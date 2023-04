"Empecé con la música un poco por gusto familiar. Mi padre, que era camionero, tocaba la gaita. Luego, lo que comenzó siendo una distracción, acabó convirtiéndose en una forma de vida. Estudié Musicología en Oviedo y ahora soy profesor de las escuelas de música de La Caridad y de A Pontenova, en Galicia. Hasta los treinta y pico años estuve en varios grupos musicales, uno de ellos fue «Os Folkgazais», donde tocaba el acordeón. Y desde hace seis o siete años tengo una promotora cultural que se llama Mialma Producióis. Con la productora básicamente me centro en la música. Trabajo tanto en Galicia como Asturias, diseñando propuestas culturales para instituciones públicas o para asociaciones. Hacemos un ciclo de jazz, un ciclo de música clásica… También gestionamos alguna gira por Asturias o Galicia de propuestas culturales nacionales y editamos libro-discos musicales".

"Creo que Galicia nos lleva muchos años de ventaja en cuanto al desarrollo de programas culturales. En Asturias yo vi una mejoría grande en esta última legislatura, desde que entró Pablo León (director general de Cultura) o Antón García (director general de Política Lingüística). Pero veo que la administración asturiana no está demasiado dotada para ser rápida y efectiva en la gestión de recursos o de fondos culturales. Lo digo porque las convocatorias normalmente salen súper tarde y el plazo de justificación es muy pequeño. Galicia tiene mucho mayor volumen e infraestructura para gestionar eso con celeridad y así aprovechar mejor los recursos".

"Pasa ahora con los fondos europeos. A veces es difícil cumplir los requisitos en una zona rural. Las normas y las bases están pensadas desde una óptica muy centrista, desde el centro de Asturias. Hacía poco ponía un ejemplo: salían los fondos europeos culturales, inicialmente con la finalidad del desarrollo de zonas rurales. Eran proyectos que tenían que tener una inversión mayor de 40.000 euros. ¿Cuál es la cuestión? Pues que entre que sale la convocatoria, la presentas y que el plazo de resolución a lo mejor tiene unos 6 meses, el problema está en qué empresa cultural o qué asociación de la zona tiene el dinero para poder ejecutar ese desembolso hasta que te llegue la ayuda. Es una pena que llegue un dinero y no lo vayamos a poder utilizar casi el cien por ciento de los mortales. Por ejemplo, hay una línea de ayudas para eventos en espacios como museos. Eso está previsto para hacer en la Laboral pero no para hacer en el museo de Grandas de Salime. Pero las bases son las mismas para los dos".

"Uno de los grandes problemas es el centralismo en la toma de decisiones. Yo lo digo muchas veces: lo interesante sería que nuestros representantes políticos por una circunscripción realmente defendieran los intereses de ese territorio. No solo los intereses del partido al que representan. Es difícil que un diputado por el Occidente tenga peso como para poder transformar algo por encima de lo que el partido tenga como criterio. Y eso ya normalmente es un handicap para nosotros".

"Este es un territorio que, por el antiguo abandono de infraestructuras, quedó ahí anclado. En la época de desarrollo de otros territorios, aquí no se tiró adelante. En mi época de político (como concejal de Cultura en Vegadeo), en las reuniones que tenía, decía que aquí a veces no necesitamos tanto el dinero como acciones transformadoras por parte de la administración. Es decir, por ejemplo, necesitamos que se instale un determinado ciclo educativo y no tanto una ayuda para áreas recreativas. Hay ciertas decisiones transformadoras que solo la administración puede tomar. Y tiene que haber una apuesta clara por dar vida a los territorios. Por ejemplo, en el aspecto cultural, en el Oriente se hizo el MUJA pero aquí no hubo un equipamiento museístico transformador. Otro ejemplo. Aquí tenemos astilleros. Pues a lo mejor tiene que haber un ciclo formativo relacionado con los astilleros y que venga la gente de Avilés o Llanes a estudiar aquí, a vivir aquí".

"Ahora está en boga la ruralidad y el reto demográfico. Los análisis están ahí, pero después hace falta una apuesta clara, una inversión y que no te tiemble el pulso. Porque te van a decir: ¿cómo vas a invertir en no sé dónde que, al final, allí sólo hay 400 habitantes? Pero no tienes que mirar estadísticamente cuánta gente hay. Tienes que mirar cuánta gente quieres llevar a esos territorios. Es el ejemplo de Taramundi, que tuvo un proyecto transformador, donde la iniciativa privada supo responder y que cambió un territorio que hoy estaría desértico".

"Pero es difícil, les cuesta. Las inversiones grandes se hacen en las zonas del centro. Y ahí ya tienen sus propios presupuestos, aunque en Pola de Siero, por ejemplo, tengan un montón de recursos. Al final, parece que nos sirve con que esto esté bonito para cuando la gente quiera venir a pasar el fin de semana al Occidente".

"Pero hace falta tener un criterio claro y una apuesta económica clara. Si dices que en determinado territorio no vas a gastar porque cada vez son menos habitantes, entonces cada vez serán menos en ese territorio. Y también será menos Asturias, porque nosotros formamos parte de Asturias. Veamos el ejemplo de Ribadeo, hay una diferencia muy clara entre una orilla y otra de la ría del Eo. El nivel de inversión de la diputación de Lugo o de la Xunta de Galicia en Ribadeo está años luz por encima de lo que invierte el Principado en este lado. Al final no es que Ribadeo crezca por ciencia infusa. Crece porque tiene un nivel de inversión también mucho mayor y al final tiene unos servicios mayores y eso está ahí. Es una evidencia. Pasa que, por ejemplo, quien está haciendo formación reglada para trabajar en los astilleros, y en colaboración con los astilleros, con Gondán por ejemplo, es Galicia y no Asturias".

"No se trata de que esto sea una reserva para que la gente se distraiga los fines de semana. Tiene que haber un plan claro. Tendríamos que tener, por ejemplo, una fiscalidad diferente. Lo que está pasando con el tema de los eólicos. ¿Vas a poner eólicos? Pero entonces lo que tiene que haber es una fiscalidad distinta para ustedes o que la energía para los pueblos sea gratuita. Ahí tienes, a nivel energético, el valle del Navia, que ya tiene tres embalses y produce energía para los núcleos urbanos, no para sus pueblos a nada más. Pues te entiendo que ese territorio tiene que tener una reducción económica. Tiene que haber unas directrices muy claras para que esto esté protegido y esté favorecido. Y evitar que estos proyectos, como pasa ahora con la mina (de oro de Tapia) acaben generando enfrentamientos sociales entre lo poco que hay. Ea división se paga por generaciones. Porque después repercute en la vida de un pueblo. Divides a un pueblo en dos y acabas con las actividades deportivas, culturales sociales y demás".