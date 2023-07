"Soy brasileña de São Paulo y llegué a Salas de peregrina por el Camino Primitivo. Vine a España en 2015 a hacer el Camino Francés. Y en medio del Camino, acabé encontrando al amor de mi vida, que luego fue mi marido y que ahora ha fallecido. Después de casarnos, entre idas y venidas, y muchas cosas que pasaron, al final hicimos juntos el Camino Primitivo en 2016".

"Al hacer el Camino Primitivo buscábamos un sitio para establecernos. Y Asturias me enamoró. Cuando pasamos por Salas me gustó muchísimo. Me pareció un pueblo muy bonito, súper especial. Y que, además, en su momento necesitaba de albergues. Ahora hay cinco o seis, pero entonces tenía su sentido montar algo. En junio hará cuatro años que lo inauguramos".

"Antes de conocer a Xavi, yo había trabajado en un bufete de abogados muy conocido en América del Sur. Y, después, como abogada de grandes empresas. Era directiva del área jurídica de grandes empresas, tenía como 25 personas trabajando a mi cargo. Luego cambié totalmente de estilo de vida. La empresa en la que trabajaba, que era grandísima, la había comprado un fondo de inversión. Y sabíamos que los 12 principales directivos saldríamos una vez que ellos entrasen. Yo fui la primera en salir, pero tuve más o menos seis meses para pensar lo que haría. Me podía me meter en otra igual y seguir en esa locura. Pero me dije: ‘¿Sabes? Igual me quiero escuchar un poquito a mí misma’. Entonces hice una lista de deseos y una de las cosas que apunté fue que quería hacer el Camino de Santiago. Entonces estaba soltera, quería salir por ahí y hacer un viaje que no fuera muy caro y con el que pudiera enfrentar mis mayores miedos. Porque ser mujer soltera en Brasil es un poco complicado. ‘Pues, mira, me voy a escapar a hacer una aventura y hago algo por mí misma’, me dije. Podía hacer, por primera vez, una movida un poco menos estresante".

"Total, que después de conocernos Xavi y yo, que él se dedicaba a la hostelería, hicimos el Camino Primitivo con la intención de encontrar algo para edificar o para rehabilitar. Y encontré en Salas una finca de 5.300 metros cuadrados. Vacía. Con vacas. No había nada. Estaba dentro del pueblo pero tampoco dentro del casco histórico. Suficientemente cerca para ir al supermercado y a la farmacia, pero al mismo tiempo un poquitín apartada para disfrutar del silencio del entorno natural. Y luego era una finca grande. Ahora tengo frutales, tengo huerto para el restaurante. Por eso se llama Casa Sueño, porque era como un sueño, una posibilidad".

"Tengo una niña de cinco años que se llama Sofi. Que fue parte de todo ese proceso de cambio de vida. Me encanta ver ahora la forma en que ella está creciendo y cómo está feliz y es autónoma, independiente. Con cinco años lo hace todo. Mucha gente de la ciudad viene aquí y dice: madre mía, ¡pero cómo está niña! Se nota lo que es crecer en un pueblo pequeño. En Brasil hubiera tenido que tener una vida más vigilada, en un entorno más controlado. No le hubiera podido dar tantas alas. Y aquí tiene las alas que la vida le quiere dar. Me encanta ver crecer alguien así".

"Cuando Xavi falleció, la niña tenía tres años y medio. Pero todo lo que hay aquí en Casa Sueño es Xavi. Esto fue un trabajo construido entre dos. Un día, los más íntimos me preguntaron si volvería a hacer todo lo que hice. Mira que no fue un camino fácil, muchas cosas, muchos palos, la muerte de mi marido, emprender, dejar muchos amigos en Brasil… Fue duro, una evolución personal grandísima. Pero lo haría todo de nuevo. Todo igual".

"A Xavi lo echo muchísimo en falta pero me quedo con lo mejor de él, que es nuestra hija. Él está aquí, en todo alrededor, lo siento presente en todo. No lo puedo tener a él, pero con todo esto tengo suficiente".

"La muerte es la forma en que tú la interpretas. Si quieres sufrir y creer que es un punto final, lo sufrirás. Pero si quieres entender que la gente que has conocido, que los que se fueron en el camino se quedan contigo en alma, o en energía, o lo que sea, pues lo llevarás de una forma que es posible vivir"

"Cuando pasé por aquí en 2016 se acababa de declarar el Camino Primitivo como Patrimonio de la Humanidad. Aún notabas que la gente apenas tenía idea de lo que suponía el Camino. Cuando yo lo hice me fue muy difícil encontrar albergues. Ahora la cantidad de albergues que abrieron después de nosotros es tremenda. Poco a poco, se van dando cuenta de que el peregrino es el mantiene vivo todos estos pueblos del interior. A partir de abril ya se mueve bien el Camino y se nota muchísimo la diferencia de vida en los pueblos. Si no fuera por los peregrinos esto estaría mucho más apagado. La gente, poco a poco, se va a dar cuenta de lo que está moviendo la economía. En el Camino Francés los pueblos pequeños viven de eso. Allí lo saben y lo explotan, pero aquí todavía no".

"Muchos peregrinos que fueron por el Camino Francés lo encuentran todo muy lleno, muy masificado, y están tomando la iniciativa de tomar otros caminos. Y el Primitivo está ya muy asentado. Y, si no es el primero este año, es el segundo de la lista. Tuvimos un mayo muy bueno. Yo no recuerdo un mayo tan bueno como éste. Este camino tiene un entorno natural muy bonito que atrae no sólo a peregrinos de España, atrae mucho a gente de los países nórdicos, de Austria, de Alemania... Gente que está un poco más acostumbrada a vivir entre naturaleza. Y no sólo a peregrinos caminando. También a quien viene en bici. Y en moto. Tengo muchos clientes que salen desde Francia, desde Inglaterra con sus motos".

"Hay que explotar más el Camino, pero de una forma equilibrada. Los negocios a lo largo del Camino han mejorado mucho, pero una de las cosas que creo que falta es que la gente hable más inglés. Eso lo hecho muchísimo en falta. Hay que hablar inglés para luego dar un mínimo de servicio, que el cliente pueda comunicarse, pedir un plato tener las cartas de los menús en inglés. Eso es un detalle que se agradece".