María Berdasco (Luarca, 1978) es la líder del grupo de terapias epigenéticas en el Instituto Josep Carreras de investigación contra la leucemia, en Barcelona, donde trabaja desde 2008. Su padre es un pintor de fachadas que le enseñó a amar la naturaleza. Su madre, ama de casa, le enseñó el amor por la lectura y las artes. Ambos, dice, le activaron la molécula clave de la bioquímica del buen científico: la curiosidad. Berdasco, de apellido vaqueiro de la braña de Argumoso, es investigadora vocacional y confiesa que, además de el empujón de su profesora de COU, Mercedes Griñón, que le abrió los ojos a la biología molecular, la presencia en el relato luarqués de dos bioquímicos tan relevantes como el Nobel Severo Ochoa y su discípula Margarita Salas, también contribuyó a orientarla profesionalmente. Bióloga por la Universidad de Oviedo, donde fue premio extraordinario de licenciatura, Berdasco tomó el relevo de Margarita Salas, fallecida en 2019, en la coordinación de la Semana de la Ciencia de Luarca. Es experta en epigenética. Es decir, estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes. «La epigenética tiene una vertiente muy interesante: la interacción de la genética con el medio que nos rodea, con nuestro estilo de vida, con las exposiciones tóxicas que nos rodean».

–¿La vida actual es más cancerígena?

–Es una pregunta de difícil respuesta porque el cáncer es una enfermedad polifactorial. Si antes teníamos factores más beneficiosos o no es difícil de contestar. Unos de los factores causantes del cáncer es el tabaco y la exposición ultravioleta, a la luz solar. El tabaco también se fumaba antes. Quizás ahora hay mayor hábito de tabaquismo. Pero sí, ahora tenemos peor estilo de vida. Probablemente, sí. Ahora tenemos muchas más personas afectadas de estrés, más personas con dietas menos saludables. El sedentarismo es básico. Antes quizás la gente no era tan sedentaria. Ahora también estamos más expuestos a nuevos virus y bacterias porque tenemos más movilidad. Es verdad que las tasas de cáncer han aumentado. Pero no solo por el estilo de vida, también porque hemos mejorado los métodos de detección. Ahora somos capaces de etiquetar más los casos, con lo cual también tenemos mayor incidencia. Pero, por no ser tan negativa, también tengo que decir que somos capaces de curar, o al menos de paliar, muchos de los cánceres que antes no se podía. Pero, sí los estilos de vida influyen. Este sí que es un mensaje interesante para trasladar a la población: el estilo de vida es muy importante. Esto es lo que viene de mostrar la epigenética.

Hay que legislar para penalizar las terapias pseudocientíficas

–Es decir, no todo está escrito en los genes.

–El determinismo genético, que es muy peligroso. El determinismo genético quiere decir que tu genética dice lo que tienes que ser. Y esto ocurre en algunas cosas. Por ejemplo, el color de tus ojos o el grupo sanguíneo, pero los genes no nos explican todo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, se habla mucho de los genes de la violencia, de los genes de la homosexualidad. No, estos comportamientos tienen variables complejas que no se pueden explicar por los genes. De ahí la importancia de la epigenética, explica cómo contribuye el ambiente, no sólo el medio ambiente, también el ambiente social. Por ejemplo, si determinadas personas sufren estrés traumático o abusos.

–¿Qué impacto ha tenido la pandemia el tratamiento del cáncer?

–Ha tenido un impacto tremendo tremendo en el manejo clínico y en la investigación de todas las patologías porque la sociedad en conjunto se paró. Si no se han hecho las pruebas y la gente no pudo acudir a los hospitales, no se han detectado. Eso es una realidad. Dentro de unos años vamos a ver las consecuencias. Va a haber una subida de los casos, de aparición de ciertos cánceres que no se han detectado a tiempo.

–¿Y en el ámbito de la investigación?

–Ha habido una inyección de recursos económicos a productos asociados con el covid-19 que ha mermado la investigación de otras áreas. Quizás no en cáncer, pues el cáncer es un área que siempre es primordial en investigación. Pero quizás si hablásemos con personas que trabajan en investigación básica o en investigación de otro tipo asociada con biomedicina ellos perciban más la reducción de recursos. El lado positivo de la investigación del covid-19 ha sido que ha puesto de manifiesto lo que puede hacer la ciencia cuando tiene recursos y cuando todos remamos en la misma dirección.

–¿La sociedad apoya a los investigadores?

–La sociedad apoya la investigación, no tanto las instituciones públicas o políticas. La sociedad desconoce en gran medida a dónde van los recursos que te dedican a investigación. Se saben que son escasos, que no llegamos al 1,3% anualmente del Producto Interior Bruto y que hace falta invertir más. Pero se desconoce que gran parte de los recursos no son para áreas como la biomedicina, son militares. La mayor parte es investigación militar. Ahora con la pandemia se ha visto la necesidad y la urgencia de apoyar el trabajo de los científicos. Lo que ocurre es que hacer ciencia es caro y no es rentable a corto plazo. Esto, a nivel político, no es interesante. Si un político invierte un presupuesto elevado sabe que no va a tener resultados en 4 años o cuando tenga resultados ya está en el cargo el partido contrario. Ese el problema. La ciencia no produce de inmediato. Yo no sé cuándo voy a tener un resultado positivo cuando voy a hacer algo trasladable a la sociedad. Los países que tienen más financiación para investigación van por delante en Europa. Ellos tienen muy claro que la investigación no es rentable en el presente pero va a ser el futuro. Ese es un concepto difícil de entender o de trasladar en las políticas.

–¿Qué necesitan los científicos en España?

–La investigación tiene falta de financiación pero, sobre todo, de estabilidad. Ya no sólo es una cuestión de cantidad sino de saber qué vamos a recibir durante equis años. Estamos continuamente buscando recursos para asegurar la continuidad de la financiación. Desde luego la cantidad importa pero, sobre todo, la estabilidad. Si estás formando durante años a una persona y no le das estabilidad, puedes perderlo y si tienes que meter a otra y formarla, estamos perdiendo potencial humano.

–¿Cómo nada una científica en este mar de fake news?

–Las noticias falsas se divulgan de forma muy rápida en las redes sociales porque cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede divulgar una noticia falsa. Y si la oyes muchas veces te la acabas por creer. La ciencia de verdad no se divulga por estos medios. La ciencia de verdad se divulga por medios especializados, por revistas científicas, congresos… Además, falta información en la sociedad sobre cómo discernir una noticia verdadera de una noticia falsa. Tienes que tener medidas públicas que faciliten este diálogo entre la ciencia y la sociedad. También es verdad que no hay ningún foro científico que se dedique a desmentir las falsas noticias. Existe una forma de luchar contra esto y creo que es la verdad: dar a la gente a la información y la capacidad de discernir.

–Y, siguiendo en el campo de la mentira, ¿cómo atajar esos tratamientos pseudomédicos?

–Está proliferando mucho la medicina alternativa sin ninguna base científica. El paciente que acude ahí está un momento vulnerable y se puede creer cualquier cosa de esos charlatanes, no podemos llamarlos otra manera. Mientras que el médico les está diciendo ‘usted lo tiene difícil’, estos charlatanes prometen una solución y cualquiera pues tenemos tendencia a buscar el lado positivo. Y aquí hay un riesgo: que el paciente que está recibiendo una noticia buena, una esperanza, pueda abandonar los tratamientos médicos por esos otros. También yo creo que existe una falta de regulación y que las medidas políticas públicas tienen que ir acompañadas de una legislación. Tiene que haber unas herramientas para penalizar y quizás no se haya desarrollado el protocolo para penalizarlo de forma adecuada.

Con las vacunas del covid no hemos llegado al Tercer Mundo y el problema es global. El virus no distingue, necesitamos una solución global

–¿Cómo lleva el negacionismo rampante? En el caso de las vacunas, por ejemplo.

–Me ha sorprendido. Entiendo que siempre hay una parte de la población que va a pensar de forma muy distinta. He pensado mucho por qué se produce esto, pero no lo sé. No he llegado a ninguna conclusión. Quizás en el momento de estrés en el que la gente colapsa necesita una solución rápida, necesitas buscar culpables. Me ha sorprendido la capacidad de negacionismo de personas que, además, considero un poco asociadas con la ciencia. Yo me fío de la opinión de los expertos. Cuando yo voy en un avión, confío en que el piloto para pilotar. Yo no sé pilotar. Si ha salido un nuevo fármaco yo confío en las entidades sanitarias, en este caso la Agencia Europea del Medicamento, asumiendo que todo tratamiento tiene efectos secundarios en una parte de la población. Yo no sé cómo van a funcionar esas vacunas, pero confío en que las entidades hayan pasado los controles adecuados. Igual que en la vida diaria confío en el mecánico que revisa los frenos del coche. Pero en esta época ha habido muchos científicos de casa. Yo tengo anécdotas mil durante la pandemia. He tenido personas cercanas que me discutían las tasas de mutaciones genéticas de los virus y eran personas que no se dedicaban para nada a la ciencia. Me decían: ‘No, no, María eso es lo que os cuentan, pero la realidad es otra’. Y yo les decía: ‘De acuerdo, asumamos que mis cifras no son exactas pero ¿por que las tuyas son?’ Pero no quiero ser muy negativa, en toda pandemia lo que me ha sorprendido es lo que se puede conseguir cuando existen recursos económicos y recursos humanos para entender una enfermedad. Desde los científicos hasta la parte comercial. Porque nosotros, desde los centros de investigación, no podemos desarrollar productos. Es un mensaje que también que también me gusta dar: las farmacéuticas no son los malos y nosotros los buenos. En un laboratorio de investigación puedo desarrollar una buena idea o descubrir una vía molecular que es importante para el cáncer pero si quiero desarrollar un fármaco tengo que colaborar con la industria.

–Pero las vacunas contra la covid se las ha quedado el mundo desarrollado.

–Es cierto que no hemos sido capaces de resolver es una cosa que se llama justicia distributiva; ser capaces de que las ventajas de la investigación y las ventajas de la práctica clínica lleguen por igual a todos los colectivos, y eso lo estamos viendo. Hemos llegado los países desarrollados, pero no ha llegado a países del Tercer Mundo, por ejemplo. Y el problema es global. El virus no distingue. Tenemos un problema global y necesitamos una solución global que no se está produciendo. Esto ha ocurrido con el VIH, ha ocurrido con otras pandemias y es una reflexión que tenemos que hacer porque generalmente sí que se nos suele olvidar».