"Cuando mi padre estaba en la mina, en Figaredo, lo oía hablar del topógrafo que entraba en la mina a medir, a marcar. Y a mí eso me gustaba. En tercero de BUP tenía clarísimo que quería ser topógrafa. Estudié en la Universidad de Las Palmas, aquí todavía no había".

"Al acabar me contrataron en León, en una empresa que se dedicaba al movimiento de tierras. Estuve hasta 2006. Diez años maravillosos. Luego estuve en Ferrovial, en Dragados, en varias constructoras… Hice el Puente del Tercer Milenio de la Expo de Zaragoza y distintos tramos de autopista y autovías. En muchos sitios menos en Asturias. Hice por España y en Portugal, donde estuve cinco años. En 2010, con la crisis, estaba haciendo los túneles del AVE en el País Vasco y ahí ya empezaron a cerrar obras. No había presupuesto para acabar".

"En 2010 fue dejar la obra y volver para casa, a Riosa. Empecé a buscar en qué trabajar. Me daba igual. Me apunté a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento y trabajé de ayuda a domicilio. Hice cursos para formarme en eso. Después empecé a darle vueltas a montar una empresa. En Valnalón vi un curso de creación de empresas. Me apunté y de ahí salió el proyecto de las gallinas ecológicas. Hice el curso y tenía todo el plan de viabilidad, pero no encontré finca. Quedó parado unos años. Luego, cuando empezaron a salir las subvenciones del Leader, lo retomé. Después de muchas vueltas, mucho papeleo y mucho tiempo arrancó la granja, que está en el límite entre Riosa y Morcín. Cuando la gente me pregunta cómo se me ocurrió meterme en las gallinas, yo les digo que millonaria no me voy a hacer vendiendo huevos. Eso lo tengo claro. Pero estoy haciendo algo que me gusta. Me da mucho trabajo, pero lo disfruto. Y es una satisfacción que alguien te diga que come huevos de los míos".

"Cuando trabajas en ecológico, hay una normativa bastante estricta. Las gallinas están en una nave sueltas. Tienen que tener parques, que se les llama, para que de día ellas salgan. Tienen libertad. Las mías, hacia las 10.30 o 11 horas, se les abre la trampilla para que salgan y entren con libertad. Por la tarde se vuelve a cerrar. Ellas lo andan todo, son muy cotillas".

"Mi lote es de 574 gallinas. Ahora mismo tengo unas 550. La gallina que tengo es la Lohmann Brown, la pita roxa de toda la vida. Se adaptan al medio mucho más fácil y es una gallina que tiene una producción bastante amplia. La gente me decía que por qué no tenía la pita pinta. Está muy bien, es asturiana, pero no tiene una producción en ecológico como esta, que es la raza que más tiene".

"Ahora les puse una trampilla automática con reloj y la tienen controlada. Cinco minutos antes de que se baje la trampilla, cuando ven que está bajando la luz del día, ya están todas dentro. Ye hora de dormir, vamos para la cama. ¿No se dice eso de ‘acostarse con les gallines’ cuando vamos pronto pa la cama? Aunque también te digo que entre elles la gallina es un poco puñetera, es bastante mala con la débil. Ellas saben si una del lote no pone. Y esa cobra fijo".

"Es importante que el pienso que coman sea bueno. Yo trabajo en ecológico y el pienso es certificado ecológico. Trabajo con Campoastur y estoy encantada, soy socia. Vendo también en el supermercado que la cooperativa tiene en Otur y en el de Oviedo empecé ahora. También vendo en tiendas ecológicas y en tienda convencional pequeña, de barrio, en Oviedo, Gijón y Avilés. Y soy socia del mercado artesano y ecológico de Gijón".

"Se vende muy bien y la gente lo aprecia mucho y eso que el huevo ecológico tiene un precio alto comparado con el convencional. La docena del convencional, que ahora subió también, debe estar rondando los dos euros la docena, o por ahí. Media docena de huevos ecológicos son 2,50-2,60 euros en la tienda. Pero la gente los prueba y gustan. Y vienen a por más. También vendo a restaurantes. Los restaurantes están tirando también por trabajar mucho con producto ecológico y eso se nota".

"Ahora recojo unos 520-525 huevos diarios. Por ejemplo, hoy fui a hacer el reparto por la mañana y cuando volví a la una fui para la granja, les eché de comer, recogí los huevos del día, los clasifiqué y, bueno, más o menos a las tres estaba en casa. Reparto lunes, miércoles y viernes, y la mañana que no reparto la dedico a limpiar, a estar con ellas. Si tienen agua, comida y un sitio donde estar, no son un animal que se te escape. A veces pienso que si va alguien y les echa de comer les da igual quien sea, pero cuando entro en la nave o en el prau y empiezo a llamarlas, nada más que me oyen van detrás de mí, aunque haya otra persona".

"Se vende toda la producción sin problemas. De hecho, mi idea es ampliar otro lote más como el que tengo. Hay demanda. Hay mucha gente que me dice: si no puedo comer más huevos no los como, pero los pocos que coma quiero que sean buenos. Date cuenta de que comemos todos los días y comer un producto bueno y de cercanía es importante. ¿Por qué tenemos que comer una lechuga de Valencia, por decir un sitio, que no tengo nada en contra de Valencia, si la podemos cultivar aquí? Y quien dice una lechuga pues los kiwis, que aquí se dan. Comprar productos de aquí es darle sentido al trabajo de una persona que vive al lado tuyo. Tenemos que cuidar un poco lo nuestro, que lo tenemos aquí. Encontrar trabajo ahora está complicado y, sin embargo, dejamos terrenos abandonados o los plantamos de eucaliptos. Ahora mismo es por donde hay que ir, por la agricultura y ganadería en ecológico, y aprovechar lo que tenemos".

"Yo seguiré siendo topógrafa toda la vida, de hecho sigo haciendo alguna cosa y soy secretaria tesorera del Colegio de Topógrafos, pero ahora mismo no volvería a estar fuera en una obra como estuve en los primeros años. Les pites me dan otra satisfacción que igual trabajando en una empresa no la tendría. Estás más sujeta, porque les pites comen todos los días y ponen huevos todos los días. Pero tengo la libertad de que estoy trabajando para mí y estoy a gusto. Hago lo que me gusta. Yo animo a la gente a que busque, a que no tenga miedo a plantearse emprender, en lo que sea. Inténtalo. Si no funciona, bueno, pues ya está. Pero que tiren por la idea que tengan. Tenemos que tirar por lo nuestro, no podemos decir: me voy y que los que vengan de atrás que se arreglen. Tenemos que sacar el municipio adelante y lo tenemos que sacar nosotros. No podemos esperar a que venga nadie ni de Madrid, ni de ningún Ministerio a sacarnos el municipio adelante".