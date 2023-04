"Mi nombre es María Lorido Varela, tengo 27 años y voy a seguir con el llagar que ahora lleva mi padre, Pepe. La sidra que hacemos se llama Solleiro porque es el nombre de la casa donde tenemos el llagar. Solleiro significa zona soleada, es la zona de Taramundi donde más da el sol. Mi padre es de Taramundi, mi madre es de Oviedo y yo vivo y me crie en Tapia. Pero el fin de semana venía para aquí casi siempre. Tengo el recuerdo de salir de la piscina de pequeña y, todos los sábados, venga, pa Taramundi".

"Mi padre montó el llagar desde cero. A mi abuelo le gustaban mucho los árboles frutales y empezaron a hacer sidra para casa. Después decidieron montar la sidrería, que la llevan mis tíos. Mi padre empezó a hacer sidra en el llagar en 1994. Un año antes de que yo naciera".

"Mi padre tiene ahora 64 y siempre dijo que cuando le tocara jubilarse, lo dejaba todo. Pues el día que se jubile lo cogeré yo, pero él siempre va a estar ahí detrás para ayudarme. Con mi padre llevo trabajando varios años ya. Nosotros, en Tapia, solíamos poner un chiringuito con forma de hórreo para las ferias. Desde los 16 años llevo echando una mano en todo lo que yo podía. Y desde los 20 llevaba yo el chiringuito. Hace dos años empecé a meterme con el tema de la recogida de las manzanas y todo el proceso de elaboración. Luego en el reparto. En el embotellado ya hacía tiempo que ayudaba. Voy poco a poco. Ahora le estoy llevando unos temas administrativos".

"Tenemos pumarada propia, tenemos 26 variedades. Prácticamente todas dentro de la denominación de origen. Compramos manzana y vendemos manzana también. Somos un llagar pequeño que produce unos 150.000 litros. Nosotros vendemos por el Occidente de Asturias. Más o menos Tapia, Navia, Castropol... incluso también puntos de Galicia y Grandas de Salime".

"Yo estoy acabando la carrera de Lenguas Modernas en Oviedo, pero entre medias hice un ciclo formativo en Navia de Administración y Finanzas con la idea de saber algo de cómo llevar una empresa. Siempre quise ser profesora de Inglés. El inglés siempre se me daba bien. El meterme en esta carrera, donde estudio también italiano y alemán, fue para enfocarlo un poco a las visitas guiadas en el llagar; hacerlo un poco más internacional, por así decirlo, aprovechando la gente de fuera que viene a Taramundi".

"Mi idea principal es arreglar el llagar de cara a hacer visitas guiadas. Primero un vídeo en el que la gente vea el proceso. Lo más bonito del llagar es cuando estamos haciendo la sidra. Pero eso es mes y medio, como mucho. Entonces tendremos un vídeo donde se vea desde que se coge la manzana hasta que llega a la sidrería. Después ya, enseñar la maquinaria y todo, darles a probar las dos sidras que hacemos, la de denominación de origen y la normal y, finalmente, un regalín para cada uno. Y luego tener una tienda para comprar los productos, los míos y seguramente meter algo de típico de Taramundi".

"También me gustaría mucho hacer espichas en el llagar, pero ya nos metemos en una reforma un poco más grande. A ver, las cosas hay que hacerlas poco a poco para que salgan bien, no se puede hacer todo de repente. Pero sí que me gustaría ampliar un poco el lagar, poner en la explanada que tenemos delante todo el tren de embotellado y donde está la embotelladora ahora hacer las espichas".

"Quiero enfocarlo más al turismo. Por el verano en Taramundi hay muchísima gente y luego, por el invierno, hay menos. Pero creo que no nos podemos quejar, de verdad. Por ejemplo, lo veo en Tapia, que también es un pueblo muy turístico y muy guapo. Pero en verano, en puentes y en Semana Santa. El resto del año es que estamos los del pueblo prácticamente. En Taramundi ya ves un poco más de vida por la gente que viene".

"Mucha gente viene por el llagar y pregunta: ‘¿No hacéis visitas guiadas? Nos gustaría saber cómo funciona un llagar.’ Tú eres de Asturias y sabes cómo se hace la sidra, pero la gente de fuera no tiene ni idea. Unas de las preguntas que me hacen es si la sidra se hace con uva, fíjate. Oí de todo ya. Yo lo entiendo. Es gente que no nació con la cultura sidrera, como nace un asturiano".

"Me quedé y voy a seguir con el llagar, lo primero, porque me gusta mucho y, sobre todo, el tema de la hostelería. Mi sueño es tener una sidrería propia. Me encantaría. Pero, bueno, eso ya lo veo en un futuro mucho más lejano. Primero tengo que centrarme en lo que ya tengo, que es el llagar".

"Para mí Taramundi es el paraíso. A mí me encanta Tapia, soy de Tapia, pero si tuviera que vivir en otro sitio que no fuera Tapia sería en Taramundi. Mi negocio está aquí, yo me crie en el llagar".

"Seguir con el llagar también tiene su parte sentimental. A ver, es por lo que trabajaron mis padres. Yo soy hija única y sería una pena que ahora que se jubila mi padre que se acabe Sidra Solleiro, Justo ahora, cuando empieza a tener un poco nombre. No quiero decir que sea todo gracias a mi padre, pero sí que ayudó bastante a que la sidra llegara al Occidente de Asturias, donde solo hay dos llagares: el de Tineo y nosotros. Me quedo por seguir el trabajo que hicieron mis padres. Mi madre es maestra y salía de trabajar y venía a Taramundi a ayudar a mi padre a embotellar. Y estaban ellos los solos tirando por ello".

"Yo no tengo una visión pesimista el futuro de Asturias. De mi grupo, solo tengo dos amigos que se marcharon a vivir a Madrid. El resto de mi grupo está todo trabajando aquí desde que acabaron los estudios. Creo que tenemos unos de los mejores sitios de España para vivir. El Norte, en general: Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco... Tenemos de todo Buena comida, el mar, la montaña. Hay que explotarlo, hay muchas cosas que están sin explotar".