En 2011, Villamayor ­–como hoy Salas con la marcha de la fábrica de Danone– sufrió el cierre de la planta de Chupa Chups , el legendario caramelo con palo que nació en esta localidad piloñesa. Con el despido de 120 empleos directos (había otro centenar indirectos) se terminaron más de sesenta años de una actividad industrial que era el corazón económico de una localidad que, una década después, ha perdido casi uno de cada cuatro habitantes. Andrés Rojo del Valle echa la vista atrás y hace balance:

«Marchó mucha gente. En enero 2011, cuando se cerró el Chupa chups, fue un palu para Villamayor. El caramelu marchó, pero el palu sí que nos lu dieron a nosotros. Era de lo que vivíamos. No sólo los que trabajaben allí. Acuérdome que en Villamayor llegó a a haber 15 bares y 5 tiendas. Ahora hay tres bares y una tienda».

«Aquí ahora, por la zona, la Nestlé de Sevares ye la empresa más grande que hay. Pero, claro, estamos en un mundo de globalización, que cualquier día ya sabes tú… Puede pasar como pasó con el Chupa Chups. Era de una familia, un día dio-y por vendelo, vino la multinacional y dijo: ‘A mí tienme más cuenta hacer los caramelos en Barcelona que venir a Villamayor’. ¿Entiendes? Porque tú date cuenta que, por ejemplo, un directivu del Chupa Chups venía en una hora en avión al aeropuerto pero después tardaba hora y media o más en llegar en coche aquí a la fábrica. Date cuenta, 120 persones fijes que éramos cuando cerró. Más luego la gente que venía: camioneros, gente de uno y de otro».

«Si hubiésemos tenido la autovía por el interior no sé si se hubiera evitado la marcha del Chupa Chups. Porque ahora la globalización está llevando empresas de todos lados. Acuérdome de cuando había la polémica de si hacer la Autovía del Cantábrico por el interior o por la costa. Incluso fui a Santander a ver los planos. Al final fue por la costa y, bueno, ya vemos el éxito que tuvo la costa, prácticamente todos los pueblos prosperaron».

«El problema que teníamos entonces por el interior era que no afectase a los pueblos. Temíen que si quitaban la carretera nacional la gente no entrase a los pueblos. Tenían miedo a que quedasen los pueblos vacíos. Pero si la hubieran hecho, con unas entradas buenas, como la que hay en San Roque, hubiera sido muy beneficioso. Con unas entradas buenas y si tú ofrecieras unos servicios para que la gente parase aquí por algo, como ahora con la ‘Senda del Chorrón’, que no hay gente que no la conozca. Mucha gente viene y queda encantada. Sales desde Villamayor y llegas hasta la cascada del Chorrón, donde hay un área recreativa. Son 2 km y 400 metros. Aunque puedes hacerla circular, que son 12 km. Los domingos y los sábados esto ye un paseo constante de gente. Fue un éxito total esta ruta».

«En Villamayor, estamos 35 minutos de Oviedo, pero tendríamos que tener una carretera nacional digna entre Parres y Lieres, con tres carriles donde se pudiera adelantar. En todo este tiempo se tendría que haber arreglado, quitado curvas, etc. Yo creo que se podíen haber hecho mejores. ¿No fue en el 96 cuando empezaron a inaugurase tramos de la autovía? Y desde ésa no se trató de mejorar esta carretera. Por ejemplo, en Villamayor y Sevares yo acuérdome de ver proyectos para hacer una variante. Para sacar los coches del pueblo. Y al final sigue igual. Acuérdome cuando hablaben del parking de Cangas de Onís, no sé cuántos protestaron porque iba fuera del pueblo. ¿Si no fuera ese parking, Cangas de Onís cómo estaría hoy? Igual que vas a Infiesto y están todos los coches aparcados allí. Con el parking que hay arriba en Xudes. Y todo por caminar 5 minutos, ¿qué son 5 minutos? Cuando estás en Oviedo tienes que pagar 2,5 euros por estar una hora aparcáu».

«Necesitamos una mejora en la nacional 634 para que la gente pueda salir bien, con unos carriles decentes. Es un problema que todos ayuntamientos llevan años advirtiendo. Lo tengo medido. Si vas a Oviedo de noche, cuando hay menos tráfico, en 35 minutos estás. Y si vas de día, a hores punta, tardes un cuartu de hora más».

«Los turistas claro que se quejen de la carretera. Ya ves que en Piloña casas rurales hay cantidad. Tengo miedo de que seamos uno de los concejos que más casas rurales tien de Asturias. Pero es como si fuera la zona dormitorio para los turistas. Cómo si la gente viniera a Villamayor a dormir y al día siguiente tirase para los Lagos o para Covadonga. Y eso que tenemos un concejo de los más guapos, Piloña ye preciosu. Pero van para la costa, que estás en 40 minutos. Aquí estás pegado a todo y a lo mejor te sale más baratu alquilar una casa en Piloña que alquilala en Cangas de Onís. Y al final pues, mira, el turista duerme aquí y nada más».

«Nosotros ye que estamos entre el Centro y el Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todo el turismo se lo lleva Covadonga, Cangas de Onís y los Picos de Europa. La gente lo que hace aquí, porque véolo cuando salgo a caminar por la mañana, ye salir de les cases rurales cogen el coche y ya se van».

«En Villamayor de momento hay dos médicos, dos ATS, tenemos farmacia, tenemos la tienda… Pero el problema ye lo que está pasando en todos los sitios, el envejecimiento de la población y la poca natalidad. Eso está galopando por nuestro hábitat rural. Cada vez hay menos gente en los pueblos. Antes la gente, además, colaboraba, había sextaferies y la gente limpiaba la carretera, ahora estamos esperando a que nos lo hagan las entidades. Y cada vez hay menos recursos. Piloña tien 98 pueblos y hay que mantenelos. Uno de los problemas de Piloña ye que ye muy grande y tien muchos pueblos y muy aislados».

«En tou el hábitat rural la gente cada vez ye más mayor, la juventud marchó a buscar trabaju. Después tenemos otro problema para el que quiera venir. Hay muchas cases en ruines, muches herencies y la gente no se haz con elles. Hay gente que viene buscando cases y no aparecen cases. ¿Porque cuánto cuesta reparales? Hoy los sueldos son muy bajos, ¿de dónde saca todo el dinero el chaval que quieran venir a arreglales?».