima en el perfil de los que vienen, y eso es algo que ha potenciado el hecho de que Asturias es un lugar de un clima extraordinario, con inmensidad de aldeas deshabitadas y con unas buenas posibilidades aislarse frente al covid".

3. ¿Y los jóvenes repobladores?

"Sin embargo, en el caso de los nuevos pobladores que quieren venir, gente joven o parejas con hijos, se encuentran con los mismos problemas que nos obligaron a nosotros, que también somos de pueblo, a marchar. Nosotros nos hemos tenido que marchar porque hemos tenido que ir detrás del trabajo y de los servicios. Y esta gente joven que viene se ha encontrado con el mismo problema. Qué guapo este paisaje, sí. Pero aunque tengan la posibilidad de trabajar a través de internet, luego tienen que dedicar medio día a llevar a su hijo con un coche a unos cuantos kilómetros hasta el colegio y luego volver porque, a lo mejor, no los puede traer en autobús".

"En El Prial tenemos un programa que es ‘Volver al pueblo’ (desarrollado en alianza con la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Coceder. Es una plataforma para fijar nueva población a través de un banco de viviendas, tierra y ofertas de trabajo y negocios). Pero vemos que lo que está dificultando este programa es la falta de casas para ofrecer al que quiere volver a los pueblos a trabajar. Primero, se han encarecido. En segundo lugar, muchos de los que tienen la casa prefieren guardarla para ofrecerla nada más que por el verano. Y, en tercer lugar, en la parte alta del concejo en la que carecen de escuelas y servicios mínimos, estas viviendas están siendo compradas por matrimonios mayores, muchos de ellos jubilados y otras personas que se pueden permitir disfrutarlos solo en los fines de semana".

4. Las comunicaciones

"Si se hubiera hecho la Autovía del Cantábrico por el interior, que según mi criterio ha sido la espina dorsal de esta zona oriental, quedaría cerca de los pueblos de montaña y de los pueblos de la costa. Entonces tendría seguramente otro papel diferente al que tiene actualmente. Esta zona de interior ha quedado un poco aislada, como se ve en el movimiento que ahora vemos en los concejos costeros".

"Como dije una vez hace años, antes de que se hiciera la autovía, me parecía una barbaridad el tratar de meter la comunicación por la costa y dejar tan lejos del acceso a la autovía a todos los pueblos de alta y media montaña. Con eso se estaba dejando de lado un montón de concejos para los que iba a ser más difícil acercarse a los servicios. Eso ha sido fundamental y es algo que se percibe perfectamente en la dificultad de mantener la población en los pueblos de esta zona de Piloña. O de Ponga, un caso que también he estudiado".

"Además, en el caso de Piloña, la carretera nacional de Infiesto a Siero es de juzgado de guardia. En los 21 kilómetros que hay desde Pola de Siero a Infiesto, donde hicieron hace poco una mejora, no se les ha ocurrido si quiera hacer un sitio de adelantamiento. Los alcaldes mismos de esta zona debieran tener en cuenta de que éste es el mayor problema de esta carretera, que recorro todos los días prácticamente. Un día se me ocurrió mirar a ver qué sitios tenía y los metros aproximados para adelantar. Hay uno en la zona de El Remedio con unos 700 metros. Antes había más, pero llegó la gasolinera y se terminó el facilitar el adelantamiento. Luego ya te tienes que esperar a Carancos, unos 400 metros. Un poco más acá tienes otros 300 o 400 metros, pero tienes un badén que te impiden ver si viene otro coche. Es peligrosísimo. Resumiendo: ahora mismo, constatable, en 21 kilómetros, no hay más que un kilómetro y pico para poder adelantar. Y te juegas la vida porque se va acumulando la gente que transita por esa carretera y siempre hay alguno que no conoce bien esos peligros y trata de adelantar. Esta carretera requiere de manera urgente, como mínimo, una zona de adelantamiento. Hace tiempo se gastaron el dinero en poner 21 señalizaciones en una curva que hay antes de Ceceda y yo nunca vi allí un accidente. Digo yo que les sobra dinero para poner 21 señales en la misma curva pero no para hacer carriles de adelantamiento. Y luego está el tema de la contradicción de las señales de tráfico. Entras aquí en Infiesto y te obliga a ir 40 km, andas unos pocos metros y aparece la señal de 80, andas un poco y pone 50 km. Si hubieran puesto la limitación a 50 kilómetros al principio nos hubiésemos ahorrado 4 señales".

5. La economía

"Piloña tenía difícil mantener la población, máxime tras la marcha de algunas de sus industrias más importantes, como pudo ser la fábrica de Chupa-chups de Villamayor, que van concentrándose hacia lugares con una comunicación más efectiva. Además, todas las fábricas de muebles que había en Piloña y Parres han desaparecido. Quedan las carpinterías, que son las que nutren con su servicio, toda esta compra de casas en los pueblos que se está produciendo. No sólo las fábricas de aquí han desaparecido, también las de Siero. Todo el sector del mueble desapareció prácticamente. En parte por la globalización y la competencia de Ikea pero, volviendo al caso de Piloña, la comunicación también es un problema. Si alguien quisiera instalar ahora mismo, o defender en la comarca, una fábrica de muebles tendría que acercarla a la autopista".

"Nestlé se mantiene, de momento, en Sevares. Aunque también ves cosas raras. En Sevares prácticamente no se ve movimiento. Yo no digo que la fábrica no le de vida a Sevares, y si le quitas la Nestlé probablemente ocurrirá lo mismo que le ocurrió a Villamayor, pero se ve también un pueblo incomprensiblemente un poco muerto".

"Queda, como actividad, por el verano, el movimiento de las casas de turismo rural. Las casas rurales han sido una buena idea, lo reconozco. De lo contrario, un montón de viviendas se habrían quedado deshabitadas, hubieran caído. Fue una de las pocas ideas interesantes que se movieron en Asturias. Piloña es una potencia oculta en el turismo rural. Es de los concejos que más establecimientos tiene de este tipo".

6. Oasis y desiertos

"No encuentro el adjetivo. Creo que el ambiente del concejo está mortecino y tratando de animarse con pequeñas cosas. Por eso suena Rodrigo Cuevas, porque representa un pequeño oasis. Nosotros desde El Prial apoyamos esta iniciativa de Rodrigo (la restauración mediante un crowdfunding del teatro de La Benéfica, un inmueble de 1926, para abrir un centro cultural y artístico). Pero, en general, la vida social está muy empobrecida, aunque hay que reconocer que el Ayuntamiento de Piloña trata de moverla con actividades significativas".

"A la espera del proyecto del reto demográfico que plantea el gobierno del Principado de Asturias, los que vivimos en él confiamos en que traiga medidas efectivas contra este letargo que sufre el medio rural. Desde el territorio vemos por delante una difícil empresa para darle la vuelta a este proceso. Pero tenemos que darle la vuelta y que nuestro concejo pueda poner puentes sobre este río que nos lleva hacia afuera. Puentes para volver y no para marchar".