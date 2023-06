"Nosotros, desde la cátedra Thin5G de la Universidad de Oviedo, participamos como asesores técnicos en el proyecto para sensorizar el concejo de Yernes y Tameza, que desarrollan la Consejería de Ciencia del Principado, la Fundación Vital, la empresa Cellnex y la Fundación Cellnex. La idea es aprovechar el tamaño y las circunstancias que tiene Yernes y Tameza para colocar sensores con la idea de convertirlo en un concejo inteligente. Aprovechar la tecnología para encontrar cómo mejorar la calidad de vida de las personas. La ventaja es que el concejo tiene un tamaño tremendamente manejable, tanto en extensión como en el número de vecinos (es el menos poblado de Asturias, en torno a medio centenar de residentes habituales). En otra población mayor un experimento así apenas se notaría, aquí sí puedes llegar a causar un impacto en todas las personas".

"Hay sensores de distintos tipos. Unos tienen una componente social por cuanto que pueden permitir ayudar a personas dependientes. Para saber si están bien o no. Otros pueden servir para el control de la agricultura, del estado del terreno, la humedad, de la calidad de los nutrientes de la tierra… También se puede monitorizar el ganado. Existen ya crotales conectados que permiten conocer la posición de las reses o si algún animal está mal. O sensores de controles de paso por determinadas zonas. O sensores de detección de incendios, para que antes de que se extienda el fuego puedas actuar".

"Una de las virtudes del proyecto es que permite explorar toda esta variedad de sensores y ver cuáles realmente son útiles para las personas. El proyecto te va a dar una visión real de lo que puede suceder en un concejo sensorizando, saber qué es lo que tiene un impacto y lo que no. Puedes afinar el tiro para extenderlo luego a la sociedad en general. A este nivel no conozco ningún experimento igual, nada porcentualmente tan significativo".

"La tecnología tiene que avanzar. El mundo conectado tiene muchas ventajas que deberían de superar con creces a los inconvenientes. Ahora bien ¿cómo atajar los problemas que puede causar la tecnología? Creo que no tiene tanto que ver con la tecnología en sí con cómo utilizamos la tecnología. En lo referente al uso que se hace de los datos que recopilan las nuevas tecnologías, creo que tiene que pasar seguramente por una regulación".

"Y también es importante atajar los posibles problemas desde la educación, que juega un papel fundamental. Entender cómo funcionan las cosas es algo que últimamente se ha perdido. Tenemos un conocimiento muy superficial. A nivel de usuario, y gracias. Necesitamos entender bien cómo funciona la tecnología para comprender lo que realmente es un peligro y lo que no. Muchas veces la sociedad percibe como peligro algo que no lo es tanto y no ve dónde está el peligro real".

"Yo soy padre de dos niños todavía de edades cortas, de 10 y 13 años y en la tecnología veo un problema: el acceso demasiado rápido a las respuestas. Cuando necesito saber por qué algo es de una determinada manera miro en Google, leo la respuesta, la enuncio y se acabó. En cambio, mi experiencia de 49 años me dice que el conocimiento profundo de las cosas se adquiere teniendo que pelear tú con ellas. Tienes que buscar la respuesta y tratar de deducirla. Si te la dan completamente mascada, que es lo que nos da hoy la nueva tecnología, la coges para el momento en el que la necesitas, la repites como un loro y luego la olvidas. Porque, además, no tienes ninguna necesidad de recordarla. Sabes que mañana, si la vuelves a necesitar, vas a volver a encontrarla por el mismo camino".

"Pero todo esto creo que trasciende el ámbito tecnológico. Hay una razón tecnológica, pero el asunto sobre todo tiene que ver con la educación. La educación tiene que guiarnos hacia un sentido crítico, hacia una necesidad de profundizar en el conocimiento de las cosas, a ser curiosos, a ser ambiciosos en el conocimiento. Y no a contentarnos con el hecho de tener una respuesta rápida. Hay gente que se sabe el primer párrafo de todas las entradas de la Wikipedia, que son magníficos jugando al Trivial Pursuit, pero no entienden el fondo de nada. Y eso no te permite entender dónde está realmente el peligro".

"Las nuevas generaciones han nacido con la tecnología en las manos. Y creo que siempre hay un peligro oculto en esta afirmación. Das por hecho que la entienden muy bien y yo creo que no la entienden. La usan muy bien, pero no la entienden".

"Por mi trabajo de investigador he trabajado mucho con la inteligencia artificial. Y como sé cómo funciona, entiendo que hay un debate un poco basado en Hollywood. Entiendo que la percepción social puede tener que ver con las películas, pero lo que de verdad funciona por debajo de la inteligencia artificial no es algo que se te pueda ir de las manos. Son unos algoritmos matemáticos que responden a unos estímulos. No hay un cerebro, no hay decisiones pasionales".

"La inteligencia artificial es un algoritmo que hace lo que el programador le ha dicho que haga. Es verdad que tiene la virtud de aprender ciertos datos. Pero aprende ciertos datos, no aprende cualquier cosa. No es: yo le enseño cuándo tiene que encender y apagar un semáforo y, de alguna manera mágica y misteriosa, aprende a identificar los coches que pasan y sabe que tú pasas por allí los viernes. No, no. No es como en las películas, no se va a ir de las manos. Pero tampoco está mal que haya una demanda de regularla. Si el hecho de que la percepción social sea un poco catastrofista hace que la regulemos antes de que se nos pueda ir de las manos, pues mejor".

"El problema de la llegada masiva de la inteligencia artificial a ciertos ámbitos es que al final sí que tienes que acabar tomando una decisión ética y tienes que decidir quién toma esa decisión. Un ejemplo muy concreto. Imagina que tienes un vehículo autónomo que se encuentra ante la perspectiva de un accidente y tiene que decidir entre tener el accidente de una manera o de otra. La máquina no va a tomar una decisión ética. La máquina tiene un algoritmo y, en función de los datos que observa, toma esa decisión. El que programó ese algoritmo es el que ha tomado la decisión ética, no la máquina. Entonces el debate es ése: ¿quién toma la decisión?, ¿debe hacerlo el programador o tiene que haber unas reglas generales que nos controlen a todos?, ¿cómo lo hacemos?".