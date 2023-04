"Yo trabajaba de fontanero hasta que tuve el accidente. Después fue cuando empecé con el deporte, porque decían que me convenía empezar a hacer alguna actividad. Empecé con el baloncesto, jugué con el equipo Cosa Nuesa, y algo de halterofilia. En 2007 o así empecé aquí en Vegadeo con el remo. En 2008 ya participé en las Paraolimpiadas de Pekín y luego estuve también en las de Londres".

"Fue un accidente de coche justo volviendo del trabajo, que me causó una lesión medular. Fue un despiste, justo en la carretera de aquí, a salida de Vegadeo. Y, bueno, ya me sacaron en el helicóptero para Oviedo, al Hospital Central. Tenía 26 años. Fue en octubre de 2002, hace ya más de veinte años".

"Cuando tienes un accidente así y vas al hospital y tienes veintiséis años no tienes muchas ganas de estar con gente y te aíslas un poco. Pero había un grupo de siete u ocho chavales, de entre veinte y treinta años. Eran chavales que tuvieran un accidente como yo, de tráfico en su mayoría, y siempre nos apoyamos los unos a los otros".

"Estuve casi siete meses ingresado en el hospital. Estás un poco descolocado al principio, se te viene el mundo encima, hasta que te adaptas otra vez a la vida y ya vas encajando las piezas. Cambias todos tus hábitos, quedé jubilado y empiezas con el deporte. Había comprado un piso también y, al salir del hospital, hasta que me lo entregaron estuve una temporada, como cuatro o cinco meses, en casa de mis padres, que llevaba muchos años viviendo solo. Como el piso estaba todavía en obras, pude adaptarlo a mis necesidades, para la silla de ruedas. Luego ya compré coche, que para nosotros es fundamental. Después, ya con el coche y el piso, pues ya empecé a hacer cosas, a hacer kilómetros".

"También empecé a colaborar en APTAA, la Asociación para la Promoción del Turismo Adaptado Asturianos, que se había creado en Gijón poco tiempo antes. Entré también en la directiva. Nos dedicamos a hacer excursiones de aventura, de esquí, actividades de ocio y tiempo libre. Tenía allí varios amigos, que los conocí a través del hospital. Hacíamos campamentos, traíamos gente de fuera de Asturias. En Asturias hacíamos jornadas, actividades de tiro con arco, visitas guiadas... Y también comidas, que en Asturias se tiene que comer cuando se viene". "Así que me involucré en APTAA y también en Avilés con el equipo de baloncesto en silla de ruedas de la asociación Cosa Nuesa. Todas las actividades eran en la zona centro de Asturias, así que había que moverse".

"El accidente fue un golpe muy impactante que te cambia la vida por completo. Pero ahora tengo que decir, aunque suene de esa manera, que fue una experiencia buena y que fue muy positiva por todo lo que me ha traído. Me ha dado muchas cosas. Creo que ahora soy mejor persona, he conocido a mucha gente, he aprendido muchas cosas y me ha llevado a experiencias que quizás no hubiese vivido".

"El accidente me cambió a mejor. Aunque cabezón sigo siendo bastante cabezón. Me pude haber muerto, pude haber quedado en el sitio y ¿sabes qué? Empecé otra vida. Con los defectos y los problemas que haya, hay que tirar siempre para adelante. El pasado no se puede cambiar. Darle vueltas no tiene sentido ninguno, es lo que yo pienso".

"Estuve compitiendo en remo desde 2007 hasta 2015, justo antes de las Paraolimpiadas de Río de Janeiro, que fue cuando tuve una úlcera tuve que operarme. Estuve seis meses parado y entonces tomé la decisión de dejarlo. Después, sí, estuve un poco desvinculado aunque seguía colaborando con algún remero. En 2019 hubo un cambio del directiva en el club Remeros del Eo y nos propusieron entrar y echar una mano y, poco a poco, en eso estamos".

"En Vegadeo, Castropol siempre hubo mucha tradición de la práctica del remo. En Ribadeo este año vuelve a haber, que tienen un club bastante potente. Ahora mismo nosotros tenemos unos veinticinco o treinta deportistas. Aunque tenemos algunos pequeños, cinco o seis años, la mayoría son cadetes y juveniles. Ese es el grupo grande, de unos veinte. También tenemos algún veterano. Es verdad que hay poca gente para colaborar, que las ayudas no son muchas y que las embarcaciones de remo son muy caras, pero bueno, dentro de lo que cabe, estamos bastante bien servidos de material, no nos podemos quejar. Hay cosas que mejorar, pero dentro de lo que cabe vamos tirando".

"La ría del Eo es un sitio ideal para el remo, aunque yo creo que la ría necesita ahora mismo un dragado. Hay veces que, en marea baja, desde Vegadeo hasta Castropol no se pasa. Y cuando hay riadas, bajan un montón de troncos, de porquería. Hay unos tesones que casi puedes pasar andando. Desde que yo dejé de remar en 2015 ha cambiado mucho, mucho. Yo creo que las administraciones deberían de preocuparse más de dragarla que de nombrarla. Parece que están más preocupadas por el nombre –que para mí siempre será ría del Eo– que de limpiarla y de cuidarla mejor. Porque es algo que estamos desaprovechando y dejando de lado".