"Naci en 1961, en pleno baby boom, así que me crié en la Pravia de los años 70. En esa época, el concejo tenía unos 12.000 habitantes. Ahora mismo rondamos los 8.000. O sea, hemos perdido el 35% de la población. Mi infancia coincide con la época de máxima población en Pravia. Así que somos un montón de niños y de niñas, que jugamos, que compartimos, que vamos a los colegios de aquella época. Fui primero al colegio de la Nuestra Señora de las Mercedes, después al San Luis y luego al Instituto. Y de aquel contexto tengo un montón de amigos de Pravia y del entorno próximo".

"En aquellos años había muchísima más población y hoy, sobre todo, se ha perdido en el contexto rural. El concejo tenía una vinculación agroganadera muy grande. Y luego surgió también una relación con entornos próximos, como Avilés, con la creación de Ensidesa. Aquella actividad de los pueblos generaba que el mercado de los jueves estuviera lleno de gente que bajaba con un montón de productos: fabas, chorizos… Y muchos también que venían a comprar aquellos productos locales. Ahora el mercado de los jueves no tiene nada que ver con aquella dinámica".

La vega praviana y el lastre de la propiedad

"Como profesor de Geomática, relacionado con la medición precisa de la propiedad, te puedo decir que con la desaparición progresiva de este contexto agroganadero y de estas actividades tradicionales, hemos pasado a otra dinámica con un problema grande: que la propiedad está muy mal definida en Asturias. Cuando la gente abandona los pueblos y hereda, ya no sabe qué está heredando. Quien conocía esos espacios va desapareciendo y todo está muy mal documentado. Y entonces comienzan las situaciones litigiosas".

"Las vegas de Pravia, de Los Cabos, de Santianes son fantásticas pero su propiedad está mal documentada. Tendrían que haberse medido adecuadamente, haber hecho una concentración parcelaria porque ahora, cuando alguien quiere plantar kiwis o otros nuevos cultivos, se encuentra con que comprar supone un verdadero psicodrama. La administración debería de dar facilidades para poner en valor esas vegas. Pero no sólo los terrenos privados están mal documentados, también el dominio público. Esa situación está perjudicando a todos, pero especialmente a Pravia y al Bajo Nalón porque esos nuevos cultivos tienen mucho potencial y se podía estar sacando mucho más rendimiento si la propiedad estuviese ordenada".

Alternativa al eucalipto

"Y en zonas forestales, lo mismo. Nos encontramos un bosque muy fragmentado, que acabamos plantado de eucalipto. Pues no, señores, el eucalipto no es la solución. Hay más soluciones alternativas que hay que buscar. Pero falta que el monte tenga una dimensión más adecuada y no ésta que tenemos aquí".

"La masa forestal es, fundamentalmente, de eucalipto. Después, pino. Y luego tenemos algo de castaño y, testimonialmente, algunos robles. Un compañero mío, cuando estudiaba en Madrid, hizo su tesis sobre el potencial del cultivo de trufas vinculado a los bosques de robles. Es decir, tengo un bosque pero al mismo tiempo el sustrato produce trufas. Pues eso mismo lo podemos tener aquí con la seta vinculada a contextos madereros, por ejemplo. Yo, que soy muy aficionado a las setas, recuerdo un comunal de Pravia con unos pinares fantásticos. Los vecinos no querían saber nada de las setas, pero en aquella zona del comunal quitaban el barbayo y tenían un yestro de una calidad espectacular. Cuando cortaban, era la época en la que las setas se reproducían también, de manera que indirectamente en aquella zona tenían un setero espectacular de boletos edulis y níscalos. Producían lo que no está escrito, no te lo puedes imaginar. Yo lloré cuando se cortó aquel monte. No solo se cortó, alguien decidió pegarle un cerillazo al sustrato. Ahora es un eucaliptal lleno de barbayo. Pues esa filosofía de vincular el bosque con algunas producciones, que funciona en otros contextos como Soria, podría funcionar aquí".

El acoso de los bardayos

"Durante mucho tiempo, el paisaje que se construyó en toda esta zona es un paisaje de usos múltiples agroganaderos, con distintos tipos de vegetación. Pero lo que tenemos ahora mismo, poco a poco, es un enorme bosque eucalipto con un montón de ramas y de bardayos que acosan las escasas fincas que se aprovechan".

"Dice Eduardo Martínez Pisón, catedrático emérito de Geografía, que el paisaje es donde se vive y sobrevive, ello conlleva utilidad y calidad. No solo los hombres influyen en los paisajes sino los paisajes en los hombres. Y Ortega decía que el paisaje es escenario común de vivos y muertos, un lugar de reunión de miradas sin tiempo".

"Y en este espacio de la desembocadura del Nalón –lo que era el concejo histórico de Pravias hasta 1836, que incluía a Muros de Nalón, Soto del Barco y Cudillero– un lugar con buena accesibilidad desde el centro es un espacio que tiene un potencial muy grande, pero donde yo entiendo que no se está interviniendo bien y se va produciendo una degradación respecto de lo que había".

El ejemplo de Terpla

"Creo que todo el Bajo Nalón tiene un potencial enorme. El espacio geográfico es un espacio fantástico. Y hay que dar facilidades a las empresas para que se instalen.A lo mejor, simplemente habrá que seguir el ejemplo de Terpla (hoy Lipac Packaging, fabricante de envases plásticos, 450 empleos). No hay que inventar nada, hay que hacerlo como hicieron Ricardo Álvarez Pire y Francisco Casielles, dos empresarios locales que en su día se obstinaron en crear la empresa Terpla ahí en la zona del valle de Arango. Ellos decidieron que eran de aquí y que querían hacer aquí su empresa. Tenían ofertas para hacerla en Llanera, en Pola de Siero… Económicamente incluso les hubiera salido más barato hacerla en el centro de Asturias, pero como se sentían muy pravianos les pareció oportuno el valle de Arango porque era otra zona también que se iba despoblando. Entendían que haciendo aquello allí, y dando empleo a la gente de la zona, esto permitiría que la gente permaneciera en el valle. Muchas de las viviendas se han restaurado y remodelado. La gente incluso tiene pequeñas actividades agroganaderas complementarias al trabajo en Terpla. Y ha sido un éxito".

Una fábrica de salmones desaprovechada

"Pero no solamente es que se haya hecho Terpla, que es un ejemplo a nivel nacional. Aprovechando la construcción de la fábrica, haciendo lo que se llama sinergia constructiva, la asociación de pescadores Las Mestas del Narcea promovió la creación de una estación de alevinaje de salmónidos utilizando el espacio y parte de los recursos de Terpla. Esa estación es la más grande de España para usos no industriales. Tiene capacidad para producir 2 millones de salmónidos. Las condiciones del agua son fantásticas y es un ejemplo. Pero está completamente infrautilizada. La propia administración, en este caso concreto, ningunea en buena medida la repoblación. Entiende que el volumen de repoblación tiene que llegar a ciertas cuantías, así que esa estación no acaba de funcionar como debería".

Campesinos y peces

"La pesca fue disminuyendo en los ríos asturianos y entonces parece que la conclusión fue que el problema es el pescador. Y lo que hacen es prohibir pescar, limitar la cuantía, el cupo, el tamaño, etcétera. Pero la problemática no es esa. En Asturias, el 47% de la superficie desemboca en la mar por la cuenca del Nalón-Narcea. Somos la zona de desembocadura y también de penetración desde época antigua. No solamente hay salmólidos, también de esturiones. El último del que se tiene constancia se pescó en los años 60. Entonces, relacionado con la pesca y la abundancia de la pesca, tenemos en Asturias un espacio natural y un contexto agroganadero que interviene en el territorio. Y es en ese contexto de manejos tradicionales cuando en el río se limpia si se acumula la vegetación en la orilla. El río no es un túnel. Se usa la madera de la orilla del río para fines múltiples. Pero no se corta toda la madera. De tal manera que esa intervención tiene limpias las orillas de los ríos y crea un caudal con un 50% de luces y sombras que, desde el punto de vista vital para las truchas, es óptimo. Luego se construyen un montón de molinos de río y de ferrerías, que han desaparecido, y hacen presas de escaso porte donde la relación de rápido, tablas y pozos la pone al 30% y eso optimiza también el crecimiento de las truchas. Además, cuando voy a abonar las tierras, almaceno el cucho al lado de la cuadra y se me llena de lombrices de tierra, que son alimento de las truchas. Es decir, indirectamente, todas las prácticas, el cuchado, la roza, etc, todo ese tipo de prácticas a lo largo de muchos kilómetros de río, y durante muchos siglos, favorecen la cría de las truchas y salmón. La desaparición de esas prácticas es lo que más ha incidido en la situación actual. Y, por supuesto, la construcción de presas y de embalses. Si construimos una presa nos hemos cargado el río. En el Narcea no suben más allá de Calabazos. Y la cuenca del Navia ha sido asesinada completamente con las tres presas que tienen allí".

"Nosotros creemos que ahora mismo, con esa capacidad de dos millones de peces que tiene el centro de alevinaje, deberíamos de hacer una repoblación masiva durante tres o cuatro años. El efecto se nota. El año pasado, de los salmones que capturaron para la repoblación la mitad estaban marcados, procedían a su vez de una repoblación. Las estadísticas son contundentes".

Amazon y las villas

"En estos años, el comercio local en la villa ha perdido vigor, porque estaba muy vinculado a esa trama periférica de habitantes de los pueblos del entorno. Desaparece esa población que baja a consumir a Pravia. Luego, también está la gente que se desplaza fuera a trabajar y, de la que vuelve, para en otros sitios a comprar. Y ahora también tenemos un montón de compra que se hace online. Es decir, es más barato comprar en Amazon o Aliexpress por teléfono que cruzar la calle y comprar en una tienda. Este es un tema problemático y que tiene difícil solución".

Tren inservible

"En Pravia tenemos un ferrocarril de vía que estrecha que está infrautilizado. Es una pena porque es un ferrocarril que, bien utilizado y funcionando, le daría un servicio a Pravia que lo hace perfectamente funcional. Yo te digo: en mi familia somos tres hermanos, los tres vivimos aquí y los tres trabajamos fuera. Decidimos vivir aquí porque tenemos múltiples amigos y una magnífica relación familiar. Ahora vamos en coche a trabajar, pero si pudiéramos ir en tren pues muchas veces iríamos. Y leyendo tranquilamente y de un modo más cómodo".

Un Xiringüelu verde

"El Xiringüelu se ha reconducido. Durante unos años derivó hacia un botellón. Pero desde el 2014, cuando creamos la Cofradía del Xiringüelu y nos juntamos un montón de vecinos para reconducirlo y seguir con las peñas y un contexto más familiar. Pero también entendimos que había una gente joven que era de botellón. Así que desde el 2014 tiene una zona tradicional con peñas, con casetas, y tiene también una zona de botellón"

"El problema es que la fiesta ha cogido mucho renombre y estamos en 50.000 almas aproximadamente las que tenemos ahora. No es posible controlar. ¿Cuántos van a venir este año? Pues no lo sé. Cada año tenemos un lema. El de este año será ‘Ven, que te queremos verde cerca’. Ese ‘ver de cerca’ se escribe junto. Es una reivindicación de lo rural".