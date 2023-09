Hugo Prado, de 63 años, fue uno de los primeros coyanes que vio el potencial que su concejo, Sobrescobio, tenía para el turismo rural, especialmente tras la declaración del Parque Natural de Redes 1996, hoy también Reserva de la Biosfera. Ésta es su vida y su visión del municipio donde nació y vive:

"Mi padre era de Rioseco y mi madre era de Barredos. Mi padre tuvo un accidente de mina, perdió un brazu y un pie en el añu 48. Corrió la mecha más de la cuenta, ¿entiendes? Entonces, en aquellos tiempos, la pensión era muy pequeña, anduvo buscándose la vida y terminó poniendo un chigre en Rioseco. Primero un tendejón de verano y después un bar, así que yo criéme en un chigre".

"El chigre era en les afueres del pueblu, en El Pedrosu. Llamábase ‘Casa el Mancu’ o ‘El Castañeru’, porque estaba en un castañeru. Mi padre fue de los que empezaron con el corderu a la estaca. Aunque el primeru de todos fue Manolín de Valquemáu. En aquella época, todos los viernes y sábados veníen los mineros a comer corderu. Entonces había otro modo de vida, era otra cosa. Había otra alegría".

El primer asador

"Lo del corderu a la estaca lo empezó Manolín de Valquemáu, que era un hombre que vino de la Argentina. Era de aquí de La Infiesta, del concejo de Caso, y emigró. Esa gente, cuando retornaron y cuando inauguraben la carretera a un pueblu de Casu, en Caliao, lo más fácil en aquel momento era hacer un asao. Nun ye como ahora, que dices que traes un cátering y ya está. Fue cuando se empezó con lo de los corderos a la estaca en Asturias. Esto tien ascendencia argentina".

"De ese paisano aprendió mi padre a asar los corderos, y aprendieron otros. Así empezó en aquellos años de la minería: asaos pa diez o doce persones y después, al ir evolucionando les coses, pues nosotros ahora los fines de semana, seguimos haciéndolo para vender por ración. Seguimos haciéndolo como siempre en la zona ésta del Nalón. Hazse en trozos igual que en la zona del Caudal se haz enteru. Les coses fueron evolucionando: los palos antes eren de avellanu y ahora son de acero inoxidable. Los consejos pa hacer un buen corderu puede cogelos cualquiera: tener buena leña y un corderu de calidad. Leña de roble y de faya. Ye siempre mejor que lo de castaño, que hecha fumo y va pegando explosiones. Si tú si tienes una calidad y haces les coses con ganes, todo siempre sale mejor".

Una vida nueva

"Después, por problemas familiares, empezamos una vida nueva nosotros, en otru sitiu, a 300 metros de lo antiguo. Caséme. La muyer, Ana Fernández, ye de Muñera. Trájela p’aquí y seguimos en la Casona de Rioseco. Empezamos luchando con mucha ilusión. Era cuando empezaba lo del turismo rural en Asturias. Yo siempre digo que soy un admirador de Jesús Mier (director de la Rectoral de Taramundi). Cuando empezamos con esto yo llevaba la muyer a Taramundi, a Los Oscos, a Somiedo, a ver aquellos sitios. Yo soy de los que digo que tengo una envidia sana de esa gente. Tú ibes a Somiedo, a Taramundi y todo el mundo se involucraba. Llegabes y preguntaben: ‘¿Usted fue a ver esto, fue a ver lo otro?’ Ellos estaben viendo que se podía vivir del turismo".

"Lo que pasa es que aquí, mientras, tábemos en una zona acomodada. Aquí, mismamente en Sobrescobio, la gente vivía de la mina. Teníen algunes vaques como complemento pero la vida era la mina. De la Ruta del Alba lo que se conocía eran les mines de Llaímo, unes mines de Duro Felguera de hierro, ¿entiendes?"

"Nosotros en esos años cogimos la época en que ya empezó el declive de la minería. El que cogió la prejubilación y la pilló pues enhorabuena. Ye una Primitiva, ¿entiendes? Pero con les prejubilaciones hay que ser realistas. Fue una cosa de contentar a la gente en su momento. Pero yo siempre y-lo decía a Ana: ‘Lo malo aquí está por venir’. Porque aquí no se hizo nada. Aquí contentaron a la gente con perres y hubo grandes empreses con subvenciones en el valle del Nalón que, al final, no dieron ningún resultado. Nun se hizo na. La gente quería eso: grandes empreses, les mines y lo que fuera. Pero eso acabó, va pasando el tiempo y hay que buscar otres coses".

La mina no vuelve

"La gente ahora está haciendo coses en los pueblos, están arreglando muches cases. Por eso te digo que a lo mejor ahora, según vayan pasando los años, pues ya se ve de otra manera. Pero aquí, haz 20 años, tábemos estancados porque la gente taba pensando todavía que iben a volver les mines. Y a lo mejor ahí se perdieron unos años. Por eso te vuelvo a lo primero, a que tengo envidia de la gente de Taramundi. Porque tú ibes de allá y todo el mundo involucrábase. Decíente: ‘¿Fuiste a ver al que haz navayes? ¿Fuiste al telar de Pilar (Quintana)? ¿Fuiste a ver lo del agua? (Teixois, Mazonovo) Allí no había prejubilaciones. Por eso te digo yo que allí la gente podía ver un filón en el turismo y decir: ‘Oye, pues podemos vivir mejor de lo que estábamos hasta ahora’. Aquí estábamos esperando que a cayera tovía la manzana de arriba. Ahora ya se sabe que se acabó y ya está. Ya tamos en otra situación".

"En esta zona nuestra tenemos mucho a favor con respecto a otres zones turístiques. Porque podemos funcionar tou el añu, porque estamos a 40 minutos de Oviedo, de Gijón, de Avilés… Aquí vienes sobre la marcha, para ir a Somiedo o ir a Taramundi ya tienes que preparalo. Estamos en una zona que ye privilegiao. Sobrescobio, en concreto, estamos a 10 minutos a Laviana. La gente que llega a Laviana a trabajar, ya sea comerciales o gente de construcción, sí se plantea subir hasta aquí a comer. Para ir a Caso ya necesita media hora para subir. Por eso digo que estamos en un concejo que ye privilegiau para hacer muches coses. Para comer o para vivir. Con esto de la pandemia, que lo transformó todo porque no se sabe si perdimos unos años o qué, mucha gente volvió a los pueblos. Con la cosa del teletrabajo la gente puede hacer cosas ya desde aquí. Como dicen les muyeres antigues, los pueblos volvieron a remocicar".

Mucho a favor

"Yo soy de los que digo que tenemos mucho a favor, pero que no lo sabemos aprovechar. O que no se saben hacer les coses como debieren. Redes se puso muy de moda cuando se empezó (con el parque natural) y la promoción de estos paisajes. Pero después yo creo que no se-y supo dar una continuidad".

"Creo que necesitamos una promoción buena. A la gente que vien de Madrid dices-yos que ta la playa de Rodiles a 40 minutos y pa ellos no son nada. La semana pasada tuvimos gente aquí que marchaben a Rodiles y acabaron en la playa de La Franca porque estaba a una hora y cuarto, casi lo que echen en ir a trabayar porque vivíen en un pueblu de Toledo y trabayen en Madrid todos los días".

"Otra cosa que necesitamos: la carretera por la Collá de Arniciu. Eso ye un camín de cabres. Hicieron una carretera hasta Orlé que ye una autovía y luego, lo otro, ye un camín de cabres. Tú date cuenta si esa carretera tuviera bien toda la gente que se mueve de Arriondas, a Cangas de Onís y a Infiestu, donde hay un cartel que pon: Parque de Redes, 30 km. Pero esa carretera está como un camín de cabres".

"Y tienes también que promocionar la entrada por Tarna. Tú mira los ingleses que lleguen en barcu a Santander y lleguen a Riaño, pero luego tírense por El Pontón. Si hubiera una promoción, alguna de esa gente bajaría por Tarna. Pero no lo sabemos vender".

Recursos

"Claro que se pueden hacer coses. Porque mismamente eso que hay en Ladines, el hospital de animales. (El Centro para la Recuperación de la Fauna Silvestre, reabierto en 2021, diez años después de terminadas unas obras que supusieron 4,5 millones de inversión. El año pasado se atendieron a 394 animales de 81 especies). Hicieron ahí un mundo que ahora mismo pues está medio abierto. Acuérdome que asistí a reuniones y aquello era una cosa que iba a dar vida. En aquel momento tenían pensado hacer convenios con la Facultad de Veterinaria de León. Pues yo soy de los que digo: si vienen ocho chavales de estudiantes de Veterinaria de León esa gente cuando llega, háblenlo con la familia y termina alguien viniendo por aquí a ver donde estuvieron los fíos. Por eso te digo que somos todos una cadena, unos nos beneficiamos a otros".

"Ahora dame pena lo que está pasando con lo del pantano de Tanes y les piragües (el uso deportivo del embalse). Yo era el primeru que nunca creí que iben a permitir les piragües. Porque hay que ser realistas. Los amos del agua yeren Cadasa e Hidroeléctrica, el agua era para beber y yo era de los que creía que iba a ser el cuentu de siempre. Pero ahora resulta que lleguen les piragües y hay unas condiciones: va a ser sólo para federados. Y haylos que ya están poniendo palos en les ruedes. Y yo soy de los que digo: dejailo que arranque, que hay un alcalde en Casu que está luchando por ello. No pensé que iba a llegar. Cuando vienen les elecciones, prométetelo Pedro y Juan y Pepito, todo el mundo te promete que va a ser navegable el pantano de Tanes, pero al final nun llega na. Pues ahora sí llega. De momento, para los profesionales. Pues déjalo arrancar y cuando arranquen a ver si hay alguna posibilidad que pueda ser pal turismo".

Promoción

"A mí me gustaría que esta zona tuviera una promoción dentro de Asturias y fuera. Esperemos que poco a poco puedan mejorar las cosas. Yo tampoco soy de los que pretendo que esto sea como Cangas de Onís. Que ahora ya ye tou el añu y te cansa. Ya ye demasiado. Yo conozco uno de Lastres que tiene casa aquí y dice que el verano en aquella zona paez el primer día de les rebajes del Corte Inglés. Que ni puede atender a la gente bien, ye de batalla".