Juan Manuel Suárez Gómez nació en septiembre de 1950 en el pueblo de Carrio, en Villayón. Lo conocen popularmente como Juan del Habanés. El "Habanés" era su bisabuelo, quien construyó la casa familiar y quien hizo fortuna en La Habana, comprando negocios arruinados, reflotándolos y volviéndolos a vender. Juan Manuel nació en una familia campesina, "con los recursos propios del sector". Estudió en el instituto de Luarca, luego delineación, tuvo otros trabajos y, finalmente, asociado con su hermano, montó un negocio de construcción, en el que se jubiló. Aunque reside en Coaña, sigue vinculado a su municipio natal, sobre el que escribe numerosas crónicas una publicación local. Así ve la evolución y el futuro de Villayón.

El cambio fue la leche

"Villayón es un concejo que, como todos, cuando yo vivía aquí, llegó a tener 4.000 habitantes y hoy no llega a los 2.000. El motor económico del municipio siempre ha sido el sector primario. La ganadería era la base de las explotaciones unifamiliares. Pero muy pequeñas. En el Occidente de Asturias tenemos mucha similitud con Galicia y aquí el minifundio es determinante en todos y cada uno de los pueblos de la comarca. Por tanto, pequeñas explotaciones y con ganado del país, vaca roxa, lo que hoy es conocida como asturiana de los valles".

"Luego hubo una gran transformación. Fue el momento en que se empezó a recoger la leche. Cuando la gente tenía el ganado roxo, la profesionalización era mínima. Todo para el consumo de la familia y si había excedentes se vendía algo. O aún se practicaba el trueque. Se llevaba el producto de casa a cambio de algo que adquirir en los comercios".

"El hecho de que empezasen a recoger la leche a domicilio fue una gran transformación en la vida económica de Villayón. Dentro del sector primario, obligó a un cambio de genética en la cabaña ganadera, pasando de las vacas rubias al ganado frisón. Eso originó también una transformación en el suelo. Superficies dedicadas a cultivos pasaron a ser pradera e, incluso, superficies de carácter forestal pasaron también a pradera. La cabaña se hizo más numerosa y había que alimentar a las reses. Por tanto, era necesario producir, si no para autoabastecerse del todo, por lo menos aproximarse".

"Ese cambio influyó también en la arquitectura. De tener los clásicos establos en la vivienda unifamiliar pasamos a a construir naves adosadas a la vivienda para albergar la ganadería. Eso también modificó el sector servicios porque se crearon líneas de transporte de leche, generalmente de gente de aquí del concejo y eso creó algún empleo en el sector servicios. El sector secundario y la industria no se dieron en Villayón. No hubo ni siquiera industria transformadora del sector primario. Eso se fue ya a otros concejos, a Navia y a otros municipios de la comarca".

"En Villayón el sector terciaro sufrió una transformación. Yo conocí en Villayón unos 20 establecimientos que tenían de todo, lo que llamamos el bar tienda. Hoy no queda prácticamente nada de eso. Sin embargo, no había hospedaje de ningún tipo ni camping. Y hoy cambió el modelo, desaparecieron aquellos comercios de pueblo pero se generó una oferta de casas de turismo rural, alojamientos que antes no había, y algo de restauración".

La huella indiana

"En el ámbito de la educación en Villayón hubo también una transformación muy importante. Recuerdo que en el municipio hubo como unas veinte escuelas unitarias mixtas, muchas de ellas sufragadas desde la emigración, sobre todo desde Argentina y Cuba. Como decía el profesor Rafael Anes, la gente emigró con un equipaje muy ligero de cultura y de conocimientos. Con una formación muy deficitaria, digamos. Por eso muchos sentían la necesidad de saber, de formarse, y les daba mucha pena que los que quedaban en el pueblo no pudieran tener esa oportunidad. Eso creó una gran conciencia en este sentido para crear esas escuelas. Así que aquí hubo una veintena de escuelas unitarias, amén de las individuales, de niños y de niñas, que de Villayón capital. Todas esas escuelas, que se hicieron en la década de los veinte y de los treinta quedaron obsoletas cuando se hizo la concentración escolar. Y ahora sólo queda el CRA (Colegio Rural Agrupado)".

El despoblamiento

"Yo estuve veinticinco años metido en una asociación cultural, la Asociación Virgen de las Virtudes, que ahora ya no existe. A través de esa asociación convocábamos un concurso de postales navideñas de cara al alumnado y recuerdo que había una participación de unos ciento ochenta alumnos. Hoy deben quedar sobre cincuenta, aproximadamente".

"Otro ejemplo. En 1950, el año que yo nací, en el Registro Civil había unos 74 asentamientos nuevos. Hace poco, en un acto que se celebró por el día de la Mujer, acudieron las que habían sido madres el año anterior, en 2022, y sólo había dos mujeres. En mi pueblo, cuando nací, había 26 familias y 187 habitantes. Y hoy quedan cinco casas y nueve habitantes. Y como mi pueblo, muchísimos".

La influencia de Navia

"Aunque el concejo de Villayón logró su independencia del de Navia entre 1866 y 1869, Navia siempre fue la cabecera de comarca y la historia de este concejo siempre estuvo vinculada a la de Navia, incluso en temas de comercio; en muchas cosas. Durante muchos años había una línea regular de autobús, todos los días, desde Ponticiella a Navia. Aunque en Villayón no se instaló ningún tipo de industria, sin embargo sí que aprovechó el auge que experimentó Navia en el sentido de que hay mucha gente que vive en el concejo y trabaja en alguna de las industrias, o en el sector terciario de Navia. Pero también fueron muchos los que dejaron Villayón para trasladarse a Navia. También es cierto que una parte importante del despoblamiento del municipio se debe a eso. La gente se acerca a los lugares donde está el puesto de trabajo".

La autovía crea un Occidente bipolar

"La llegada de la autovía generó oportunidades para los concejos de la costa. Para el sector secundario y el sector terciario fue un bálsamo. Aumentó el turismo, que favoreció el desarrollo de los servicios, y la industria tiene mucha más comodidad para recibir materia prima y, a la vez, para exportar el producto".

"En cambio, los concejos de montaña se quedan más rezagados. Yo creo que el futuro para estos municipios sigue estando en el sector primario. Pero, ¿qué ocurre? Aquellos ganaderos que invirtieron para modernizar y ampliar la ganaderías que habían heredado de sus ancestros, ahora están a punto de jubilarse. Hace 30 años, cuando tenían veintipico o treinta años, dieron ese salto, pero ahora están llegando al punto de la jubilación y no encuentran relevo generacional. Todos ellos tuvieron descendencia y quizá la descendencia no quiere ya la ganadería. En su mayoría se han buscado un modo de vida en el sector secundario en Navia o en otro lugar de la costa. O bien se han ido a otras zonas industriales, u otras urbes, donde haya más posibilidades y más oportunidades".

Arde la tierra baldía

"¿Y qué vamos a hacer con todo ese terreno que queda baldío? Creo que habría dos soluciones. Una de ellas sería la ganadería extensiva, pero hoy la ganadería extensiva está bastante amenazada por la fauna salvaje. La otra posibilidad es el sector forestal. Pero el sector forestal adolece también de haber estado un poco marginado durante todo este tiempo. Nos faltaron políticas de reforestación. Tenemos una diferencia muy sustancial con Galicia. La Xunta desarrolló unas políticas forestales desde hace muchos años, con repoblaciones progresivas y escalonadas de forma que el aprovechamiento también viene ahora escalonado. Nosotros no lo hicimos, así que ahora tendríamos que buscar rentabilidad forestal a largo plazo para todos esos terrenos que quedan baldíos. Y no solamente baldíos. Son terrenos que la maleza invade y después pasa lo que pasa, vienen los incendios y el fuego tiene materia prima combustible suficiente para llegar al mar".

Apertura

(Hay una asociación en Villayón que se llama "El Rincón Olvidado". ¿Fue Villayón el rincón olvidado de la comarca?) "Soy socio de esa asociación y colaboro con ellos de vez en cuando. El nombre nació de esa idea. Hoy el concejo está mucho más abierto, fue progresando el asociacionismo y desde los poderes públicos también se cambió mucho la actitud de hermanarse y tener una relación con los consejos limítrofes y de ir en el carro todos juntos. Yo creo que esto empezó a cambiar precisamente desde que empezaron a crearse asociaciones como la de la Virgen de las Virtudes, que conseguimos traer a mucha gente del resto de Asturias. Al tiempo también se creó la asociación de mujeres, que está funcionando muy bien, y otras asociaciones en distintos pueblos".

Las necesidades

"La primera necesidad sería crear una arteria importante de comunicación con Navia. Hace falta mejorar esa carretera, que se arregló hace más de 25 años y que estuvo muchos años parada porque pasaba, en Arbón, por la vega más fértil del concejo y donde se cultivan las mejores fabas de Asturias. Pero yo creo que ya toca un arreglo, necesita una reparación. Y luego tenemos la carretera que va desde Villayón a los confines del concejo enlazando con el concejo de Boal. Es un desastre cómo está. En esa zona incluso hay industriales de turismo rural que están bastante preocupados porque es un escollo prácticamente insalvable para su clientela. Ahora salió a licitación el proyecto para la mejora de cuatro kilómetros de Villayón hasta Carrio, pero se trata sólo del proyecto y son cuatro kilómetros de una carretera que son 15".

"En materia social y en materia de Sanidad creo que están muy bien cubiertas las necesidades de los vecinos de Villayón. Tiene una buena plantilla en el Ayuntamiento para la asistencia a domicilio. Prácticamente no hay ninguna persona que viva sola y que sea dependiente que no tenga asistencia. También cuentan con su centro de día con transporte de recogida y transporte de entrega".