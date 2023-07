"Fue en uno de esos momentos en los que dices: si espero más, ya no lo hago. Soy del 88 y nací en un pueblo que se llama Cedeira, en A Coruña. Trabajaba allí en un almacén de logística de automoción. Tenía 28 años, me iba bien, estaba indefinido, pero decidí dar un cambio a mi vida y enfocarlo de otra manera. Algo más natural que estar en un almacén gris".

"Me fui para Granada y allí aprendí marroquinería, hacer cuero, y a cultivar la tierra. Después, me fui a Potes con mi pareja a llevar algo de turismo. Después estuve en Valladolid, un añito y pico. Fue donde me compré una furgoneta grande y la campericé yo. Todo de madera, todo bonito, para poder tener más independencia a la hora de moverme por España. Y después, cosas del destino, buscando una casa barata en la que hacer nuestra vida, nos apareció Somiedo, en un pueblo que se llamaba Valcárcel. Y nos vinimos a probar suerte y va a hacer nuestra vida aquí. Eso fue hace casi tres años".

"Mi pareja, que justo acaba de sacar la plaza para profesora de Secundaria, vive en Lugás (Villaviciosa), donde tenemos una casita alquilada. Para el trabajo de ella estaba más céntrico. Yo voy y vengo. Ahora vivo en Caunedo porque me surgió la oportunidad de coordinar este proyecto que lo ofreció Dani (Suárez, empresario, fundador de la tecnológica Zapiens y promotor del núcleo ‘Caunedo, pueblo emprendedor’). Somiedo me enamoró y quería volver para aquí. Yo había estado trabajando de carpintero restaurando hórreos y paneras con Carpintería Trabe. Aprendí mucho. Están en Illas, cerca de Avilés. Son de los mejores. Pasé ocho meses con ellos, pero cuando empezó toda la subida de la gasolina me estaba gastando 600 euros en gasolina y no me lo podía permitir. Sino, hubiera seguido allí, seguramente".

"Somos una asociación de emprendimiento rural sostenible aquí en Somiedo. Tenemos un conjunto de apartamentos en Caunedo y lo que hacemos es intentar buscar proyectos y atraer a gente a gente maja. Es un ‘coliving’ (una comunidad de vida). No son apartamentos simplemente para alquilar. Aquí la gente vive, convive, se ayuda y se respeta. Ese es nuestro funcionamiento básico. Viene gente de todo tipo, de todos los perfiles. Tanto nómadas digitales, como freelance que tienen su negocio por internet; escritores, poetas, gente que quiere cambiar de vida radicalmente, que deja su trabajo y viene aquí a emprender de una manera sostenible".

"La verdad es que recibimos muchas peticiones para venir a Caunedo. Hacemos una breve entrevista para conocer a la persona y si su proyecto nos encaja, pues viene. La gente que viene, como digo yo, es gente libre. Gente que busca alternativas, ecológica, que quiere aprender, sobre todo de una manera sostenible, que es lo que buscamos. No olvidemos que estamos en un parque natural. Y entonces, yo, aparte de la carpintería, de coordinar y de hacerme cargo del mantenimiento de todo esto, como llevo aquí tres años y ya conozco a mucha gente, trato de orientarlos y acompañarlos cuando llegan. También tenemos también un bar para la asociación, que estamos en proceso de abrir.Y un gimnasio, una zona de juegos y un co-work".

"Nosotros ayudamos a la gente que viene. O sea, no tiene necesariamente que pagar alquiler al uso. Le damos opción de hacer horas de voluntariado. Con eso se les descuenta o incluso se le paga desde la asociación por ese voluntario que hace a mayores de los proyectos personales que tenga. Pero también, si tú quieres quedarte en un apartamento y no participar en el voluntariado, puedes pagar un alquiler mensual. Pero si quieres rebajarlo, puedes colaborar con la comunidad y pagas menos. Pagas los gastos y poco más. O sea, es asequible que puedas venir aquí a intentar emprender".

"Hay gente que después de estar con nosotros se quedó en Somiedo. Hay una chica que ya tiene tres niños en el concejo; que vino hace tres años y ahora tiene sus proyectos aparte y vive en el pueblo. Le encantó y quiso quedarse aquí. Y está otro amigo nuestro, un programador, que le encantó y se quedó. La idea es que seamos como una incubadora de nuevos pobladores. Y mi idea personal también es hacer como una especie de escuela de oficios artesanales a la antigua usanza y que la gente pueda venir aquí, a quedarse a vivir, a aprender esas tareas que están medio olvidadas. También estamos intentando montar una empresilla de productos exclusivos artesanales, productos con madera buena y hechos en la asociación".

"La gente viene a Caunedo a convivir y a emprender. Intentamos echar una mano a todo el que venga, para que crezca profesional y personalmente. Y para mí eso aporta tranquilidad a la persona. Que es importante. Les da estabilidad, Yo creo que este modelo podría ser extrapolable a cualquier punto de Asturias, de España. Hay que abogar por estas cosas porque el rural y los pueblos se mueren. Hay que intentar cosas así".

"Hay mucha gente que estuvo por aquí y que desea volver. El problema es que hay no casa para alquilar. Hay vivienda para comprar. Y eso es un problema en el que debería implicarse la administración. Para instalarse en los pueblos se necesitan facilidades, sobre todo de vivienda. No puedes dar un salto tan grande o cambiar de vida, tanto que seas nómada digital como que no, venir a un sitio nuevo y que no te den opciones a alquilar, a vivir bien, de una manera respetable, que al final sólo es vivienda, comida y algo de trabajo. Y lo más duro para la gente es encontrar vivienda. Y aquí todo es para vender o para alquilar en verano. No te dan opción a vivir de alquiler todo el año. Eso es lo que no puede ser. Si no, la gente no puede quedarse en Somiedo a vivir, que es lo que queremos, que la gente se quede. Y forme una familia".

"Hay muchos que nos dicen: nos encantaría ir, somos la pareja y dos hijos, pero no encontramos casa dónde instalarnos. Hay muchas viviendas vacías y los propietarios tienen mucho miedo a alquilar. Nosotros estamos pensando en montar una asociación para intentar desbloquear eso. Estamos empezando a mirar, es sólo un embrión. Pero la idea es lograr que los propietarios pueden alquilar sus viviendas con una garantía de que todos los meses se les va a pagar y de que cualquier desperfecto se les pagará o se les reembolsará. Es una pena que las casas están cerradas, porque al final acaban cayendo y no puede venir nueva gente".