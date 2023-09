"Mi familia es toda minera, toda. Menos los más jóvenes, que tienen estudios universitarios y fueron saliendo de la mina, todos mineros: abuelos, tíos, mi padre, todos. Y todos somos de San Martín menos mi abuela materna, que era de Bimenes".

"Siempre viví aquí, nunca pensé en marchar. Me gustaba y me sigue gustando vivir aquí. Me parece un sitio bueno. Es un lugar seguro, muy bien comunicado, tenemos buenos servicios educativos y culturales. Y una meteorología muy benigna. Creo que se vive muy bien en estas Cuencas. Y ya te digo que las actividades culturales que tenemos superan con mucho lo que hay en otros sitios. Cuando mi hijo vivió en Alicante fue cuando comprobé que vivimos en una zona culturalmente riquísima".

"Recuerdo perfectamente, porque me tocó, vivir rodeada de minas, de mineros, de escombreres, de ver pasar el tren cargáu de carbón que iba hasta el lavaderu y pasaba por el centro de El Entrego. Vivíamos muy cerca del tren y cuando pasaba, vibraba toda la casa. Los visillos los quitabas una vez al mes y estaban con un dedo de polvo negro. No podías poner ropa clarina porque caían povisas de carbón. ¿Leíste lo que cuenta Aitana Castaño en su libro «Los niños de humo»? Pues eso. Porque vivíamos rodeados de escombreras, de humo, y el río bajaba absolutamente negro. De ver incluso mineros en la calle, porque los mineros trabajaban aquí en el Pozo Entrego y a veces a lo mejor salían por la mina de Sorriego, o de otras minas que había por ahí, y tenían que cruzar El Entrego. Los veías en traje de faena, sucios,con carbón".

"Eso era el día a día. A partir de los años 90 empezó a bajar el río limpio, dejó de haber escombreras, la fisonomía del pueblo empezó a cambiar completamente. Imagínate, la biblioteca donde yo ahora trabajo era el Pozo Entrego, que se reconvirtió en Casa de Cultura. Empezó a estar todo mucho más limpio, mucho más amable, mucho mejor para la vida. Pero entonces ya las perspectivas de trabajo eran muy malas. Había muchísimo paro y la gente no veía futuro. Luego llegaron las prejubilaciones y los fondos mineros y creo que ahí hubo una ilusión. Nos vendieron aquello de que íbamos a cambiar el carbón por el ratón; aquello famoso. Ahí vimos que podía haber una salida y era estupendo. Pero resultó un fiasco, un fracaso total y volvimos como a caer un poco en ese pesimismo cuando la gente joven empezó a marchar. Había muchísimo universitario, porque aquí la gente siempre fue mucho a la universidad, y era una época en la que se iban todos. Creo que el tono vital hoy ye de desilusión, porque la mayoría de la gente tiene a los hijos fuera. Las Cuencas, y San Martín en concreto, perdieron muchísima población, están muy envejecidas y los colegios cada vez tienen menos alumnos, hay muy pocos niños. Y, claro, eso no es bueno".

"Pero ahora, y eso es algo que es muy reciente, se ve que hay gente que vuelve. Gente de aquí que vuelve y también personas de fuera, del extranjero y de España, de Cataluña, de Madrid. Los españoles, sobre todo, después de la pandemia".

"Yo me los encuentro en la biblioteca, cuando vienen a hacerse socios. Les preguntas que cómo es que vienen aquí y te contestan que es porque la vivienda es muy accesible en el precio. Cambió el paradigma laboral, teletrabajan desde casa y aquí las comunicaciones son buenas, los servicios educativos y culturales también están muy bien y vivimos en un sitio muy seguro. Y, lo que te decía, la meteorología es muy benigna también. Entonces creo que es un buen sitio para vivir y para ver crecer a los niños".

"Los que vienen a vivir aquí desde otros sitios de España no ven lo que nosotros vivimos (el declive minero). No les pesa lo que vivimos. Nosotros venimos de aquello y llevamos ya varias desilusiones: primero el cierre de las minas y después el fracaso de los fondos dineros. Pero quizá la revolución digital y el mundo 4.0 nos vaya a dar una oportunidad ahora que las formas de trabajo cambian. Ya no va a haber una gran siderurgia ni minería, pero para quien quiera teletrabajar está bien la situación geográfica y los servicios que tenemos. Si sabemos aprovecharlo, éste es un sitio muy bueno para residir. La gente de fuera probablemente lo esté viendo. Por eso está viniendo".

"Cuando vienen de fuera, ellos ven montaña, ven verde y como son gente acostumbrada a vivir en ciudades donde todo está lejos, ellos ven que aquí tenemos la playa a media hora, una estación de esquí a lo mismo, las mejores rutas de montaña al alcance… Yo creo que San Martín es un concejo que podría tener mucho futuro y espero que lo tenga. Eso es lo que quiero pensa".

"Mira, yo tengo un hijo de 37 años, Alejandro. Mi hijo es uno de los que volvió. Es informático y teletrabaja. Se marchó en el 2016. Estuvo viviendo cuatro años en Barcelona y luego en Alicante. Pero desde el quince de agosto está aquí con su mujer y su hijo, mi nieto. Yo jamás pensé que iba a volver. Nunca, nunca. Fue una sorpresa gratísima. Mi nieto se llama Antón, lo matricularon en el colegio de la Hueria Carrocera, el Colegio Rural Agrupado de San Martín, que me parece un lujo y un privilegio tenerlo. Mi nuera es rusa y mi hijo es un ferviente defensor del asturiano y entonces encontraron un nombre que les gustase a ambos. Antón me llama ‘baba’, ‘babushka’ (abuela en ruso). Y empieza a falar en asturiano, aunque todavía mezcla. El otro día dijo ‘me he mancado’ y le dijimos: no, es ‘manqueme’ o ‘me he hecho daño’».

–Y hablará ruso también.

–Pues, mira, no. Antón no quiere hablar ruso. Porque él debe percibir como que algo negativo hay con ese tema. Y yo se lo digo: ‘Tienes que aprender a hablar ruso; mira, voy a aprender yo contigo que mamá ya lo sabe hablar y a mí me interesa porque es interesantísimo’ . Yo llevo machacando con ese tema pero es que se niega y se niega. No sé, escuchó algo en la escuela, en la tele… Y mira que es raro porque aquí, en El Entrego, hay unos niños rusos con los que se lleva muy bien y ellos sí hablan ruso porque vinieron cuando eran un poco mayores . Pero y así todo, no quiere.