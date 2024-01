"Yo me llamo Florentino Álvarez Suárez, nací en Oviedo el 18 de octubre de 1980. La familia, por parte de mi padre, es de La Piñera de Morcín, y por parte de mi madre, de Nijeres, en Riosa. Soy hijo único. Me crie entre Oviedo y La Piñera. En Oviedo vivimos en La Monxina y cuando mi padre se prejubiló de la mina ya tiró para La Piñera, ahí con algo de ganadería. Entonces tenía yo 14 años".

"Estuve en el Fleming en Oviedo. Fuimos el primer curso de la ESO. Luego hice Técnico Superior en Edificación y Obra Civil, fue como una formación intermedia que hicieron entre FP2 y Universidad. Era para ejercer de jefes de obra. Empecé como encargado de obra y luego ya como jefe de obra. Estuve en un par de constructoras, unos cuatro años, entre el 2000 y el 2005. Justo era el boom potente de la construcción y antes del petardazo de 2008. Entre 2005 y 2007 fue cuando me metí en el proyecto del pueblo de Curuxeo. Si no, imagínate, una persona como yo, que no tenía nada, no hubiera podido".

"Porque el piso que mis padres tenían en La Monxina fue lo que me permitió a mí hacer en Curuxeo ‘La aldea soñada’. Les dije a mis padres que si me iban a dejar el piso en herencia que me lo dieran ya, que lo iba a vender y a invertir el dinero en hacer el hotel en Riosa. Como era el momento del boom lo vendí muy bien y con ese dinero compré todas las casas de Curuxeo, que estaba abandonado. También era el momento en que los bancos tenían los grifos abiertos. Porque, imagínate, yo era un fulano de 24 años que iba para allá a decir: voy convertir un pueblo abandonado en un hotel".

–Pero usted no tiene antecedentes empresariales en la familia. ¿De dónde le viene esa iniciativa?

–Si te digo la verdad, tenía una novia en aquel momento cuyos los padres eran empresarios fuertes en Oviedo. Yo creo que eso me sacó la vena de empresario. Creo que ahí me abrieron los ojos. Pero, al final, no sé si sacaron de mí algo que ya llevaba adentro. Porque ya desde pequeño, con 8, 9 años, cuando llegó a Oviedo una de las primeras tiendas de ‘Todo a cien’, con un amigo compraba a cien pesetas figurillas de esas de porcelana, delfines y tonterías de esas, y las revendíamos por las casas en La Monxina a trescientas pesetas. Cogíamos el autobús, con 9 años, íbamos a La Tenderina a comprar las figurinas y luego íbamos por las casas picando. Tal cual. Luego, cuando fui a vivir a La Piñera, tenía conejos y pitos de caleya, que también fui criando, y los vendía.

"El grupo hotelero que estoy formando ahora se llama 1907 porque fue el 19 del 7, el 19 de julio de 2002, la primera vez que vi lo que iba a hacer en Curuxeo. Allí habían vivido mis abuelos, pero había quedado abandonado. Mi madre tiene igual 14 primos, esa casa la habían heredado 15 personas. Y un día llamaron: oye, que entran goteras. Y mi padre me dijo: como controlas de obra sube ahí a verlo. Vino conmigo mi abuelo por parte de padre. Solamente había una casa medio habilitada, de un paisano que tenía vacas y la aprovechaba un poco para tomar el café de la que subía. Todas las demás estaban abandonadas".

La semilla de un grupo

"Pues ahí compré al paisano ese como cinco o seis casas que él tenía. Luego había otro que tenía tres y luego otros dos que tenían fincas con cuadras también. Más la nuestra, que era casa y cuadra. Al final abrimos con diez habitaciones, diez casas. Ahora mismo hay 30 habitaciones repartidas en 14 casas, y luego hay dos edificios grandes. Trabajan unas catorce personas. Varía un poco entre verano e invierno, pero es verdad que como casi todos los fines de semana tenemos lleno. Ahora, en todo el grupo, pasamos de cien empleados. Tenemos, además de ‘La aldea soñada’, ‘El palacete soñado’, en Morcín. Apartamentos turísticos, que son tendencia ahora, tenemos en el centro de Oviedo, Gijón y Avilés. Y cogimos el hotel Villa de Gijón, casi 50 habitaciones, un 4 estrellas".

Una joya olvidada

"¿Cuánto cambio Riosa? Me gustaría decirte que evolucionamos, pero yo creo que hay involución. Veo que vamos un poco para atrás en los pueblos y que necesitamos, de alguna manera, empujar. Se acabó la minería, ganadería cada vez hay menos. Como opción yo veo el turismo, pero habrá que buscar otras alternativas para atraer a gente al concejo. Y mira que estamos al lado de Oviedo. Creo que en El Angliru tenemos ahí un diamante en bruto y que no supimos explotar. ¿Tú subes al Angliru y qué hay? No hay ni un bar para tomar algo. Al final la gente lo coge de paso, sube y baja. Antes estaba Casa Chus, que ibas y comías, ¿pero ahora? Esa gente que atraes viene, sube en el coche, da una vueltina, para por ahí, voltea, y acaba en Oviedo tomando algo. No hay sitios donde tú aproveches la gente que va al concejo".

"Pena me da mucha pena por el Angliru, que es una opción que podías haber explotado. Y está todavía ahí, pero es verdad que no hay ninguna actividad –por ejemplo de turismo activo– en torno a eso. Debería de haber más oferta vinculada al Angliru. En su día hubo una empresa de buguis a la que, al final, no le dieron licencia alguna. Los empresarios, a veces, parecemos como el diablo, ¿sabes?, como los malos de la película, cuando al final somos los buenos, los que damos el trabajo, los que pagamos los impuestos…".

"Al hotel que tenemos en Curuxeo vienen más o menos unas 10.000 personas al año. Pues si cada una dejase 20 euros a aparte de estar en el hotel… Se trata de copiar a la gente que lo está haciendo bien en turismo. Pero en el concejo, que yo sepa, esa gente que viene a alojarse no tiene nada que hacer. Al final, en el alojamiento mío es verdad que tratamos de buscar algo distinto y que no dependemos, como otras casas de aldea, de lo que haya alrededor. Hay mucha gente que viaja o va a casas de aldea pensando en hacer algo al día siguiente. Lo mío es más de descanso. La gente viene al hotel a descansar. Come bien allí: tiene unos cachopos, unos cachopines al cabrales, fabada... Descansar y comer".

Gentrificación

–Y usted que tiene apartamentos en el centro de las tres principales ciudades de Asturias, cómo ve ese proceso de ‘turistización’ que en algunos cascos históricos ya está generando problemas con los residentes habituales.

–Aquí pasó el carro delante de los bueyes. Hay que legislarlo todo como Dios manda, ni más ni menos. Buscar dónde lo tienen bien regulado y copiarlo. Ni en Barcelona, que se prohíbe todo; ni en Madrid, que se permite. Y que todo el mundo (que tenga viviendas para turistas) las declare y que todo el mundo pague sus impuestos. Y ya verás cómo pagando sus impuestos y declarando todos estos pisos al final quedan en el 10% de los que hay. Si pagases todos los impuestos que pagamos nosotros, solamente con eso, ya el número esos pisos bajaría.

"En turismo, en Asturias, tenemos que trabajar en calidad. Y creo que se está mejorando y trabajando en ello. Es lo que pide la gente ahora mismo. Yo mejoraría los servicios al turista. De todo lo relativo a comer, estamos muy bien. Pero falta otra oferta turística. Yo tengo toda confianza en el mundo de que, con el AVE, bajando esa frontera de las tres horas de viaje, y con que haya una buena oferta de servicios de tren, que no haya un AVE a la semana, iremos ganando visitantes. El clima corre a nuestro favor. En Madrid ahora tienen menos 5 grados, pero dentro de nada estarán a 40 grados. Y a nosotros, si nos empiezan a venir veraninos buenos como los últimos que están viniendo, la gente no está en ningún sitio como aquí. En el Norte, quedamos nosotros y Galicia, porque ya si tiras hacia Cantabria y el País Vasco, ya incluso en verano hace demasiado calor también. Si sabemos gestionarlo bien, creo vamos a poder hacer cosas, traer a mucha gente y manejar dinero".

–Última pregunta. ¿Cuánto le ayudó que Belén Esteban difundiera que estaba alojada en su hotel de Riosa?

–Lo que más. Salimos en todos los sitios. Vino dos veranos seguidos y eligió la misma habitación. El primer año había cinco periodistas fuera haciendo noche y esperándola. En aquella época yo cogía el teléfono en el hotel y la gente empezó a llamar para pedir la misma habitación que Belén Esteban. Luego dicen que si la gente no ve "Sálvame".