Higinio Iglesias López, que acaba de cumplir 60 años, lleva "toda la vida" viviendo en Pravia y es natural de Espinosa (Candamo). Viene de una familia de agricultores y marinos mercantes. Es consejero delegado de Ebroker, una empresa tecnológica nacida en Pravia que se ha convertido en multinacional, con presencia en Latinoamérica y, sobre todo, en Perú. En la villa praviana da empleo a 66 personas. Su producto es una plataforma tecnológica para la gestión de corredurías de seguro. Todo nació en los años noventa, cuando Higinio Iglesias, formado como graduado social en la Universidad de Oviedo, desarrolló "en los tiempos prehistóricos pre-internet", junto a un colaborador y en una buhardilla praviana, un programa informático para gestionar su propia correduría. Ante el éxito de este producto digital se alió con corredores de seguros de toda España en un cooperativa que finalmente se convirtió en la semilla de la compañía tecnológica que hoy encabeza una de las principales plataformas del sector asegurador español. "Más de 700 empresas de correduría de seguros que utilizan nuestro sistema y, además, por las características de ese tipo de sistemas de corredores, también trabajamos con las principales compañías del sector", añade. Su plataforma permite a los corredores de seguros gestionar su propia empresa y "conectar en tiempo real con las principales compañías del mercado para hacer operaciones relativas a obtención de precios comparados, a emisión de contratos de pólizas, a intercambio de información sectorial estandarizada". Una de las claves para que la compañía naciera y se asentara en Pravia fue que la villa participó en un proyecto pionero del Ministerio de Ciencia y Tecnología para llevar la fibra óptica a las pequeñas poblaciones españolas. Y el esto ya lo cuenta Higinio Iglesias:

"Muchas veces nos han preguntado por qué no nos trasladamos a otras ubicaciones en el centro de Asturias o en Madrid. Y la respuesta siempre es la misma: porque no hace falta. Y además estamos muy bien en Pravia, que ofrece una calidad de vida excepcional para todos los que estamos aquí trabajando. Aquí tenemos todo lo que necesitamos en cuanto a equipamientos y entorno de trabajo, mejor que ningún otro sitio. Aunque sí es cierto que viajamos mucho, a Madrid, Barcelona o al extranjero, estamos bien comunicados: tenemos el aeropuerto a 10 minutos".

"Ya no estamos en los tiempos de los polígonos industriales, de las empresas que dependían de los camiones para transportar la materia prima. Estamos en un modelo de economía donde ya aparecen empresas que pertenecen a la sociedad digital, que ocupan a muchas personas con empleo de calidad y que no necesitan estar en un parque tecnológico ni en un polígono industrial. Pueden estar en cualquier sitio de Asturias, siempre y cuando que se reúnan unas condiciones mínimas de infraestructura de telecomunicaciones. Y si tú quieres fijar población en los pueblos, en los sitios pequeños, ¿qué mejor que fijarla implantando empresas que den ocupaciones cualificadas?"

"Los padres tienen una expectativa de que sus hijos se formen bien, pero luego tienen que irse porque aquí no tienen a qué dedicarse. Pues eso puede cambiar ahora. Puede haber empresas como la nuestra que ofrecen ese tipo de posibilidades laborales y de desarrollo profesional para los jóvenes y aquí. Nosotros tenemos contratados muchos de chicos y chicas jóvenes, ingenieros, economistas, sociólogos, que pueden tener una la ocupación de calidad en un pueblo".

"Muchas empresas del sector tecnológico requieren un nivel de creatividad importante. Y eso se desarrolla mejor en entornos donde tu calidad de vida y tu relación con el entorno es más menos estresante. Asturias debería potenciar eso. Para eso es necesario que haya una iniciativa privada. Pero también es necesario, cuando se establecen ayudas públicas a nivel regional, que los coeficientes de puntuación de la inversión en un chigre tienda no sean superiores a los de una empresa tecnológica. Eso es importante. Yo no tengo nada contra los bares tienda, pero como que no es lo más adecuado si quieres desarrollar un tejido empresarial basado en la nueva economía".

"Mi primer interés por la tecnología surgió a finales de los 80, cuando la tecnología no era algo que fuera a enamorar precisamente. No había ni Instagram, ni en Facebook. Eran unos cacharros de fósforo ámbar o verde, que eran muy poco activos. Fue el inicio de una experiencia que fue creciendo con el tiempo y ahora estamos en un momento de cambio de era. Después de la pandemia se ha producido una disrupción muy grande en torno a la tecnología. Estos dos años nos cambiaron la forma de vivir y nos introdujeron en una forma de relacionarnos para la que no estábamos preparados. Había un cierto discurso sobre lo que era la transformación digital. Pero no lo centrábanos bien. Pero desde la pandemia estamos en un proceso de disrupción social que nos ha posicionado este año en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Es una era nueva. Dentro de unos años nos acordaremos de este momento, cuando de repente apareció una cosa que se llamaba la Chat GPT. En los próximos años van a cambiar muchas cosas a una velocidad que es absolutamente impredecible".

"Hay voces que piden una moratoria en el desarrollo de la inteligencia artificial y yo estoy de acuerdo no como un freno a la evolución o a la innovación, pero sí porque nos estamos adentrando en un mundo cuyas consecuencias posiblemente tengamos poco evaluadas. Habría que pensar a qué nos enfrentamos cuando vamos a sustituir una parte de la creatividad de la gente por procesos automáticos basados en esta tecnología. Hay temas de carácter ético, de privacidad... La gente aún no sabe que todo lo que metas en la AI es como dejarlo encima del banco de un parque".

"No me preocupa la evolución tecnológica en sí. No creo que lleguemos, ni a Matrix ni a nada parecido. Pero sí es verdad que la creatividad, la originalidad, los derechos de la propiedad intelectual, esto va a estar muy tocado".