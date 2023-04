"Yo nací en Iramola, en Castropol, un pueblo está muy pegadito a la carretera general, a apenas a dos kilómetros de Castropol villa. Soy de una familia de humildes labradores. Somos dos hermanos. Mi hermano David es tres años más joven, es doctor en Veterinaria. Mi padre se llama Luis Antonio y mi madre Elena, tienen 87 y 89 años. Ella fue una mujer avanzaba su tiempo, que tuvo una visión muy clara de que sus hijos tenían que tener la formación que ella no había tenido. Y fruto de eso, cuando nosotros empezamos en la escuela con seis años, ya sabíamos sumar, restar, multiplicar, dividir, escribíamos perfectamente y leíamos. Eso llamó mucho la atención del maestro de San Juan de Moldes, don Carlos Varela Silva, a quien yo siempre estoy agradecido. A partir de ese momento, el maestro tuteló con mis padres ese proceso de formación. Fue una alianza muy importante en nuestra trayectoria universitaria posterior. Por eso cuando presenté la tesis, que fue valorada con sobresaliente cum laude y está propuesta para los premios extraordinarios de doctorado, fue una de las cosas que más me ha emocionado en mi vida. El hecho de que mis padres pudieran ver a sus dos hijos con un doctorado fue para ellos una victoria moral. Fue lo que, por ejemplo, intentamos transmitir con el proyecto educativo de Ibias (la Semana de la Comunicación), que con trabajo, esfuerzo y con formación, se puede transformar absolutamente casi todo. Viendo la trayectoria de mi hermano y la mía, estoy convencido del valor transformador de la educación y del valor de un país que apuesta por una educación pública de primer nivel, especialmente en el medio rural".

"Yo tuve claro desde los seis años que quería dedicarme a la enseñanza. Me dediqué a la enseñanza absolutamente por vocación. Y todavía hoy, que han pasado muchísimos años, llevo treinta y bastantes años en esto, vivo con pasión cada día que voy a clase al instituto".

"Ibias fue una aventura educativa muy importante en mi vida. La primera vez que fui a Ibias fue en 1981. Estaba en segundo de carrera y fui como monitor a una colonia de verano. Nunca había oído a hablar de San Antolín de Ibias. Fuimos con unos cien niños que recogimos en Gijón con unos autocares. Fue un viaje que nunca olvidaré. Me pareció que no llegábamos nunca. Estuvimos 21 días, que fueron traumáticos, porque cogimos una gastroenteritis brutal y casi se nos ahogan unos niños en el río. Pero yo lo pasé muy bien. Y en el año 1984, cuando me dan el primer destino como funcionario de carrera, elijo Ibias ante el asombro y el flipe generalizado de la gente a mi alrededor. Quedaron todos asustados porque Ibias se veía perdido del mundo"

"Desde el principio me sentí un ibiense más. La felicidad en el mundo de la educación es poder hacer algo por los demás. Y en Ibias podíamos hacer algo por los demás. Y algo que era verdaderamente tangible. Veías los efectos a corto plazo y eras plenamente consciente de lo que iba a pasar a largo plazo. Yo había visto esos efectos de la educación en mi persona y en la de mi hermano. Hubo años en los que fui profundamente feliz por lo que estábamos haciendo allí, porque tenía un gran impacto. La educación transformó a un territorio y, sobre todo, puso en Asturias a ese territorio. Todavía hoy, cuando pasaron ya 18 o19 años desde que marché de allí, me encuentro a gente que no conozco y que me comenta que estuvo en la Semana de la Comunicación, o en la semana cultural, o en los encuentros del deporte, o en el maratón de Fútbol sala. Y te los encuentras en los sitios más insospechados y más alejados de Asturias".

"No me arrepiento absolutamente. Quizás sí que estuve demasiados años, a lo mejor algún año menos hubiera sido mejor, pero en Ibias, a nivel educativo, yo he vivido momentos muy importantes. Pues como dotar a Ibias del repetidor de Radio Nacional de España. O crear un canal de televisión pionero en la educación española, que llegó a verse en los 340 kilómetros cuadrados del territorio, de tal manera que cualquier cosa que pasaba en el colegio, en el concejo más aislado de Asturias, cualquier familia desde el pueblo más alejado desde la cocina de su casa podía seguir lo que estaba pasando en San Antolín, desde un partido de fútbol sala a una obra de teatro o una conferencia…. Cosas como el primer sello que se emitió dedicado a la escuela rural en España, como hacer que los niños volasen en avión por primera vez, o que fuera a Ibias el Príncipe de Asturias, o el Vicepresidente Primero del Gobierno de España o el Ministro de Educación… Tú ves en el centro educativo de Ibias las placas de las personalidades que lo han visitado y eso, cuando pasen más años y hayamos fallecido todos, por lo menos yo, se verá. Alguien en la historia lo retomará y contará eso que ha pasado, estoy convencido. Creo que para la época educativa en la que estábamos y, después para el concejo, las actividades que se organizaban eran absolutamente innovadoras y rompedoras. Eso elevó claramente la autoestima de los ciudadanos de Ibias".

"El despoblamiento en el medio rural lo veo casi como algo imparable. Porque creo que se ha formado a la gente para irse del medio rural. La dinámica ha sido: no hagas esto, no te quedes aquí porque tienes que mejorar tu vida. Pero el medio rural necesita cariño y afecto y reconocimiento social, que no lo tiene. Ni hoy lo tiene. Es evidente que el medio rural está en una crisis profunda y que hay un despoblamiento que es inevitable. Pero creo que los ciudadanos que vivimos aquí tenemos que luchar por reivindicar el reconocimiento de lo que significa el medio rural en nuestra región".

"Hay una parte que es de desarrollo económico y es evidente que la escuela no invierte (dinero) en el territorio. La escuela lo que puede hacer es formar a las nuevas generaciones, dar valor al medio rural. Transmitir la idea de que se pueden desarrollar proyectos de vida de calidad en el medio rural, que uno se puede primero formar, adquirir una gran formación, y luego devolver una parte de lo recibido al territorio".

"También tenemos que mentalizar a los alumnos de que es posible hacer cualquier cosa en el medio rural y que, además, tenemos derecho a poder realizar cualquier cosa y a que se nos reconozca. Que tenemos ese derecho a se ponga en valor lo que hacemos y lo que representamos. Eso es lo que puede conseguir la escuela rural. La escuela tiene que ser clave en eso, en poner en valor es el territorio. Y, desde luego, hacerle ver al resto de la sociedad que el medio rural también cuenta. Yo lo he vivido en Ibias y también lo sigo viendo en Vegadeo, con el Foro Comunicación y Escuela. Tenemos en Vegadeo un proyecto educativo que tiene 15 años de vida, que ha organizado 764 acciones en 21 concejos de Asturias, en 7 comunidades autónomas de España y 5 países del extranjero y todavía a veces vemos casos de personas que o no participan o no responden a la llamada porque es en el medio rural, estamos convencidos. ¿Qué tenemos que hacer en el medio rural para que determinados estamentos de la sociedad respondan y acudan a la llamada y participen?"

"Nosotros tenemos que formar a los ciudadanos. Tenemos que formarles para que sepan que se puede ser un excelente agricultor y tener una excelente ganadería y ser veterinario o ser ingeniero agrónomo. O tener un ciclo de formación profesional, que la formación profesional es otra gran salida de futuro porque la gente sale muy preparada y se pueden desarrollar proyectos de vida de calidad en el medio rural".

"Es evidente que el Occidente ha perdido peso en la región. Hemos perdido muchísimos habitantes en los últimos 25 años. Basta ver las estadísticas de Sadei. Y ya sabes que si somos menos y votamos menos también contamos menos. Entonces, lógicamente, no es lo mismo donde se eligen 20 diputados que donde se eligen 6. Está claro que es así. Entonces, evidentemente, lo que falta es una apuesta decidida por el medio rural, donde se lleven a cabo las inversiones y los apoyos que sean necesarios, teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando, que podemos perder una parte muy importante de la región. Si faltan las personas, pues se desvertebrará el territorio. Donde desaparecen las personas, pues ya sabes lo que pasa con la naturaleza, con el medio ambiente, con todo".