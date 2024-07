Los 16.000 asturianos que malviven en la isla más triste del mundo

El impacto de la caída del Muro de Berlín y de la URSS fue brutal en el Caribe. Los años noventa del pasado siglo XX fueron en Cuba los del “Periodo Especial en Tiempos de Paz”, el eufemismo que se sacó de la manga Fidel Castro para maquillar una crisis brutal (el PIB cubano cayó un 36% de 1990 a 1993) agravada por una intensificación del bloqueo estadounidense. Hoy, los cubanos, treinta años después, reviven la misma pesadilla económica. O peor. Muchos expertos hablan de un fallo multisistémico -educativo, sanitario, energético, alimentario, de infraestructuras muy deterioraras- que está sumiendo en la pobreza a buena parte de la población, especialmente a los pensionistas y trabajadores del Gobierno o a los que no reciben remesas del extranjero, la inyección económica proveniente de una emigración masiva.

Este es el panorama al que se tienen que enfrentar las trabajadoras sociales de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno del gobierno regional que desde casi quince años llevan viajando a la isla para atender a los asturianos de Cuba, una comunidad que superan las 16.000 personas, casi todas ellas descendientes de naturales de Asturias. Los nacidos en el Principado, todos ellos muy ancianos, no superan hoy las 130 personas. Es, sin lugar a dudas, el colectivo de asturianos en el exterior que peor lo está pasando en estos momentos. Las ayudas públicas que destina el Principado les permiten, en la medida que la carestía generalizada del país lo facilita, seguir manteniendo una vida digna.

“Es importante que los asturianos sepan que con su dinero estamos ayudando a estas personas”. Es una idea que subraya Covadonga Noriega, una de las dos trabajadoras sociales que cada año, cuando está próximo a abrirse el periodo de solicitud de ayudas, recorren Cuba para documentar las distintas situaciones personales que viven los asturianos de la isla y poder tramitar así la ayuda. Es un auténtico rastreo, una ginkana para localizar a personas necesitadas obstaculizada contantemente por la inexistencia de combustible para llegar a ellos, sobre todo a los que viven en las provincias. Un viaje que discurre entre la amargura de comprobar lo difícil que se ha vuelto la vida en Cuba y la satisfacción de poder ayudar a personas que sienten que esa lejana patria que guardan en su corazón, y que mucho nos han pisado jamás, no les ha olvidado. Así lo cuenta Covadonga Noriega:

“Nosotras formamos parte de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno y atendemos la parte social de la comunidad que está en el exterior. Anualmente se convocan unas ayudas económicas que son de pago único. Se convocan para la comunidad asturiana que resida en algún país de América Latina. Y se dirige a dos perfiles. Uno es para nacidos en Asturias o hijos de nacidos en Asturias que tengan más de 65 años y estén en unas determinadas situaciones de carencia de rentas. Luego hay otra línea para personas entre 18 y 65 años, que tengan una situación de violencia de género, enfermedad o discapacidad que les impida el desarrollo de la vida laboral”.

“Cuando está próxima a abrirse la convocatoria de las ayudas, nos desplazamos a algunos lugares. El año pasado hubo unas 870 solicitudes de ayuda que proceden de toda América Latina. Y de todos, 555 venían de Cuba. La media edad de los solicitantes son 81 años, es una población muy envejecida. Y en Cuba, donde hay unos 17.000 asturianos, es donde más dificultades tiene la población asturiana del exterior. No sólo vamos a únicamente tramitar las ayudas. Hacemos atención social es un sentido más abierto. También atendemos la demanda que tienen respecto a documentos para la ciudadanía, homologaciones de títulos, otros recursos que hay para la colectividad española, temas de orígenes….”

Desplazamientos imposibles

“El Centro Asturiano de La Habana, que está muy venido a menos, muy deteriorado por la evolución que está teniendo el país, mantiene una estructura. Pese a todas las carencias que tiene el país, hay una oficina y en oficina un punto de atención social que subvenciona el Principado. Casi la mitad de los solicitantes del año pasado eran de La Habana o de su provincia. A los que se pueden desplazar, o están cerca, los convocamos a esta oficina de la capital. Pero luego nos desplazamos por todas las provincias. Como somos extranjeros podemos contratar un vehículo que nos desplace. Habilitan puntos de combustible para extranjeros. Los locales no tienen esa posibilidad.

“Con todo, los desplazamientos son muy complicados. Las gestiones son infinitas y no siempre se consigue ni siquiera el combustible. El año pasado no conseguimos combustible más allá de Santa Clara, que era la primera provincia que visitábamos. Tuvimos que volver a La Habana porque ni la embajada pudo española nos pudo conseguir combustible para seguir.

Un grupo de asturianos residente en Cuba en un encuentro con las trabajadoras sociales del Principado / .

Tocando fondo

“Pero ellos están mucho peor. Llevo yendo a Cuba desde 2009 y es una evolución a muchísimo peor. Cuba tenía dos bastiones potentes, la educación y la salud, y ahora vas viendo cómo estos dos sistemas se van deteriorando con todas las vicisitudes que pasó el país. En Cuba, además, en los últimos años se está produciendo un gran éxodo y se nota mucho la mengua de la población, sobre todo en las provincias. Por primera vez en su historia, este año Cuba pidió ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para que le faciliten leche en polvo para niños de hasta siete años. Y hasta hace poco sacaron una directiva para garantizar, entre comillas, pan para niños de hasta catorce años.

"El deterioro se ve año a año. Hay una crisis alimentaria y energética tremenda. El hecho de que no haya electricidad impacta en todo. La poca comida que hay, como Cuba es el trópico, enseguida se estropea. Y aun teniendo recursos, hay un desabastecimiento absoluto de alimentos y de medicinas. Tampoco se puede fabricar nada porque no hay combustibles. Con los apagones hay zonas que, a lo mejor, están 20 horas seguidas sin electricidad. Uno, desde aquí, no se da cuenta de qué significa eso. Eso quiere decir que hay un calor insoportable para enfermos, para niños; para toda la población, pero sobre todo para la más vulnerable. No se puede mantener la comida y proliferan los insectos, con lo que traen los insectos en cuanto a transmisión de enfermedades".

El rastreo

“Hay personas de la comunidad asturiana en Cuba que hacen de antenas nuestras sobre el terreno. Como ya llevamos muchos años de trabajo consolidamos un poco en lo que se puede esa estructura informal, de voluntarios. Nos ayudan a convocar a las personas, a buscar un lugar donde podamos encontrarnos, que a veces es la casa de alguien o museo. A las personas les cuesta muchísimo desplazarse. Como no hay combustible, van en carros de caballos. Y salen a las tres de la mañana de su casa para poder llegar a una reunión que tenemos, por ejemplo, a las ocho. Nosotras no tenemos capacidad para ir a todos los lugares, implicaría mucho tiempo y también mucho dinero: desplazarse es muy caro para todos. A ver, hacemos todo lo que podemos en las cuatro semanas, más o menos, que estamos trabajando por allí. Nosotros tenemos el tiempo muy contado, porque los desplazamientos por la isla son infinitos. Y eso que vamos a ful, todos los días de la semana, muchísimas horas. Porque es muchísima gente”.

“El año pasado la horquilla de la ayuda estaba entre ciento noventa y trescientos euros por persona. Nosotros tenemos que transferir el dinero a una cuenta que tienen que habilitar ellos. Lo llaman MLC, moneda libremente convertible, o sea en divisa. El gobierno cubano permite abrir una cuenta para que les entren divisas a las personas y, de paso, al sistema. Ese dinero no es dinero físico, se carga en una tarjeta y con esa tarjeta van a comprar a las tiendas del gobierno. Nosotros trabajamos con personas que son pensionistas, casi cien por cien de ellas. Entonces, ahora al cambio real, no el oficial, la gente viene cobrando entre 3 y 4 euros de pensión mensual. Entonces, esto es un dinero que le resuelve. Es poco para nosotros y da como vergüenza decir esto, pero es cierto. Si no tienes nada, te permite tener un poco de comida”.

Integrantes de la colonia asturiana en Cuba, en uno de sus encuentros con las trabajadoras de la dirección general de Emigración del Principadoi / .

Situaciones límite

“Nosotras trabajamos con una población sin recursos y muy envejecida. Encontramos muchas situaciones difíciles. Hay infravivienda en todo el país. No se puede hacer mantenimiento desde hace muchísimos años, ni vivienda nueva tampoco. En lo que podemos visitamos a personas que están en sus casas, encamadas muchas veces, porque son muy mayores. Están enfermas y no tienen manera de tratarse. No hay medicinas ni alimento. Encontramos muchas situaciones de una precariedad infinita. Es algo muy difícil de transmitir y de entender.

“La gente necesita incluso agua potable. La vida humana sin agua no es posible. Agua potable para beber, cocinar. El agua se puede comprar, pero es muy cara. O, si no se puede comprar, se tiene que hervir mucho tiempo. Y hervir implica que tienes que tener combustible también para eso. la gente que cocina con leña en el exterior y cocina lo que puede, con cascaras de plátano, hemos visto.

“En cuanto a recursos, trabajamos de manera complementaria con los del estado español. Porque también el Estado tiene recursos para la ciudadanía española. Los naturales, los que nacieron en España, tienen acceso a una pensión no contributiva, que es pequeñita y se paga en el exterior cada tres meses. Por eso los naturales no cobran nuestra ayuda, cobran esa otra prestación”.

Nuestro gobierno nos ampara

“Estas ayudas son muy reconfortantes para todos ellos porque es una población que está tan devastada, tan desesperanzada, tan triste, tan débil, físicamente y emocionalmente. Para ellos es un subidón, dicho popularmente. Es muy reconfortante desde el punto de vista humano, de la dignidad, digamos. Reciben las ayudas como una forma de respeto que les muestra su tierra de origen. Es como decir: nuestro gobierno nos ampara. No lo digo en términos políticos, lo digo en términos de reconocimiento de la ciudadanía.

“La protección social en América Latina es bastante débil. Y en Cuba se fue deteriorando mucho. Entre vecinos, entre familia, funciona esa solidaridad más primaria, digamos. Hay personas mayores que viven solas, enfermas, hambrientas, que sobreviven gracias a que los vecinos hacen el esfuerzo de llevarles algo, de repartir lo poco que tienen. También es verdad prácticamente todas las familias tienen gente en el exterior y muchas les pueden enviar algo”.

Uno de los encuentros entre asturianos residentes en Cuba para tramitar las ayudas del Principado / .

Donde cala la tristeza

“La tristeza les ha calado. La desesperanza, la tristeza… Se oye mucho decir: ‘Esto es peor que la crisis anterior’. Es peor porque, en aquel momento había, todo ello dicho entre comillas, como un motivo, una causa y una esperanza (la del triunfo de la revolución castrista). Era una cuestión de resistir, digamos. Pero ahora realmente está todo muy muy deteriorado. Entonces ¿resistir?. ¿con qué objetivo si no perciben que haya una vía de salida?”

“En aquel momento (el del “Periodo espacial”) pervivía el ideal (revolucionario). Y aún había estructuras que estaban más fuertes. Al menos la salud se mantuvo bastante. Hicieron mucho esfuerzo durante mucho tiempo por tratar de mantener el sistema. La población tenía esa percepción de que, bueno, al menos la educación y la salud las podían mantener. Pero ahora no. La educación también se debilitó mucho. Ir a clase es muy difícil por desplazamientos. Y los profesionales se están yendo de la isla”

La muerte de los ideales

“Entre los nuestros (los asturianos) claro que hay gente que participó activamente en la revolución. Y en esas conversaciones se trasluce la decepción por no haber conseguido mantener un mínimo bienestar para la población, por esta situación de falta de alimento, por cómo como se precarizó todo, por lo difícil que es el día a día y todos los días. El sentimiento es la decepción. Hay personas amargamente decepcionadas, porque se lo creyeron, lo lucharon y lo mantuvieron todo lo que pudieron, al menos en los ideales”.

“A ver, que hay gente que sigue defendiéndolo (la revolución comunista cubana), pero realmente entre los nuestros no encontramos personas que ahora mismo no estén en esa situación de amargura. Hay asturianos que mantuvieron durante mucho tiempo el apego a esas ideas y manteniendo la esperanza. Pero la esperanza ya no está. Realmente en Cuba hoy la vida es muy dura y es todos los días y no se detiene nunca”.

La santina de Cati

“Para ellos Asturias significa mucho. Recuerdo una señora mayorísima, de noventa y muchos años, con Parkinson, delicadísima la pobre, muy desnutrida. Había nacido en Asturias, en Tebongo, Cangas del Narcea. Como me llamo Covadonga, para ellos es un nombre muy evocador. Nunca me gustó tanto mi nombre como desde que estoy trabajando en emigración. Pues ahí fue aquella señora, apoyada en una varuca porque apenas podía ni caminar. Iba acompañada con una hija. Ella iba a verme porque me quería enseñar una foto que tenía de su pueblo y una imagen de una virgen de Covadonga que estaba ya totalmente desgastada, que se había llevado con ella en el barco que la llevó a Cuba. Era una imagen que se la había dado su madrina para que la ayudara, la acompañara. Era su tesoro. No me acuerdo del apellido de aquella señora, pero se llamaba Catalina, la llamaban Cati. Falleció poco después de la pandemia”.

Con la ayuda de todos los asturianos

“Los días en que nos reunimos con ellos, muchos nos llevan ese tipo de cosas, algo traído de Asturias que guardan como un tesoro. Una señora, por ejemplo, nos llegó con el documento de constitución de la panadería Covadonga que su abuelo había abierto en Sancti Spíritus. Cuba, en cierta manera, es una sociedad detenida. Entonces, todo lo que se guarda en la memoria está muy vivo, muy presente. También hay que tener en cuenta que los estímulos de reciben los residentes en Cuba y los de España no tienen nada que ver. Aquí vivimos en una sociedad hiperestimulada. Ellos guardan todos esos recuerdos del origen español y se transmiten como un tesoro, como algo íntimo y propio que nadie te puede quitar. Ellos realmente sí que tienen ese cordón muy fuerte, muy sólido, con Asturias. Por eso es tan bien recibido todo este trabajo que hacemos, algo que es importante que se sepa que se paga con el dinero de todos los asturianos”.