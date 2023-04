"Nací en Santo Ângelo, una ciudad del estado de Río Grande del Sur, en Brasil, aunque viví en muchísimas ciudades del país. Digamos que un año o un año y medio en cada una. Las circunstancias de la vida, que te obligan a moverte. Trabajé en diversos oficios. Siempre de cara a la gente. Desde vender pisos, en tiendas, cafeterías, heladerías… bastante variado".

"Desde los 12 años prácticamente vivía sola en Brasil. Mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años, a mi papá no lo conocí. Mi mamá tenía 21 años cuando se murió. Estaba muy malita en el hospital, tenía infecciones en la sangre. En aquel entonces no había bancos de sangre. Para las donaciones tenía que recurrir a amigos, pero llega un momento en que tus amigos ya no pueden más. Tenía un compañero de trabajo al que ella le pidió antes de morir si podía cuidarme. Y así fue, el señor me cuidó. Después ya, con doce años, vino el buscarte la vida".

–No tuvo una infancia fácil.

–Sí, bueno, hubo cosas difíciles. Pero la vida es como una báscula y siempre vienen cosas lindas enseguida para levantarnos la moral, ¿no?

–¿Qué pasó después?

–Luego estuve en Argentina, en Buenos Aires. Ahí también había la crisis, el paro del campo, estábamos con mascarillas por la gripe aviar. Me volví a Brasil. Mi hija ya tenía tres años. Yo ya hablaba el español. Y entonces surgió la oportunidad. Alguien que había venido a Asturias, un amigo brasileño casado con una española, nos dijo: ‘¡Tenéis que venir a Asturias! Aquí la vida es muy fácil ¡Vente, pa Asturias que aquí tienes futuro!’ Y yo me dije: ‘¿Una vida fácil? ¡Yo la quiero!’".

"Vine con mi niña, que se llama Larissa Cristina, a finales de 2010. Ella ahora tiene 18 años. Llegamos a Asturias un 26 de diciembre. Salimos de Río de Janeiro con un calor maravilloso, un sol increíble. Y cuando llegamos a Asturias nos dimos cuenta del frío que hacía aquí. Terrible, terrible. Nunca había pasado tanto frío en mi vida. Ahí ya empecé a darme cuenta que nada es tan fácil (risas) Fuimos a un pueblito, a Trevías, y empezamos a conocer, a vivir. Es un sitio maravilloso. Hay muchas facilidades, sí, pero fácil fácil no hay ningún sitio. En todos los sitios tienes que portarte bien, conocer a la gente, interactuar y participar".

"Como aquí en Asturias tenemos a mucha gente mayor, empecé con la atención a las personas mayores. Luego estuve en la hostelería, poco tiempo. Ahí después me encontré con las ferias y empecé a hacer repostería ecológica. Montaba un puestito y también empecé a trabajar con grupos de consumo. Conocí a la Casa Azul de Navia, es una asociación. Tienen un grupo de consumo, pero con tienda física. Hacen un bonito proyecto. Ellos me invitaron a conocer este mundo tan bonito de los productos de cercanía, productos con más calidad, cuidadosos con el entorno, con la tierra. Ahora sigo colaborando con ellos haciendo galletas".

"Cuando cogí el albergue de Vegadeo ya había hecho el Camino dos veces con mi hija. La primera vez, cuando ella tenía 12 años y después con 13. Fue bonito. Aprendimos que cada una tiene su tiempo, a encontrar el equilibrio entre las dos. Ahora ella tiene 18 años y estamos en un momento superlindo".

"Cuando surgió la oportunidad de gestionar el albergue lo que yo quería era pasar un tiempo más alejada de las personas. Vivir en una aldea muy chiquitita, prácticamente sin vecinos y estar un tiempo allí conmigo misma. Pero tenía una amiga en el Camino, Carmela, que tiene una casa para peregrinos en Mondoñedo, que me animaba. Y mi hija también. Yo le dije: ‘Bueno, hay una puerta ahí, si se abre ahí lo vamos a trabajar’. Así que trabajamos el proyecto, lo presentamos, y así empezamos. La vida me dijo que tenía que vivirlo".

"Para mí es importante trabajar mis sentimientos. Es muy importante que aprendamos a cambiar las perspectivas de las cosas que nos suceden en la vida. Para mí es muy importante crecer espiritualmente. Esto es una gran posibilidad de dar cobijo a la gente, de recibirles, y también de aprender a soltar. Porque estamos tan apegados, tan aferrados a todo… Aprender a soltar. Eso hace que la vida sea más suave, más ligera, sin aferrarse a nada.. También que digo que a veces me cuesta mucho despedirme porque hay personas tan increíbles que te quedas con las ganas de compartir más, de conocer más, de tener más vivencias. Pero tienes que despedirte: ya está bien, está muy bien. Eso te da una forma de vivir mucho más ligera".

"Con los peregrinos vives unas pocas horas, pero de mucho sentimiento. Porque el caminar, el esfuerzo, todo eso, hace que ellos también estén muy sensibles. Estar tantas horas caminando con una mochila te cambia tu sentir. El esfuerzo que hace una persona le mueve los sentimientos. El Camino te mueve muchas cosas y entonces, cada peregrino que viene, está ahí con sus emociones a flor de la piel. Por eso estas pocas horas que compartes con ellos son muy intensas de sentimientos, de agradecimientos por su parte. Por eso es muy importante para un hospitalero haber hecho el Camino, para poder saber lo que siente, lo que se trae un peregrino. Porque tú llegas a un albergue también para convivir, para compartir. Y para poder dar este acogimiento hay que saber entender. Porque a veces el propio cansancio te genera hasta mal humor. Estás tan agotado, tan cansado y aún te quedan 10 kilómetros… Eso todo genera estrés. Entonces llegas al albergue de mal humor y hay que saber entenderlo y no tomarlo por lo personal porque no es contra ti. Es un sentimiento de frustración, de cansancio…".

"Abrimos el 29 de junio de 2018. Tengo el día ese muy presente. Estábamos ahí todas nerviosas. Yo, mi hija, y mi perra ‘Lana’. Que es de lana porque es un samoyedo. Y estábamos aquí muy nerviosas pensando: ‘¿Nos vendrá alguien?’ Y vemos llegar a alguien, una chica en bici con un perro. Y ahí vamos a saludar. En español obviamente. Pero nos contesta, en portugués ¡Y era una brasileña! Su perro se llamaba ‘Pipoca’, que en español significa palomita".

"Hoy puedo decir que mi hogar es aquí. Sí, aquí está mi hogar, aquí está mi casa. Estoy con mi pequeña gran familia, mi hija. Somos una familia con amigos con de todas partes. En el futuro, no lo sé, no lo sabes. Ahora está bien, está bien. Hay que vivir siempre con un horizonte cercano".