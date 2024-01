"Yo nací en Felguera de Riosa, tengo 64 años. Hice el Bachiller y metime a Maestría Industrial. Pero después nunca me gustó la Maestría Industrial. A mí gustome desde guaje la madera. Empecé a los 18 años a trabajar en un taller. Luego, cuando vine de la mili, con 22 años, tuve siete años en un taller en Soto Ribera, que nos dedicábamos a trabajar, más que en otra cosa, en instalaciones comerciales. ¿Conoces un bar de Oviedo que se llama El Tizón? Esi hice yo la carpintería".

"Ya te digo, hasta los 27 años en esa empresa. Y tando trabajando ahí, tocome un día ir a trabajar a un xalé a Piloña y el dueñu del xalé díjome que iben a abrir una mina, que se iben a meter en el sector del carbón y que necesitaben una persona pa prepara-yos la madera. Abrieron una mina en Mieres, un pozo plano, y tuve tres años en esa mina. A los tres años cerró. Ya vino entonces la crisis entera del carbón. Entonces hice una nave en Riosa y, con 31 años, púseme de autónomo ya de carpintería hasta los 42 años".

"A los 42 años viénenme los sindicatos con que por haber trabajao en esi chamizu de Mieres tenía derecho a que me recolocaren en Hunosa. Fui pa Hunosa con 42 años, y trabajé hasta los 47, que me prejubilaron en el Monsacro. En el Monsacro marché muy bien, porque la gente era de trabajar, lo que ye el mineru, pero gente curioso no tenían. Entonces yo un día trabajaba dentro de la mina con los barrenistas, pero después decíenme que si había que encofrar unos muros, que si había que hacer puertes, al otru día que si había que segar los jardines de les oficines… Yo taba en... intendencia. Prejubileme en Hunosa hacia el 2008. Fui de los últimos en entrar en Hunosa. Sí, fui el últimu que cogió el tren".

"Después, ya te digo, lo que ye por aquí, a los praos. Dejome mi padre unos cuantos. Pero yo, lo que son les vaques, el ganao y eso, nunca lo pude ver. Y entonces tuve la ocurrencia de plantalo de manzanos, que me dio más trabajo porque hay que mantenelos. Tenía 800 manzanos. Aquí en Riosa, al ser una zona muy húmeda, orientada al norte, la mazana ye de una calidá impresonante. Hay muy pocu sol en Riosa y en otros sitios la mazana maurez, queda maúra a mediaos de octubre, y, sin embargo, aquí llega diciembre y tovía no maureció".

"Aquí en Riosa, los nativos, como digo yo, no quieren trabajar nada en el campo. La gente ahora quiere el horario de oficina, salir los viernes a mediodía y nada más. Yo ahora toi vendiendo pumaraes. Tengo obligaciones familiares. Tengo a mi padre con 94 años. Hablo con él cuatro veces al día. Pero él, teniendo un poco vino y una bola picadillo, ye feliz. Ta como un cañón. Ahora ya vendí dos pumaraes. Una a uno de Melilla y otra finca a uno de Toledo".

"Aquí en Riosa, con esto del AVE y que va a venir la gente y uno y otro, existe una fiebre de comprar terreno por aquí, pero una fiebre bestial. En este pueblín en que vivo yo hay alemanes ya viviendo, madrileños, norteamericanos... Una casa compráronla unos norteamericanos sin venir a vela. Ya tán aquí. Y los alemanes tán aquí felices".

"Los de fuera, son los de fuera. Aquí, iniciativa ninguna. Mira, tengo yo la nave del taller de carpintería con tola maquinaria y no me preguntó nadie pa alquilar la nave ni nada. Y eso que hay trabajo de carpintería lo que quieras. Pa vivir una familia. Pero no, ni hay oficios ni hay nada. La gente joven, oficios nada. La gente, lo que te dije antes, quier una oficina pa ocho hores, salir el viernes y hasta el lunes olvidase del todo".

"Esto del tema de la mazana, mucha gente podía hacelo como lo hice yo, porque el terreno ahora ta tirao de precio. Por el precio de un coche un poco curiosu, 35.000-40.000 euros, compres la de dios de terreno. Pero la gente no quiere complicase la vida ni invertir ni nada. Si ye una buena plantación bien cuidada, claro que ye rentable. Ye rentable todo".

"La gente de fuera sí encuentra trabajo aquí. La mitad de los vieyos de Riosa tan cuidaos por gente de fuera. Gente joven que ta cuidando viejos y hacen la limpieza. Esto solo lo puede salvar la emigración, que venga gente. Yo veo a los compañeros del mi guaje, que tienen 32 años, ficiéronse unos estudios, tienen todos carreres y trabajen fuera, por bancos y empreses grandes, pero aquí no hay mano de obra. Por aquí no hay nada. Y ye una pena porque yo toi enamoráu de Riosa. Yo toi enamoráu de esto. No me lleva de aquí ni Dios".

"Gústame mucho también la huerta. Yo tengo dos. Y resulta que ahora, con el cambiu climáticu, nótase muchísimo en los tomates y los pimientos. Todo esto de que la humedad lo jodía, todo desapareció. Yo planto todo manual y de ahí comemos mi suegra, la muyer, mi padre, yo y el guaje… Somos cinco cases y tengo verdura pa les cinco cases. Y tienes una calidá de alimentos impresionante. Pero la gente no quiere. Huertes en esti pueblu de Felguera donde vivo yo quedarán tres o cuatro. Y antes era todo huertes".

"Eso yo no lo conocí, que hay cuarenta y tantos años de eso, pero esti pozu de Riosa, el Monsacro, tenía 2.500 obreros entre Morcín y Riosa. Y después la gente tovía peleaba con la ganadería. Pero después desapareció todo eso. Y mucha gente marchó. La gente hoy trabaja por esos polígonos del centro, por Silvota y así, y tán comprando pisos cerca de los polígonos. Y aquí queden cuatro vieyos".

"Siempre tuve una afición, que son les máquines antigües agrícolas, y los molinos. Dedícome a hacer reproducciones a tamaño real. Tengo 25-30 máquines ya heches en taller. Téngoles toes almacenaes allí. No queda un museo en Asturias que no conozca yo. ¿Conoces el de Grandas de Salime? Ahí solo falta que me den una cama, ya me conocen. Que si molinos de escanda, que si una máquina de afilar... Ahora toi con dos máquines que nunca les vi en ningún museo. Una yera un gatu de madera que lu usaben primero pa levantar los carros pa engrasar y pa cambiar les ruedes. Y luego estoy con otra máquina que encontraron en una casa vieja que nun sabíen pa qué yera. Y tuve que da-y vueltes y vueltes hasta que lo descubrí: una máquina pa amarrar los chorizos y la morcilla. Pa sujetalos con un pedal y poder amarrar los chorizos y la morcilla. Ya te digo: tengo secaderos de avellanes… La de dios de máquines antigües".

"La cabria de la que te hablé vila en un reportaje de Asturias de la Sonia Fidalgo. Visitó un pueblu que teníen un pocu museo, en Gijón, Santurio. Yo quedeme con la copla del pueblu. Y un día fui. Y, oye, el paisano que llevaba el centro social más majo que dios y enseñómela. Esa ya la hice el añu pasáu y quédame ahora envejecela".

–Veo que no se aburre.

–Yo soy una persona muy inquieta, yo paráu nun pueo tar. Yo, si tengo un ratu libre, voy al río a pescar, gústame el fútbol... A mí gústame todo en esta vida. Gústame leer. A leer dedíco-y una hora todos los días. Voy temprano pa la cama, a las diez y media, y hasta las once y media. Gústame mucho la novela histórica.

–¿Y cuando se prejubiló no se planteó marchar de Riosa?

–Qué va, yo salir fuera de casa vuélveme locu. La muyer quier llevame de vacaciones con el Imserso. Dígo-y yo: "Tú llévame pa onde quieras, pero un fin de semana. Marchamos de viernes y venimos de domingo". Yo más de una semana fuera de Riosa no estoy. Yo toi enamoráu de esto. No voy a comer en ningún sitiu como aquí, no voy a tener la temperatura en ningún sitiu como la tengo aquí. Tengo lo mejor que se puede tener y ye en Asturias. Y, además, ahora Asturias ta de moda.

"Yo creo que el AVE va a notase la de dios. El otru día en Gascona, era imposible. Ya me dijo un amigu, que tien un negocio allí, que lo notaron la de dios. Vienen, aquí comen de puta madre y lo mejor ye que el tiempo cambió. Primero llegaba el verano y no teníemos sol, pero ahora tenemos sol".

–¿Para qué sirvieron las prejubilaciones de la minería?

–Hay gente que dedicose a los bares y uno y otro, pero hay gente de otra manera sanísimo: dedíquense a hacer deporte. Lo único que te digo yo de la prejubilación fue que la gente viose que tenía un buen sueldu pa vivir y que no necesitaba arriesgar nada ni invertir ni metese a especular. Entonces dedicáronse exclusivamente a vivir. Esi ye el mayor problema que veo yo en la prejubilación. Y después la gente que compró no invirtió en Riosa. La gente tenía dinero y una buena prejubilación que te garantizaba durante trece años a lo mejor 3.500 euros al mes y compraron pisos pero fuera, en Gijón y en Oviedo. Si esi dinero de les prejubilaciones hubiera quedao en Riosa, esto sería completamente diferente. Les perres marcharon fuera".