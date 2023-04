"Nací en 1964 en el pueblo de Bres, Taramundi. Hice la EGB en Bres. En aquella época aún había escuela en el mismo pueblo. Había siete escuelas en Taramundi funcionando. Hoy solo queda una, la de la capital y con muy pocos niños. Hasta los 14 años estuve en Bres. Luego sí, bajé al instituto a Vegadeo. Que aún no había instituto, había un liceo. Era, digamos, como un centro concertado de hoy. Había que pagar. Y teníamos dos opciones: ir a Lugo o a Oviedo, o ir a Vegadeo, que era lo que hacíamos los que no teníamos muchos medios para mantenernos en la ciudad. El problema de ir a Vegadeo era que no existía transporte escolar. Había que buscarse alguien que fuera a trabajar a esa zona para ir y venir. Era el Blablacar de hoy".

"Yo era de una familia ganadera y artesana. Mi padre tenía un taller de cuchillos y también compaginaba esa actividad con labores del campo. Pero, bueno, eran cuatro vacas. En épocas de invierno lo que se hacía era cuchillos principalmente. En aquella época había muchos artesanos en Taramundi. Pero no se producía mucho. La venta era muy a nivel local, en los mercados próximos. La navaja era una herramienta de uso".

"Hice Bachiller y luego marché Oviedo, con una hermana que ya estaba allí afincada. En aquella época, en los años 80, con los temas de informática había montones de academias que enseñaban el MS-DOS y todo aquello. Fui también a la Escuela de Idiomas en San Lázaro. Cuidaba críos o trabajaba en limpieza, lo que fuera para poder mantenerme en Oviedo. Iba y venía los fines de semana a casa".

Los que llegaban del fin del mundo

"En aquellos años, los de aquí, cuando salíamos fuera, no decíamos que éramos de Taramundi. Decíamos que éramos de Vegadeo. Porque entonces Taramundi era lo último. Después, al poco tiempo, cuando ya despegó el turismo, ya éramos de Taramundi muy orgullosos. Incluso ahora los de Vegadeo dicen que son los que están cerca de Taramundi".

"En el año 90 se abrió por primera vez la Oficina de Turismo de Taramundi y empecé a trabajar en ella. Aparte de información, lo que se trabajó en sus inicios era el diseño de rutas de senderismo. Es decir, los caminos que ya existían, señalizarlos. Incluso acompañabas a la gente. Estuve en la Oficina de Turismo hasta el 2003. En el 2003, desde el Ayuntamiento hicieron el taller de empleo de navajas y cuchillos y como siempre me había tirado el tema, pues me dije: voy a tirar un poco por aquí. Luego en la sociedad La Cuchillería de Taramundi necesitaban una persona, vine y aquí sigo desde 2004. Me encargo del tema administrativo y de ventas, pero también ayudo en el taller".

Hágase la luz

"En aquel Taramundi donde me crie no había transporte escolar ni luz. La luz de alta tensión llegó en 1982. En Taramundi capital sí que había electricidad. Tenía una central muy potente, la que hoy es el Museo de los Molinos de Mazonovo, que abastecía todo el día a la población. Pero, claro, los que vivíamos en los pueblos estábamos un poco… tercermundistas. En las aldeas había pequeñas minicentrales que suministraban a los pequeños núcleos de población. Tenías luz unas horas al día. Cuando yo iba al instituto, por ejemplo, estudié con lámparas de gas, porque en épocas en que no había mucha agua, a las 10 o a las 12 de la noche te cortaban la luz. Si tenías que estudiar de noche, había lámparas de gas. Y aquí estoy, que tampoco estoy jubilada. Esto fue ayer, como quien dice".

Una tele y los del más allá

"Fue una vida completamente distinta a la actual. En Bres había una casa, la de los dueños de la central eléctrica, donde sí había luz y allí teníamos la televisión. Entonces, íbamos a ver los programas de Félix Rodríguez de la Fuente a esa casa. Era como el teleclub del pueblo, digamos. Lo pasábamos de maravilla porque nos juntábamos todos los críos del pueblo allí. Y como no había luz, después por las calles, bueno, por los caminos nos acompañaba de vuelta un señor con una vela y nos asustaba con los que venían del más allá. Son historias… Lo pasabas francamente bien. Quizás había más unión. Los niños estábamos juntos, niños con niñas, jugábamos todos juntos y a pesar de no tener muchas cosas creo que éramos más felices de lo que son hoy en día".

"Aquí la revolución industrial vino en esos años ochenta. Cuando vino la luz de alta tensión, se compraron televisiones, lavadoras, frigoríficos, congeladores... Y no había teléfono. Había que bajar a Taramundi, donde había una central de estas de Telefónica. Para hablar con alguien tenías que ir andando cuatro kilómetros y volver. Lo que pasa es que aquí se ha evolucionado mucho en poco tiempo. En aquella época, el alcalde (Eduardo Lastra), el gobierno municipal y el Gobierno del Principado se implicaron mucho con Taramundi. Y el desarrollo del turismo cambió Taramundi en una década, pero al 300%".

La semilla de La Rectoral

"La Rectoral fue el primer hotel que se abrió en el concejo (fue el primer hotel rural de España), y después ya con las ayudas del programa Leader se hicieron muchas restauraciones de casas de aldea y nuevas construcciones, que ahí siguen. Se trabajó mucho. Pero ahora el problema que habrá será el relevo generacional. Hubo gente que fue restaurando para casas de aldea pequeñas propiedades que tenían. Otros que estaban emigrados en Suiza o en Alemania y que ya tenían ahorrado hicieron nuevos hoteles. Pero, ¿qué ocurre ahora? Que han tenido hijos y algunos de ellos, lógicamente, han estudiado y se han marchado, en algún caso. Otros se han quedado, pero que continúen con el negocio... En un porcentaje alto, no. Y a lo mejor no hay continuidad".

"Entonces, en aquellos primeros años, la situación era distinta. En aquellos años nos involucrábamos más en todo. Quizá por la necesidad que teníamos. Porque no teníamos otra salida. Y teníamos mucha ilusión. Se involucraron tanto las administraciones públicas como los vecinos. Eso fue muy importante, que todos los vecinos de Taramundi se implicaron de una manera u otra".

Empleos sin cubrir

"Hoy, además, hay problemas para cubrir los puestos de trabajo. Ahora mismo falta gente en general en cualquier empleo. Mira, a mediados de febrero había un negocio de hostelería cerrado desde Navidad. Con ofertas de empleo, buscando personal desde hacía meses. Otro, que era el que más comidas daba, cerró el comedor porque la madre se jubiló en junio del año pasado y a mediados de febrero no lo había vuelto a abrir. Antes de Semana Santa solamente había un sitio abierto para comer. Y como cierra un día a la semana pues quedamos un día donde no hay donde comer en Taramundi. Eso te lo dicen hace unos años y no lo crees. Era impensable hace unos años que hubiera locales cerrados por falta de personal. Porque visitantes hay, la gente sigue viniendo. Pero, claro, si viene y tiene que desplazarse a otros sitios para comer...".

Presente y futuro de la cuchillería

"En cuanto a la actividad artesana somos unos veinte talleres en el concejo. Está claro que si no hubiera turismo esta industria se iba al garete. Sobre el 60 por ciento de la producción se vende en el propio pueblo. En total, en el sector estaremos trabajando una treintena de personas. Nosotros somos siete en La Cuchillería. Todos los talleres tenemos trabajo, de momento la crisis no la hemos rotado, no sé si más adelante".

"Cuando empecé, había muy poca gente joven trabajando en el sector. Y ahora, los que aquí entramos relativamente jóvenes, ya andamos rondando los 50 o los 60 años. Volvemos quizás a aquellos años en que el sector estaba envejeciendo. Y quizá también es verdad que en este sector, e igual está mal que yo lo diga, quizá podríamos industrializarnos un poco más y ser un poco más competitivos, aparte de que siga existiendo la parte artesanal completamente".

Una reflexión

"Creo que, en general, ya se ha invertido mucho en alojamientos y ahora se podría invertir más en crear una industria agroalimentaria, por ejemplo. O cualquier tipo de industria. Buscar nuevas pequeñas empresas relacionadas bien con la ganadería o con la agricultura para crear puestos de trabajo y que la gente no marchara. Que no fuera todo alojamiento. Quizás habría que reflexionar sobre adónde estamos llegando. Todavía estamos muy a tiempo para que se tomen iniciativas, para que esto no decaiga. No porque no venga gente, sino para que establecimientos no cierren porque se jubilan sus dueños. Yo no soy pesimista, sigo siendo optimista, pero creo que hay que pararse y plantearse que si a la gente que venga le faltan ciertos servicios, puede dejar de venir a Taramundi".