Mónica García Maceda y Diego Alfonso Herrera Argüelles atienden a sus clientes de tres continentes desde la casona de indianos situada a la entrada de Colombres donde están las oficinas de Zebra Desing SD, una compañía especializada en realidad virtual y ventas y marketing digital. Trabajan para las mayores compañías hoteleras del mundo ofreciéndoles servicios digitales avanzados. Sus familias emigraron de Asturias a México. Ellos hicieron el camino inverso y demuestran que, a la hora de hacer empresa, especialmente en el mundo digital, lo que menos importa es el lugar donde estés físicamente. A cambio, dicen, en Ribadedeva tienen toda la calidad de vida del mundo.

Mónica. "Los dos somos de México DF, pero nos conocimos en Madrid. Yo estaba haciendo temas de publicidad y Diego estaba estudiando 3D. En Madrid estaba muy caro emprender y decidimos venirnos para acá. Era una buena oportunidad para ganar calidad de vida. Lo más importante era tener internet y teléfono, y eso ya lo tenía el pueblo. No hacía falta más. Aunque no era el internet que hay ahora; ahora por fin tenemos una conexión muy buena. Mi familia es de Molleda, de aquí al lado. A mí me tiraba mucho el pueblo y a Diego le encantó. Yo nací allá en México. Mis padres se fueron en la posguerra. Se reencontraron en México, los dos eran de Molleda, se conocían del pueblo, pero no eran pareja antes. Mi madre se enteró de que mi padre estaba en el hospital. Lo fue a ver, lo típico que hay alguien del pueblo y lo vas a ver, y ahí ya fue. Yo toda mi vida he veraneado aquí y estaba enamorada de este lugar".

Diego. "Yo solo había venido una vez a Asturias. Mis antepasados son asturianos, pero de hace tres generaciones. Pero yo me siento muy identificado con la gente, con la comida, con la forma de vida... Este pueblo y yo somos cien por ciento compatibles".

Mónica. "Nos vinimos para acá. Nos liamos la manta a la cabeza y nos instalamos en la casa de mis padres. En vez de en un garaje, como comienzan otras empresas tecnológicas, fue en la casa de mis padres".

Diego. "Esto era en el año 2012. Empezamos los dos currando en casa, buscando contactos en internet. Lo primero que hicimos fueron previsualizaciones en 3D para arquitectura. Alguna página web hicimos y escaparates virtuales. Fuimos de los primeros que empezamos a poner pantallas en los escaparates de las inmobiliarias. En Llanes teníamos tres clientes. Y uno en Unquera. Fueron nuestros principales clientes cuando empezamos".

Mónica. "Al principio, cuando decíamos que veníamos a trabajar a Molleda no nos creían. Pensaban que era broma. Como estábamos todo el día trabajando en casa y no nos veían salir de casa no sé qué pensaban que estábamos haciendo. Hoy todo el mundo entiende, debido al covid, lo que es trabajar desde casa, pero en aquel momento...".

Diego. "Fuimos los primeros nómadas digitales, jajaja".

Mónica. "Eso fue hasta que vieron que empezábamos a viajar y dijeron: ah, es verdad, estaban trabajando".

Diego. "En aquellos años inventamos una cosa muy divertida y muy funcional para los hoteles, que ahora es el buque insignia de la compañía. Se llama Virtual Planner. Es un servicio para hoteles y centros de convenciones con el que nuestros clientes pueden mostrar en 3D y a través de internet sus espacios para eventos. Y el usuario que vaya a alquilar estos espacios puede crear sus montajes y ver cómo van a quedar en tiempo real".

Mónica. "Con nuestro servicio puedes saber en un minuto cómo va a quedar ese espacio: con mesas altas, con mesas bajas, o cambiar los manteles... Con los elementos que tú quieras poner".

Diego. "Y después entrar y visualizar todo como si fuera un videojuego".

Mónica. "Eso empezó en disco, después pasó a internet, después pasó a iPad, también se puede ver en el teléfono y desde hace unos años ya en realidad virtual".

Diego. "Y eso se lo hemos vendido a grandes empresas hoteleras. Nuestro primer gran cliente fue la cadena Starwood, que fue adquirida por Marriot (la cadena hotelera más grande del mundo). En México tenemos el grupo Posadas, la cadena de hoteles más importantes de Latinoamérica. NH es nuestro cliente principal en España y en Europa".

Mónica. "Prestamos servicios también a una cadena en los Emiratos Árabes. La primera vez que vendimos a un país de esa región fue a Qatar. Esto nos ha obligado a viajar mucho".

Diego. "Antes de la pandemia estábamos más de medio año viajando constantemente. Hay una parte muy bonita de este proceso que es ir a los hoteles a sacar unas fotografías para poder digitalizar los espacios. Ese proceso decidimos hacerlo nosotros, cosa que nos permitió viajar mucho, conocer muchos lugares del mundo".

Mónica. "Y hacer más contactos, vender más proyectos...".

Diego. "Tenemos un gran cliente en Estados Unidos, que es uno de los centros de convenciones más grandes del mundo, el hotel Venetian de Las Vegas (es el hotel casino y centro de convenciones más grande calificado con Cinco Diamantes en Estados Unidos)".

Mónica. "¿Te acuerdas del señor Adelson, que vino aquí a Madrid para poner un complejo de casinos, Eurovegas? Pues él era el dueño, ahora el Venetian lo compró otra empresa. Es un proyecto inmenso el que hicimos para él. Tuvimos que escanearles todo el centro de convenciones. Los salones son tan inmensos que volábamos drones dentro para poder hacer las fotos. Fuimos cuatro personas a hacer ese proyecto".

Diego. "Durante estos años fuimos creciendo de una manera orgánica. Llegamos a ser 28 personas, pero con el tema de la pandemia hemos tenido que retraernos mucho. Dentro del turismo, la parte específica de negocios y convenciones ha sido la más afectada con la pandemia. Ahora ya empezamos a notar que empieza a funcionar otra vez de nuevo. Pero no nos quedamos parados durante la pandemia. Nos sirvió para ponernos a pensar qué alternativas podíamos desarrollar con nuestro know how. Y sacamos del cajón un pequeño proyecto que habíamos puesto en stand by. Se trata de un sistema de comunicación tipo Zoom pero en 3D. Los que participan pueden interactuar dentro del mundo virtual con avatares y con audio y vídeo".

Mónica. "Y te puedes conectar con el ordenador, con el teléfono o con el visor de realidad virtual. Cada cual puede estar conectado como quiera. Es un metaverso".

Diego. "Cuando nosotros empezamos, la palabra metaverso no existía. Pero eso es lo que estábamos haciendo: crear nuestro propio metaverso. En estos dos años, con mucha I+D, una subvención y mucho tiempo dedicado por nuestros programadores, hemos creado una serie de herramientas que nos permiten crear estas experiencias para el metaverso. Ya la estamos ofreciendo. Tenemos, por ejemplo, un cliente que se llama Cyberhut (casas inteligentes personalizables que se fabrican en Cantabria) y hemos creado una experiencia en realidad virtual para que el posible comprador pueda verla en el metaverso. Y lo más importante de esta plataforma es que tú entras en ese metaverso acompañado por la persona que te está enseñando la casa. Les hicimos avatares personalizados y, cuando escuchas su voz, el avatar mueve la boca para que parezca que te está hablando".

Mónica. "Estamos pensando en aplicaciones para educación, para que puedan dar clases de esa forma".

Diego. "La diferencia de esta plataforma es que no es el chaval con el ordenador. El profesor está dentro con ellos, dando la clase en el mundo virtual. Ese es el metaverso realmente: que haya gente que pueda conectarse desde cualquier dispositivo a un mundo virtual utilizando avatares y compartir la experiencia con los demás. Además de la educación, también tiene otras aplicaciones importante para la industria, para la formación a distancia de empleados en el manejo de determinada maquinaria, o para ofrecer terapia ocupacional a las personas mayores".