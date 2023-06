Pablo Alonso González, de 43 años, es uno de los investigadores de mayor proyección internacional de la Universidad de Oviedo. Junto con López Otín, es el único científico asturiano que ha recibido las importantes ayudas "Consolidator Grant" del Consejo Europeo de Investigación. Es el líder del grupo de investigación de Nanoóptica Cuántica del departamento de Física. Hace la investigación básica que abre el camino hacia una nueva tecnología sustentada en el control de la luz (los fotones): nuevos dispositivos digitales con menos gasto energético, materiales flexibles e más capacidad de computación. Esa es su vertiente investigadora. Además, es presidente de la Fundación Vital, situada en la braña de Piedras Negras, cerca del Collado Fancuaya, en Yernes. Esta entidad –entre cuyos fundadores se encuentra su padre, Gerardo Alonso, junto a otros profesores del colegio Virgen del Fresno de Grado– es una referencia en Asturias en la educación ambiental para escolares y, en especial, en la formación sobre energías renovables. Los profesores que echaron a andar esta entidad fueron unos visionarios: ellos ya hablaban de la necesaria transición energética cuando era poco menos que una excentricidad. Pablo y su padre Gerardo están sentados en el interior de la gran cabaña que la fundación en pleno monte. Y hablan:

Gerardo. "La Fundación nació en el colegio Virgen del Fresno y ocurrió como un milagro. Fue un milagro que se unieran prácticamente toda la plantilla, los padres, la gente incluso que no tenía familia en el colegio, pero que tenía inquietud por la naturaleza. El proyecto empezó en 1992. O sea, el año pasado hicimos 30 años".

Pablo. "Cuando ellos empezaron era algo subversivo. ¿Qué hacen estos hippies? Están produciendo energía solar con unas placas en el monte..."

Gerardo. "En un congreso en Santander al que fuimos a representar a Asturias se me acercó un vasco a decirme: ‘Oye, eso que tenéis ahí es subversivo’. Claro que es el subversivo porque aquí en España el problema de siempre fue que la energía estuvo en manos de pocas empresas y forman un grupo de una influencia tremenda. La idea fundamental era sacar a los niños a la naturaleza. Se estaban volviendo todos urbanos, incluso los de los pueblos. Vivir una experiencia que permaneciera en el recuerdo. Y estamos viendo el resultado".

Pablo. "Ahora al subir fotos a Instagram de aquellas reuniones de hace 25 años, te contestan de mil sitios. Gente de todo tipo que da gracias por aquella experiencia. Por aquí ya pasaron unas 25. 000 personas".

Gerardo. "Una de las cosas que buscamos cuando vienen a pasar unos días aquí es que consigan su autosuficiencia. Hoy en las familias hay mucho miedo de los padres, hay un tutelaje excesivo. Además, en la familia hoy trabajan todos y el niño pasa muchas horas con las pantallas. Aquí importa la organización en equipo. Ellos tienen que prepararse su tienda de campaña, saber qué meter en la mochila, tienen que organizarse. No están el papá y la mamá. Los profesores les dan algunas indicaciones pero tienen que ser ellos los que se organicen".

Pablo. "Y aprenden destrezas manuales. Un día a ni equipo en la universidad les pedí poner una pizarra en la pared y llegué al laboratorio y estaba mirando el taladro como si fuera un meteorito que les había caído encima. Intentando poner la broca. Nunca habían utilizado un taladro, ni hecho un agujero. Y algunos son doctores ya. Y todos gente muy lista. Pero la capacidad manual se ha perdido".

Gerardo. "Un poco de autogestión es lo mínimo, ¿no? En Japón los niños limpian las aulas y Japón no es un país del tercer mundo".

Pablo. "Ahora, el Ministerio (de Transición Ecológica y del Reto Demográfico) nos ha dado un proyecto de tres años. Lo que queremos hacer es intentar que vengan la gente a formarse en energías limpias. No tienen por qué ser solo alumnos de colegios de primaria. Puede ser cualquier tipo de personas que se quiera formar, por ejemplo, en instalar un panel solar. También, en colaboración con la Consejería de Ciencia y con la empresa Cellnex estamos en un proyecto para sensorizar el concejo de Yernes y Tameza. Instalar sensores que midan tanto el comportamiento humano como la fauna, la flora o el gasto energético, que a nosotros es lo que más nos interesa".

"Creo que hay que participar en la formación y educación ambiental, educar a la sociedad y educarnos a nosotros mismos. Sobre todo ahora en energías limpias. Hay gente que todavía lo ve como algo muy lejano, inaccesible. Y no lo es. Lo pueden comprar y montar ellos mismos. Pero esto vuelve a ser subversivo. Antes era la tecnología, ahora es el montaje de la tecnología. Porque ahora te llaman y te dicen: ‘Yo te lo monto’. Hay que formar a la ciudadanía en que ellos pueden ser autosuficientes en materia energética. Hay mucha contaminación informativa en el tema de las comunidades energéticas para intentar limitar su extensión".

"Cuando vienen aquí a la Fundación Vital los niños ven unas energías limpias que no tienen en casa en su gran mayoría y que tienen como base una ciencia que se ha desarrollado durante años y que se sigue desarrollando. Porque la solución a los problemas energéticos que tenemos viene por esa educación pero viene también por un desarrollo científico que genere una tecnología que más eficiente, con materiales que no generen residuos. Los niños tienen que ver esa problemática y el papel de la ciencia en su futuro. Y en el futuro de la humanidad. Y entonces ahí sí que se fomentan vocaciones científicas".

"Porque una parte de las vulnerabilidades que tenemos como sociedad están en la base a las tecnologías que utilizamos. Ahora estamos ya acostumbrados a la nube, al móvil, que estamos cargándolo todos los días. Pero cuando lo cargamos lo estamos cargando con energías muchas veces que vienen de fuentes fósiles. Los centros de tratamientos de datos de la nube cada vez consumen más energía. No recuerdo el dato concreto, pero creo que en el 2030 esto iba a suponer entre el 20 y el 30% del consumo de energía mundial".

"A ver, somos también muy hipócritas. Hablamos de las baterías de ion en litio para los coches eléctricos y demás, pero se hacen en China porque aquí no los podemos hacer por nuestras políticas de medioambientales. Así nosotros vivimos con ‘carbón neutral’. Pero somos ‘carbón neutral’ de aquella manera, porque otros sí que están gastando".

Gerardo. "Nosotros, cuando los chavales vienen a la Fundación Vital les preguntamos una cosa: ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Lo primero que tiene que hacer una persona, qué es? ¿Hay que estudiar para ganar dinero? Y les decimos: lo primero de todo es conservar la vida. Les ponemos este ejemplo: si vas a una fiesta y uno que tomo más a la cuenta y es el que va a conducir, tienes que tener la suficiente energía para coger todos un taxi. Porque te estás jugando la vida. Primero es la vida y la salud. Y a partir de ahí pasas a hablarles de la importancia de mantener la vida, el medio ambiente".

Pablo. "Tú cuidas tu casa, ¿verdad? Pues nuestra casa es el medio ambiente, el planeta. Y dentro de 50 años, menos, porque esto es exponencial, nos van a afectar muy directamente. En lo que dice mi padre: la preservación de la vida. Tú, en tu casa, si tuvieses ese problema a diario, tomarías medidas ¿no? Sin embargo, con el planeta no lo hacemos. Como se diluye la responsabilidad entre todos pues bueno, ya vendrá alguien que tome medidas..."

"Y luego, encima, está el tema de la antipolítica, el discurso negacionista. Eso de que es el gobierno, un enemigo común, el que lo hace para sacarnos el dinero; que si la energía solar esto, que si aquello... El problema es que no nos encontramos cara a cara lo suficiente como para tener una discusión tranquila con argumentos. Normalmente es a través de las redes sociales. La gente no lee la información, nos están acostumbrando a leer en diagonal las cuatro líneas esas. Es que pensar exige energía y eso es estar lobotomizado, que te manden mensajes y hablar. Es muy fácil, es muy cómodo. ¿Y lo que nos viene con el Chat GPT? Lara, mi hija, ve una película, ‘Wall-e’, en la que van a un planeta en el que están todos gordos, no se pueden ya ni mover y están dirigidos por la máquina de la propia nave. Vamos a eso".

"Yo, el chat GPT, no. Puede que ayude en algunas cosas mecánicas pero no quiero ni pensar qué puede suponer. Imagínate que llegue el momento en el que decida. Va a haber una ingeniería de generación de información falsa para alimentar a la máquina y decida en la dirección de que tú quieres".

Gerardo. "Con las pantallas hoy es que es muy difícil educar".

Pablo. "Conozco un niño que ya no quiere venir al pueblo porque la wi-fi que no va bien. Cuando era más pequeño, sí quería venir para ver al perro y jugar con el perro. Ahora ya no quiere jugar con el perro. Ahora tiene mala wi-fi y ya no quiere venir".